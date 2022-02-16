«Порту» – «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1644999765

вчера, 11:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Порту» – «Лацио», который состоится 17 февраля 2022 года

«Порту»

Португальский клуб до последнего тура группового турнира Лиги Чемпионов имел шансы на выход в плей-офф, однако проиграв последний поединок опустился на третье место. «Порту» является очень серьезным соперником и в предстоящей игре с не самым стабильным «Лацио» имеет хорошие шансы использовать свое преимущество в дисциплине. В чемпионате команда идет на первом месте и набрала 60 очков.

11 февраля «Порту» сыграл вничью со «Спортингом» (2:2), а шестого числа обыграл на выезде «Ароку» (2:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Португалии.

«Лацио»

«Лацио» достаточно стабильно провел групповой турнир Лиги Европы и заслуженно занял в нем второе место. Теперь команду ждет испытание клубом из Лиги Чемпионов, однако шансы зацепиться за проход у столичного коллектива определенно будут. В чемпионате «Лацио» не показывает ожидаемой от него стабильности и идет лишь на шестом месте, набрав 10 очков в пяти последних поединках.

12 февраля «Лацио» обыграл на своем поле «Болонью» (3:0), а девятого числа разгромно проиграл «Милану» в кубке Италии (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 2.1

Ничья – 3.61

Победит «Лацио» – 3.56

Статистика

«Порту» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

13 последних матчей «Лацио» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть последних матчей «Лацио» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» проиграл два из десяти последних матчей за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. На своем поле португальцы очень сильны и редко проигрывает. Предполагаем, что первый матч они минимально выиграют, однако судьба противостояния будет решаться в Риме.