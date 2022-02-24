Три попытки «Барселоны» и интерес топов АПЛ. Фабиану Руису есть над чем подумать

Новый герой трансферных слухов.
Единичные случаи трансферных слухов о каком-либо футболисте всплывают чуть ли не ежеминутно в пространстве СМИ. Однако когда внимание концентрируется на конкретной персоне, интерес появляется совсем иной. Героем новых слухов стал центральный полузащитник «Наполи» Фабиан Руис. В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Фабиан — воспитанник «Бетиса». С 2004 по 2018 год выступал в системе севильского клуба, пройдя все команды, в 2017 году уходил в аренду в «Эльче». Летом 2018 года подписал контракт с «Наполи» на 5 лет, сумма трансфера составила 30 млн евро. Контракт Фабиана рассчитан до лета 2023 года.
С 2015 года выступал за сборные Испании U19 и U21, после чего, в 2019 году получил вызов в первую команду страны, за которую сыграл в 15 матчах, забив 1 гол. На чемпионате Европы-2020 сыграл в трех играх, проведя на поле в общей сложности 67 минут. В матчах квалификации чемпионата мира-2022 сыграл 2 раза в марте прошлого года, после чего в заявки национальной команды на матчи отбора ЧМ уже не включался.
Всего на сегодняшний день Руис провел в своей карьере 211 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. В среднем на поле проводит 73 минуты, иногда используется на позициях опорного или атакующего хавбека.
«Барселона»
Именно каталонский клуб (по данным СМИ) считался главным претендентом на подписание Руиса. По крайней мере, «Барса» пыталась подписать испанца неоднократно, о чем сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, каталонцы трижды пыталась купить хавбека — в 2019 году, затем в 2020-м и снова в 2021 году. Однако президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис все предложения отвергал.
«Наполи» потребовал 60 миллионов евро за переход Руиса, но в «Барсе» приняли решение, что таких денег он не стоит.
«Реал»
Известный итальянский журналист и инсайдер Николо Шира утверждает, что интерес к Руису проявляет «Реал». Сообщается, что хавбек нравится главному тренеру мадридцев Карло Анчелотти. Переговоры между представителями «сливочных» и стороной Руиса находятся в стадии ожидания.
Плюсом для «Барсы» и «Реала» может стать желание Руиса вернуться в Испанию, о котором сообщают многие источники. Из-за окончания срока контракта летом 2023 года, есть шанс, что трансфер хавбека может стать дешевле по окончании текущего сезона.
«Ньюкасл»
Кажется, кого только не пытались подписать «сороки» в прошедшее зимнее трансферное окно. Руис не стал исключением. Corriere dello Sport утверждал, что «Наполи» отклонил предложение «Ньюкасла» по трансферу Фабиана на сумму в 40 миллионов фунтов.
«Арсенал»
По информации The Mirror, представители лондонского клуба провели встречу с агентами Руиса, чтобы узнать о требованиях футболиста.
Этот источник утверждает, что Фабиан отказался от возможности подписать новое соглашение с «Наполи», поэтому в руководстве неаполитанского клуба понимают, что предстоящее лето станет их последним шансом выручить за трансфер Фабиана достойную для клуба сумму.
«Манчестер Юнайтед»
Об интересе «красных дьяволов» к Руису сообщила La Repubblica. Если верить этим данным, в МЮ рассматривают кандидатов на замену Полю Погба, контракт с которым истекает в июне.
По информации источника, в «Юнайтед» рассматривают Руиса в качестве основной цели на летнее трансферное окно.
«Ливерпуль»
В декабре о желании мерсисайдцев приобрести хавбека сообщил Fichajes. По их данным, руководство английского клуба считает Руиса идеальным усилением центра полузащиты.
Сделать трансферное предложение по Фабиану «Ливерпуль» может предстоящим летом.
И другие...
Также имя Фабиана Руиса неоднократно появлялось рядом с «Манчестер Сити», ПСЖ и «Атлетико». Судя по всему, целый ряд топ-клубов Европы рассматривал и продолжает рассматривать вариант с подписанием хавбека, однако ранее из-за долгосрочного контракта и жесткой позиции руководства неаполитанцев возможность перехода была низкой. Теперь же в игру вступает позиция самого Руиса, по слухам, не желающего продлевать контракт с «Наполи».
Трансферная стоимость Фабиана на Transfermarkt оценивается в 55 млн евро. Пиковая оценка стоимости хавбека была в октябре 2019 года — 60 млн, после чего упала до 44 млн в марте 2021-го, однако затем постепенно стала возвращаться к прежним цифрам.
Сам же Руис в недавнем интервью перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» признался, что ему приятно узнавать о многочисленных слухах об интересе к нему со стороны грандов мирового футбола, однако он на данный момент думает только о своем клубе:
Конечно, очень приятно слышать, что тобой интересуются такие клубы. Однако в данный момент я думаю только о «Наполи», так как впереди у нас важнейшие задачи.
Возможное возвращение в Испанию? Эта идея всегда есть в моей голове. В будущем я хотел бы этого, ведь там мой дом.