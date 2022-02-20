«Удинезе» – «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1645355678

вчера, 14:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Лацио», который состоится 20 февраля 2022 года

«Удинезе»

«Удинезе» редко выигрывает в последние месяцы и располагается ближе к низам турнирной таблицы. Клуб набрал 24 очка и идет на 14 месте, опережая «Кальяри» из зоны вылета всего на три пункта. Чтобы подняться к середине турнирной таблицы, коллективу необходимо играть более стабильно, что приведет к большему набору очков, а также наладить ситуацию в обороне, ведь команда пропустила уже 40 мячей.

13 февраля «Удинезе» крупно проиграл «Вероне» (0:4), а шестого числа обыграл «Торино» (2:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Лацио»

После нескольких неудачных поединков, римский клуб не проигрывает уже четыре матча подряд и старается ближе подобраться к группе лидеров. На данный момент коллектив набрал 42 очка и от четвертого места, дающего путевку в Лигу Чемпионов, отстает на пять пунктов. Предстоящий матч командой из нижней части турнирной таблицы может стать хорошей возможностью, чтобы набрать очередные три очка и укрепить свои позиции.

17 февраля «Лацио» проиграл в Лиге Европы «Порту» (1:2), а 12 числа в чемпионате обыграла «Болонью» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 2.89

Ничья – 3.29

Победит «Лацио» – 2.67

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних на выезде

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Удинезе» не забивал «Лацио» в двух последних домашних матчах

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.769. «Удинезе» часто играет в закрытый футбол и не позволит «Лацио» создавать много моментов у своих ворот. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят.