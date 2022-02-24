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«Барселона» заинтересована в переходе Сауля

вчера, 16:16

Полузащитник Сауль Ньигес может продолжить карьеру в «Барселоне».

Испанец выступает на правах аренды за «Челси», однако лондонский клуб, скорее всего, не будет выкупать футболиста. Летом Сауль должен вернуться в «Атлетико», а в подписании полузащитника заинтересована «Барселона».

В нынешнем сезоне Сауль провёл 20 матчей за «Челси», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:38
Уход Сауля, а чуть ранее Партея, сломал игру Атлетико. Плюс ужасная форма облака с 50% отражённых ударов. Кстати. в матче с Мю он подтвердил эту статистику, из 2 ударов в створ, один гол.
Может есть смысл вернуть игрока? Тем более Челси понял свою ошибку с ним.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:32
Зачем он нужен...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:50
Не самый сильный игрок.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:43
В Барселоне если будут условия заиграет.
Cat01
Cat01
вчера в 17:12
Ей нужны перемены
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 16:52
У нас походу мысли сходятся, даже время одно и тоже предложили.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:51
Приветствую!
А это как? Я предлагаю назначить час Х когда после этого ставок больше не будет. Надо понимать, что страна у нас огромная, часовые пояса разделяют 10 часов и не надо ориентироваться только на Москву.
Калининград -1 Камчатка +9 от Москвы.
Моё предложение назначить к примеру час Х на 12 часов по Москве. Думаю заранее можно спокойно сформировать сетку из нескольких матчей.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:50
Тоже хотел обратиться по поводу финального дня. Бывают всякие финалы - из одного матча и из целой россыпи. Хотелось бы главного - равных условий ДЛЯ ВСЕХ от Анадыря до Калининграда. И выкладывать дополнительные матчи (особенно если в розыгрыше всего 1) в то время когда Восток уже спит, мягко говоря, некрасиво. Я считаю, что после 12:00 Мск матчи в линии в финальный день добавляться не должны. Не забывайте, пожалуйста, про нас.
Р.S. Кстати, в этом месяце в группе Яшина должно оказаться не менее четырех аккаунтов из Сибири, а это больше 20%.
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:45
О как, никому кроме Барсы он не нужен...
1 984
1 984
вчера в 16:42
Надо договариваться.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:37
могут взять в Барсу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:35
А Атлетико он не нужен?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:26
Ну не думаю, что он нужен Барсе
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
Если Челси не нужен, то лучше вернуться в Атлетико.
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