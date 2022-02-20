«Сельта» – «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» – «Леванте», который состоится 21 февраля 2022 года

«Сельта»

«Сельта» является типичным середняком чемпионата Испании и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Команда занимает 10 место и набрала 31 очко и отстает от зоны евкрокубков на восемь баллов. Предстоящий матч с последней командой турнирной таблицы оставляет хорошие шансы коллективу из Виго набрать три очка и возможно продвинуться на одну позицию вверх. Разница забитых и пропущенных мячей у «Сельты» примерно равная (28:25).

12 февраля «Сельта» на выезде разошлась миром с «Кадисом» (0:0), а пятого числа на своем поле обыграла «Райо Вальекано» (2:0).

«Леванте»

У «Леванте» сезон совсем не идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда набрала шесть очков в пяти последних поединках, однако этого мало, чтобы покинуть зону вылета и обеспечить себе безопасную позицию. В игре с «Сельтой» коллектив не является фаворитом, но попытается зацепиться за очки. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией команды, ведь в Ла Лиге она уже пропустила 50 мячей, что является худшим результатом в чемпионате.

16 февраля «Леванте» сенсационно обыграл на выезде «Атлетико» (1:0), а 13 числа команда проиграла на своем поле «Бетису» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.645

Ничья – 4.17

Победит «Леванте» – 5.63

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Сельты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Леванте» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сельта» выиграла два последних матча у «Леванте» с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.645. Команда показывает хорошие результаты в последних матчах и должна справиться на своем стадионе с главным аутсайдером чемпионата Испании. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.