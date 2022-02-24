«Барселона» заинтересована в переходе Сауля

Полузащитник Сауль Ньигес может продолжить карьеру в «Барселоне».
Испанец выступает на правах аренды за «Челси», однако лондонский клуб, скорее всего, не будет выкупать футболиста. Летом Сауль должен вернуться в «Атлетико», а в подписании полузащитника заинтересована «Барселона».
В нынешнем сезоне Сауль провёл 20 матчей за «Челси», не отметившись результативными действиями.
Может есть смысл вернуть игрока? Тем более Челси понял свою ошибку с ним.
Может есть смысл вернуть игрока? Тем более Челси понял свою ошибку с ним.
А это как? Я предлагаю назначить час Х когда после этого ставок больше не будет. Надо понимать, что страна у нас огромная, часовые пояса разделяют 10 часов и не надо ориентироваться только на Москву.
Калининград -1 Камчатка +9 от Москвы.
Моё предложение назначить к примеру час Х на 12 часов по Москве. Думаю заранее можно спокойно сформировать сетку из нескольких матчей.
А это как? Я предлагаю назначить час Х когда после этого ставок больше не будет. Надо понимать, что страна у нас огромная, часовые пояса разделяют 10 часов и не надо ориентироваться только на Москву.
Калининград -1 Камчатка +9 от Москвы.
Моё предложение назначить к примеру час Х на 12 часов по Москве. Думаю заранее можно спокойно сформировать сетку из нескольких матчей.
Р.S. Кстати, в этом месяце в группе Яшина должно оказаться не менее четырех аккаунтов из Сибири, а это больше 20%.
Р.S. Кстати, в этом месяце в группе Яшина должно оказаться не менее четырех аккаунтов из Сибири, а это больше 20%.