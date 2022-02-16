«Порту» – «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Порту» – «Лацио», который состоится 17 февраля 2022 года
«Порту»
Португальский клуб до последнего тура группового турнира Лиги Чемпионов имел шансы на выход в плей-офф, однако проиграв последний поединок опустился на третье место. «Порту» является очень серьезным соперником и в предстоящей игре с не самым стабильным «Лацио» имеет хорошие шансы использовать свое преимущество в дисциплине. В чемпионате команда идет на первом месте и набрала 60 очков.
11 февраля «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» (2:2), а шестого числа обыграл на выезде «Ароку» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Португалии.
«Лацио»
«Лацио» достаточно стабильно провел групповой турнир Лиги Европы и заслуженно занял в нем второе место. Теперь команду ждет испытание клубом из Лиги Чемпионов, однако шансы зацепиться за проход у столичного коллектива определенно будут. В чемпионате «Лацио» не показывает ожидаемой от него стабильности и идет лишь на шестом месте, набрав 10 очков в пяти последних поединках.
12 февраля «Лацио» обыграл на своем поле «Болонью» (3:0), а девятого числа разгромно проиграл «Милану» в кубке Италии (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Порту» – 2.1
- Ничья – 3.61
- Победит «Лацио» – 3.56
Статистика
- «Порту» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- 13 последних матчей «Лацио» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Шесть последних матчей «Лацио» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Лацио» проиграл два из десяти последних матчей за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. На своем поле португальцы очень сильны и редко проигрывает. Предполагаем, что первый матч они минимально выиграют, однако судьба противостояния будет решаться в Риме.