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«Сельта» – «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» – «Леванте», который состоится 21 февраля 2022 года

«Сельта»

«Сельта» является типичным середняком чемпионата Испании и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Команда занимает 10 место и набрала 31 очко и отстает от зоны евкрокубков на восемь баллов. Предстоящий матч с последней командой турнирной таблицы оставляет хорошие шансы коллективу из Виго набрать три очка и возможно продвинуться на одну позицию вверх. Разница забитых и пропущенных мячей у «Сельты» примерно равная (28:25).

12 февраля «Сельта» на выезде разошлась миром с «Кадисом» (0:0), а пятого числа на своем поле обыграла «Райо Вальекано» (2:0).

«Леванте»

У «Леванте» сезон совсем не идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда набрала шесть очков в пяти последних поединках, однако этого мало, чтобы покинуть зону вылета и обеспечить себе безопасную позицию. В игре с «Сельтой» коллектив не является фаворитом, но попытается зацепиться за очки. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией команды, ведь в Ла Лиге она уже пропустила 50 мячей, что является худшим результатом в чемпионате.

16 февраля «Леванте» сенсационно обыграл на выезде «Атлетико» (1:0), а 13 числа команда проиграла на своем поле «Бетису» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сельта» – 1.645
  • Ничья – 4.17
  • Победит «Леванте» – 5.63

Статистика

  • Восемь из десяти последних матчей «Сельты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Леванте» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Сельта» выиграла два последних матча у «Леванте» с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.645. Команда показывает хорошие результаты в последних матчах и должна справиться на своем стадионе с главным аутсайдером чемпионата Испании. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:31
Реал Сельта добротно проводит теперешний чемпионат, где она является твердым середняком с явными намерениями попасть в младшие еврокубковые турниры. И особенно получается у королевских "кельтов" игра в крайних домашних поединках, где они положили на лопатки: неплохой Райо Вальекано 2:0....Что касается Леванте, то пусть никого не вводит в заблуждение его крайняя победа над Атлетико Мадрид в очень странном вынесенном матче, где действующий чемпион сподобился лишь на 1 удар в створ ворот "лягушек" в самом конце встречи. Конечно, при таком раскладе выиграть можно у кого угодно, если "матрасники" откровенно валяли дурака на поле перед главным аутсайдером...Считаю, что гораздо более порядочная и стабильная Сельта не станет брать пример с пафосного и бесчестного Атлетико Мадрид, и на полном серьезе отнесется здесь к своему, в общем-то, слабенькому оппоненту. Оформив таким образом вполне предсказуемую викторию за неплохой коэффициент..
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