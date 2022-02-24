Хави не хочет видеть тер Штегена в «Барселоне»

У «Барселоны» в следующем сезоне может появиться новый основной голкипер.
По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хави выступает за продажу Марка-Андре тер Штегена. Немец не входит в планы испанского специалиста.
Ранее стало известно, кто может заменить тер Штегена в «Барселоне».
Тер Штеген входит в число лучших голкиперов Мира.
Он как может , выручает команду .
Пожарная защита у Барселоны
Тер Штеген входит в число лучших голкиперов Мира.
Он как может , выручает команду .
Пожарная защита у Барселоны