«Барселона» заинтересована в переходе Сауля

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вчера, 16:16

Полузащитник может продолжить карьеру в «Барселоне».

Испанец выступает на правах аренды за «Челси», однако лондонский клуб, скорее всего, не будет выкупать футболиста. Летом Сауль должен вернуться в «Атлетико», а в подписании полузащитника заинтересована «Барселона».

В нынешнем сезоне Сауль провёл 20 матчей за «Челси», не отметившись результативными действиями.