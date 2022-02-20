«Сельта» – «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» – «Леванте», который состоится 21 февраля 2022 года
«Сельта»
«Сельта» является типичным середняком чемпионата Испании и не проигрывает уже несколько матчей подряд. Команда занимает 10 место и набрала 31 очко и отстает от зоны евкрокубков на восемь баллов. Предстоящий матч с последней командой турнирной таблицы оставляет хорошие шансы коллективу из Виго набрать три очка и возможно продвинуться на одну позицию вверх. Разница забитых и пропущенных мячей у «Сельты» примерно равная (28:25).
12 февраля «Сельта» на выезде разошлась миром с «Кадисом» (0:0), а пятого числа на своем поле обыграла «Райо Вальекано» (2:0).
«Леванте»
У «Леванте» сезон совсем не идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Команда набрала шесть очков в пяти последних поединках, однако этого мало, чтобы покинуть зону вылета и обеспечить себе безопасную позицию. В игре с «Сельтой» коллектив не является фаворитом, но попытается зацепиться за очки. Тренерскому штабу следует поработать над защитной линией команды, ведь в Ла Лиге она уже пропустила 50 мячей, что является худшим результатом в чемпионате.
16 февраля «Леванте» сенсационно обыграл на выезде «Атлетико» (1:0), а 13 числа команда проиграла на своем поле «Бетису» (2:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 1.645
- Ничья – 4.17
- Победит «Леванте» – 5.63
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Сельты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Леванте» проиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Сельта» выиграла два последних матча у «Леванте» с одинаковым счетом (2:0)
Прогноз
Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.645. Команда показывает хорошие результаты в последних матчах и должна справиться на своем стадионе с главным аутсайдером чемпионата Испании. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.