Хави не хочет видеть тер Штегена в «Барселоне»

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вчера, 16:47

У «Барселоны» в следующем сезоне может появиться новый основной голкипер.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба выступает за продажу . Немец не входит в планы испанского специалиста.

Ранее стало известно, кто может заменить тер Штегена в «Барселоне».