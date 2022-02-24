Три попытки «Барселоны» и интерес топов АПЛ. Фабиану Руису есть над чем подумать

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сегодня, 17:09

Новый герой трансферных слухов.

Единичные случаи трансферных слухов о каком-либо футболисте всплывают чуть ли не ежеминутно в пространстве СМИ . Однако когда внимание концентрируется на конкретной персоне, интерес появляется совсем иной. Героем новых слухов стал центральный полузащитник «Наполи» Фабиан Руис. В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Фабиан — воспитанник «Бетиса». С 2004 по 2018 год выступал в системе севильского клуба, пройдя все команды, в 2017 году уходил в аренду в «Эльче». Летом 2018 года подписал контракт с «Наполи» на 5 лет, сумма трансфера составила 30 млн евро. Контракт Фабиана рассчитан до лета 2023 года.

С 2015 года выступал за сборные Испании U19 и U21, после чего, в 2019 году получил вызов в первую команду страны, за которую сыграл в 15 матчах, забив 1 гол. На чемпионате Европы-2020 сыграл в трех играх, проведя на поле в общей сложности 67 минут. В матчах квалификации чемпионата мира-2022 сыграл 2 раза в марте прошлого года, после чего в заявки национальной команды на матчи отбора ЧМ уже не включался.

Всего на сегодняшний день Руис провел в своей карьере 211 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. В среднем на поле проводит 73 минуты, иногда используется на позициях опорного или атакующего хавбека.

«Барселона»

Именно каталонский клуб (по данным СМИ ) считался главным претендентом на подписание Руиса. По крайней мере, «Барса» пыталась подписать испанца неоднократно, о чем сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, каталонцы трижды пыталась купить хавбека — в 2019 году, затем в 2020-м и снова в 2021 году. Однако президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис все предложения отвергал.

«Наполи» потребовал 60 миллионов евро за переход Руиса, но в «Барсе» приняли решение, что таких денег он не стоит.

«Реал»

Известный итальянский журналист и инсайдер Николо Шира утверждает, что интерес к Руису проявляет «Реал». Сообщается, что хавбек нравится главному тренеру мадридцев Карло Анчелотти. Переговоры между представителями «сливочных» и стороной Руиса находятся в стадии ожидания.

Плюсом для «Барсы» и «Реала» может стать желание Руиса вернуться в Испанию, о котором сообщают многие источники. Из-за окончания срока контракта летом 2023 года, есть шанс, что трансфер хавбека может стать дешевле по окончании текущего сезона.

«Ньюкасл»

Кажется, кого только не пытались подписать «сороки» в прошедшее зимнее трансферное окно. Руис не стал исключением. Corriere dello Sport утверждал, что «Наполи» отклонил предложение «Ньюкасла» по трансферу Фабиана на сумму в 40 миллионов фунтов.

«Арсенал»

По информации The Mirror, представители лондонского клуба провели встречу с агентами Руиса, чтобы узнать о требованиях футболиста.

Этот источник утверждает, что Фабиан отказался от возможности подписать новое соглашение с «Наполи», поэтому в руководстве неаполитанского клуба понимают, что предстоящее лето станет их последним шансом выручить за трансфер Фабиана достойную для клуба сумму.

«Манчестер Юнайтед»

Об интересе «красных дьяволов» к Руису сообщила La Repubblica. Если верить этим данным, в МЮ рассматривают кандидатов на замену Полю Погба, контракт с которым истекает в июне.

По информации источника, в «Юнайтед» рассматривают Руиса в качестве основной цели на летнее трансферное окно.

«Ливерпуль»

В декабре о желании мерсисайдцев приобрести хавбека сообщил Fichajes. По их данным, руководство английского клуба считает Руиса идеальным усилением центра полузащиты.

Сделать трансферное предложение по Фабиану «Ливерпуль» может предстоящим летом.

И другие...

Также имя Фабиана Руиса неоднократно появлялось рядом с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Атлетико». Судя по всему, целый ряд топ-клубов Европы рассматривал и продолжает рассматривать вариант с подписанием хавбека, однако ранее из-за долгосрочного контракта и жесткой позиции руководства неаполитанцев возможность перехода была низкой. Теперь же в игру вступает позиция самого Руиса, по слухам, не желающего продлевать контракт с «Наполи».

Трансферная стоимость Фабиана на Transfermarkt оценивается в 55 млн евро. Пиковая оценка стоимости хавбека была в октябре 2019 года — 60 млн, после чего упала до 44 млн в марте 2021-го, однако затем постепенно стала возвращаться к прежним цифрам.

Сам же Руис в недавнем интервью перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» признался, что ему приятно узнавать о многочисленных слухах об интересе к нему со стороны грандов мирового футбола, однако он на данный момент думает только о своем клубе:

Конечно, очень приятно слышать, что тобой интересуются такие клубы. Однако в данный момент я думаю только о «Наполи», так как впереди у нас важнейшие задачи.

Возможное возвращение в Испанию? Эта идея всегда есть в моей голове. В будущем я хотел бы этого, ведь там мой дом.