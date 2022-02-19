«Реал» Мадрид – «Алавес». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид – «Алавес», который состоится 19 февраля 2022 года

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб провел очень тяжелый матч Лиги Чемпионов и уступил на последних минутах, что не добавляет положительных эмоций коллективу. В чемпионате Испании «Реал» уверенно идет на первом месте с 54 набранными очками, но отрыв от ближайшего соперника не такой большой и составляет всего четыре пункта. Предстоящий поединок с одним из аутсайдеров рассматривается исключительно как обязанность набрать очередные важные три очка.

15 февраля «Реал» Мадрид проиграл в Лиге Чемпионов ПСЖ , а 12 числа в чемпионате Испании разошелся миром с «Вильярреалом» (0:0).

«Алавес»

Команда звезд с неба не хватает и на данном этапе даже находится в зоне вылета. В активе «Алавеса» только 20 набранных очков и отставание от ближайшего соперника в четыре балла. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над обороной, ведь клуб пропустил уже 39 мячей, что является вторым снизу результатом во всем чемпионате Испании. В матче с «Реалом» шансов у коллектива будет немного, поэтому необходимо использовать те, которые будут появляться.

13 февраля «Алавес» обыграл на своем поле «Валенсию» (2:1), а пятого числа проиграл «Эльче» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.228

Ничья – 6.63

Победит «Алавес» – 15.14

Статистика

Четыре последних матча «Реала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Алавес» проиграл на выезде шесть из семи выездных поединков за последнее время

«Реал» Мадрид выиграл пять из шести последних встреч с «Алавесом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.48. Лидер чемпионата Испании очень много сил отдал в матче Лиги Чемпионов и не будет тратить много сил и энергии на аутсайдера турнирной таблицы. Предполагаем, что в матче будет забито не более одного-двух мячей.