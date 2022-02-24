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Хави не хочет видеть тер Штегена в «Барселоне»

вчера, 16:47

У «Барселоны» в следующем сезоне может появиться новый основной голкипер.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хави выступает за продажу Марка-Андре тер Штегена. Немец не входит в планы испанского специалиста.

Ранее стало известно, кто может заменить тер Штегена в «Барселоне».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:39
45 лямов? Ценник явно завышен на него. Стоит пересмотреть уже трансфермаркету свои данные по нему.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:02
Похоже, Хави не любит немцев.
Ванечка
Ванечка
вчера в 19:34
Нужно продать хорошо
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:19
Возьмет какого нибудь испанца
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 19:04
Ну и ладно...посмотрим кого захочет
1 984
1 984
вчера в 18:43
Ну и ладно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:19
Наверное между ними чтото было,какойто конфликт!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:14
Хави не прав,Дембеле бережет а его в продажу.
3ton
3ton
вчера в 18:08
Фейк .
Тер Штеген входит в число лучших голкиперов Мира.
Он как может , выручает команду .
Пожарная защита у Барселоны
STVA 1
STVA 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:04
Стаса это слишком радикально😄😄😄
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:45
Опять фейк? Пусть Хави лично скажет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:45
Это ещё вилами по воде писано.
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
Ну да...поменять 29 летнего на 20 летнего ...мудрое решение...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:29
Тер Штеген давно уже сдал. Надо его менять.
Jon718875
Jon718875
вчера в 17:29
Молоток мистер ХАВИ, разбирается в футболе,половина вратарей в РПЛ, лучше его
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:27
наконец то, кроме меня кто то еще понял что он фиговый кипер
lotsman
lotsman
вчера в 17:21
А кто его заменит?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:20
Тут нужны радикальные меры, так что Кержаков не подойдёт. Кариуса надо брать или, на худой конец, Черчесова
протон
протон
вчера в 17:19
Осталось самому МАТСу вернуться на свой уровень и было бы отлично
drug01
drug01
вчера в 17:11
Тренеру виднее
STVA 1
STVA 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 17:01
Вот уж правда... Или Мишу Кержакова)))
beefs
beefs
вчера в 17:01
он тренер ему и флаг в руки...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:00
Пускай Вальдеса вызывает
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:59
И правильно, он уже не топ-вратарь.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:53
Надо им на пару матчей Кариуса на раму поставить, потом Тер Штеген как родной станет
Mekail
Mekail
вчера в 16:52
Ну наверное Хави виднее...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:49
Имеет право на мнение...
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