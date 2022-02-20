ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Удинезе» – «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Лацио», который состоится 20 февраля 2022 года

«Удинезе»

«Удинезе» редко выигрывает в последние месяцы и располагается ближе к низам турнирной таблицы. Клуб набрал 24 очка и идет на 14 месте, опережая «Кальяри» из зоны вылета всего на три пункта. Чтобы подняться к середине турнирной таблицы, коллективу необходимо играть более стабильно, что приведет к большему набору очков, а также наладить ситуацию в обороне, ведь команда пропустила уже 40 мячей.

13 февраля «Удинезе» крупно проиграл «Вероне» (0:4), а шестого числа обыграл «Торино» (2:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Лацио»

После нескольких неудачных поединков, римский клуб не проигрывает уже четыре матча подряд и старается ближе подобраться к группе лидеров. На данный момент коллектив набрал 42 очка и от четвертого места, дающего путевку в Лигу Чемпионов, отстает на пять пунктов. Предстоящий матч командой из нижней части турнирной таблицы может стать хорошей возможностью, чтобы набрать очередные три очка и укрепить свои позиции.

17 февраля «Лацио» проиграл в Лиге Европы «Порту» (1:2), а 12 числа в чемпионате обыграла «Болонью» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 2.89
  • Ничья – 3.29
  • Победит «Лацио» – 2.67

Статистика

  • Шесть из восьми последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лацио» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних на выезде
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Удинезе» не забивал «Лацио» в двух последних домашних матчах

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.769. «Удинезе» часто играет в закрытый футбол и не позволит «Лацио» создавать много моментов у своих ворот. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят.

Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:52
Лацио впервые с 2015 года не пропустил в четырех матчах чемпионата подряд — 0:0 с “Аталантой”, 3:0 с “Фиорентиной” и “Болоньей”. “Орлы” поднялись на шестую строчку, до зоны ЛЧ всего четыре балла. В 26-м туре у команды Сарри приятный выезд к “Удинезе”, который в этом году выиграл лишь один из шести матчей. Магия цифр — “Лацио” в этом сезоне провел на выезде 17 матчей и выиграл всего шесть,  в этих встречах “орлы” забивали три гола, больше выездных трешек у “небесно-голубых” не было. Способен ли “Удинезе” пропустить три дома? Скорее нет, ведь у Чиро Иммобиле грипп, а в последних 34 домашних матчах “Удинезе” только дважды пропускал больше двух мячей....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 