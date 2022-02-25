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Широкая нога Ерохина и один удар в створ. «Зенит» не смог обыграть «Бетис»

сегодня, 08:21
Ерохин Александр
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«Зенит» завершил еврокубковую кампанию. «Соккер.ру» — о нулевой ничьей с «Бетисом».

Главная забава

Выполнять работу качественно и надежно от первой минуты до последней – это не для «Зенита». И не для большинства российских клубов. Сначала необходимо создать себе максимум проблем, затем героически пытаться их решить. А когда не получается – сетовать на удачу и судьбу (в зависимости от ситуации еще добавляют судью, вратаря соперника, тяжелый календарь или погоду – много вариантов).

«Зенит» и по ходу первого матча эту свою манеру наглядно продемонстрировал, и в целом сделал первый матч той самой проблемой, которую следовало решить в ответной игре. Причем на выезде. Причем с соперником, который поправил свои проблемы с составом. В итоге «Зенит» сыграл лучше, чем в первом матче. Но ошибки прошлого утянули команду Семака из еврокубков.

Одно попадание на двоих

Можно много говорить о том, что «Зенит» смотрелся достойно и играл качественно. Но просто не повезло. Однако если не учитывать голы, которых не было, в качестве главного показателя эффективности игры, то можно хотя бы взять удары по воротам. Вроде как тоже отражение остроты. Вдруг вратарь творил чудеса?

Но цифры показывают, что ему не пришлось этого делать. Обе команды мало били по воротам и еще меньше попадали по ним. Всего одно попадание на двоих – у «Зенита». Из девяти попыток. «Бетис», пробивший восемь раз, в створ вообще не попал, хотя был удар в штангу у Родригеса. Самыми бьющими на поле оказались Виллиан, Малком и Альберто – у них по две попытки. А по числу атак «Зенит» превзошел соперника – 42 против 32.

Правда, это тоже не утешает. Тут кто-то скажет о том, что моменты, несмотря на малое число ударов и попаданий в створ, были. Даже два мяча «Зенит» забил, однако оба отменили. Гол Альберто не засчитали из-за офсайда, а гол Чистякова – из-за фола Ерохина. Но такую позицию сложно считать основательной и здравой, поскольку как попадание в штангу – не гол, так и гол после офсайда. За фол Ерохина скорее стоит предъявлять не абстрактной удаче или судьбе, которая так сложилась, а самому Александру, который зачем-то сделал шаг в сторону, наступая на ногу сопернику.

Контроль над игрой

После матча в адрес «Зенита» прозвучало немало лестных комментариев, несмотря на вылет команды из Лиги Европы. Если нечем похвастаться в плане результатов, то говорят о пресловутом достойном футболе. Но все познается в сравнении. Действительно, провалов уровня первого матча уже не было. Разве что в начале второго тайма «Бетис» неприятно поднажал и создал давление у ворот Одоевского.

Но испанцы сами играли в режиме «по счету», поэтому не особо надрывались и усердствовали именно в нападении. Это вообще «Бетису» свойственно. В первой игре он тоже достаточно четко переключался между режимами игры. И сумел сумасшедший матч, в котором за тайм было забито пять мячей, превратить в довольно вязкую игру с нулем голов во втором тайме. Эту концепцию он сохранил и на третий тайм противостояния, и на четвертый.

И именно план «Бетиса» в конечном счете сработал. Во второй игре вернулись Фекир и Каналес, которых не было в первом матче. Но это не изменило подход Мануэля Пеллегрини. План есть план. А эти двое только улучшили качество его выполнения, но не добавили соблазна податься в новый обмен открытыми нападками.

И у «Зенита», и у «Бетиса» точность передач составила 83 процента. Это неплохо. При этом «Зенит» примерно на 50 точных пасов сделал больше. И мячом владел в итоге 53 процента времени. Но все это происходило в рамках концепции, избранной «Бетисом». Ведь Семак выбрал очень агрессивный и сильно атакующий вариант состава, чтобы, как и обещали, сыграть с позиции силы. Помогло это? Нет.

А если судить по ударам, совсем нет. «Бетис» выбрал манеру игры, и она так сложилась, как он хотел. Нельзя закладываться на то, что Ерохин наступит кому-то на ногу в момент гола или пробьет выше перекладины в решающий момент метров с шести. Но класс и исполнение каждого футболиста в каждый момент времени и определяет качество игры команды. Сейчас оно такое, как есть. Хуже, чем у «Бетиса». И он идет дальше.

Слова зенитовцев

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Это игра. Это футбол. Ребята отдали все силы ради победы, старались, играли агрессивно. Но для победы нужно забивать. Наши моменты, незасчитанный гол – мы могли рассчитывать на результат. Вопросов быть к команде не может. Значит, «Бетис» сильнее и идет дальше. Почему в гостях не побеждаем? Нужно говорить о сегодняшнем матче. Уровень соперника приличный. Победить «Бетис» в гостях непросто. Он сильнее. Мы могли победить, старались.

Нам хотелось сыграть агрессивно, чтобы показать, на что мы способны. Понимали, что будут моменты. Мы ровно провели всю игру в обороне. Разве что за исключением стандартов. Но с игроками типа Фекира тяжело бороться на стандартах. Одоевский? Он сыграл прилично. За исключением одной помарки – в первом тайме ошибся на выходе. В остальном сыграл уверенно.

Он неплохо играет ногами. Решение о его выходе приняли после предыдущего матча. Тогда сделали ставку на опытного Кержакова. Та игра была сложной для Миши. А Одоевский на эмоциях. Он сыграл неплохо. Такие матчи для игроков запоминаются. Рад за него, у него игра получилась.

Даниил Круговой (полузащитник «Зенита»):

Сегодня получилось абсолютно все, кроме забитого мяча. В обороне отработали хорошо, в атаке создали моменты. Но удача была не на нашей стороне, и мы проиграли. Нам и дома удалось хорошо сыграть с «Бетисом». Только первые 20 минут провалили. Возможно, не хватило игрового тонуса. У «Бетиса» сезон, а у нас была пауза. Может, это, а может не настроились на игру. Много факторов.

Даниил Одоевский (вратарь «Зенита»):

Игру свою буду оценивать не я. Приятно, что не пропустил. Испытал всю гамму эмоций. Узнал, что сыграю, за два дня до матча. Мне сказали, чтобы я готовился. И вел подготовку в обычном режиме. Изучали соперника, его группу атаки. Рассматривали игру Фекира, Каналеса, Иглесиаса, смотрели, как они играют, как двигаются, как открываются, у кого какой удар. Смотрели видео.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 13:59
Круговой : нам помешала пауза.
Почему Буде Глимт пауза не мешает выносить Селтик в обоих матчах ?
Oliver S
Oliver S
сегодня в 11:55
Второй гол можно было засчитать, там Ерохин фолил на игроке, который и в эпизоде то не участвовал, другой вопрос зачем он это делал, думаю, он и сам не ответит. А по игре: печально, что Чемпион России ничего не мог сделать с Бетисом, игроки которого валяли дурака весь матч, даже не пытаясь играть в футбол, просто побегали размялись перед следующими играми.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:39
сейчас и барса и матрасы середняк европейский
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:38
Гол чистейший, это накладка, а не фол, в борьбе может и не такое быть. Иногда и упасть можно на игрока всем весом пни навесе, давайте все голы отменим с любыми шероховаткстями. Автору жирный минус за критику Александра
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:19
Эта игра стала 19-й подряд, в которой бомжам не удалось победить на европейской арене на чужом поле...
Надо им Акинфеева подписать, тот тоже феерил на европейских полях !
старина
старина
сегодня в 11:08
Питер проиграл испанцам первый тайм дома и этого хватило.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:17
Ничего удивительного
морозз
морозз
сегодня в 09:54
Нельзя было проигрывать дома, отнеслись к этой игре наплевательски и за это поплатились!
stavr74
stavr74
сегодня в 09:47
После матча в адрес «Зенита» прозвучало немало лестных комментариев......
лестные комментарии не только после игры , но и в момент игры сыплются
постоянно . Видимо матч тв проплачивают специально за лизоблюдство лазурных.
что бы посмотреть как играют действительно нормальные команды , которые не тратят на безумные трансферы НАРОДНЫЕ деньги , приходится ВЫКЛЮЧАТЬ ЗВУК
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 09:44
Приветствую! Не думаю что чем то удивили Пелегрини. Испанцы играли по счету. Получалось как в пословице: одни хотели а другие не смогли. С остальным согласен.
STVA 1
STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 09:41
Зато оды будут петь(((
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:40
Ничего не меняется
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:27, ред.
Если по большому счету, то Бетис все таки испанский середняк - не чета Реалу, Барсе, Атлетико и Севилье. И по факту да же этот середняк оказался сильнее.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 09:07, ред.
Сложно говорить об игре. В сложившихся обстоятельствах сделали всё, что смогли. И я сейчас не о событиях перед матчем, я о том, что команда играет без вратаря уже несколько лет. Был Луня, а потом Миша, и никак не могли его заменить. Вначале ковид, было просто сложно готовиться к сезону, потом купили Крицука, а он моментально травмировался, Одоевскому 19 лет. В любом случае молодцы, команда круто играет у футбол, а результат придёт, если нам разрешат остаться в еврокубках.
valt134
valt134
сегодня в 08:51
Недооценили? Как так? Вам в первом матче за тайм треху положили и вы после этого недооценили??? Это просто непрофессионализм!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:49, ред.
Спасибо за статью....к Зениту первый раз лет за 5 нет вопросов.... команда была отлично готова к этому противостоянию и думаю удивила Пеллегрини... вышли забивать, играли в атаку, иногда прижимали бетис, не забили. ... но испанцы прошли на тоненького.... для февраля хороший футбол.... на трибунах не было провокаций.... думаю, что Семак держал в уме, что даже выигрыш при определенном развитии событий не принесет проход дальше.... ну а так что, нужен вратарь и один ц.защитник Диме в пару, но впрочем это озвучено уже давно (не забываем о Прохине в Сочи....)... Ловрена,Ракицкого и Ерохина с благодарностью отпускать!... Круговой настолько порадовал и поразил уровнем!!! Караваев,Сергеев,Мостовой,Сутормин нормально для ротации.... Сантос и Барриос высококлассные универсалы, но изпользовать Барриоса на позиции ц.защитника это неоправданное расточительство.... Одоевского по хорошему на сезон в аренду в клуб РПЛ отдать, потенциал бешеный, но тяжело в таких матчах без права на ошибку психологически выдержать, и не ошибаться.... ну вот где то так....
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