Широкая нога Ерохина и один удар в створ. «Зенит» не смог обыграть «Бетис»

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сегодня, 08:21

«Зенит» завершил еврокубковую кампанию. «Соккер.ру» — о нулевой ничьей с «Бетисом».

Главная забава

Выполнять работу качественно и надежно от первой минуты до последней – это не для «Зенита». И не для большинства российских клубов. Сначала необходимо создать себе максимум проблем, затем героически пытаться их решить. А когда не получается – сетовать на удачу и судьбу (в зависимости от ситуации еще добавляют судью, вратаря соперника, тяжелый календарь или погоду – много вариантов).

«Зенит» и по ходу первого матча эту свою манеру наглядно продемонстрировал, и в целом сделал первый матч той самой проблемой, которую следовало решить в ответной игре. Причем на выезде. Причем с соперником, который поправил свои проблемы с составом. В итоге «Зенит» сыграл лучше, чем в первом матче. Но ошибки прошлого утянули команду Семака из еврокубков.

Одно попадание на двоих

Можно много говорить о том, что «Зенит» смотрелся достойно и играл качественно. Но просто не повезло. Однако если не учитывать голы, которых не было, в качестве главного показателя эффективности игры, то можно хотя бы взять удары по воротам. Вроде как тоже отражение остроты. Вдруг вратарь творил чудеса?

Но цифры показывают, что ему не пришлось этого делать. Обе команды мало били по воротам и еще меньше попадали по ним. Всего одно попадание на двоих – у «Зенита». Из девяти попыток. «Бетис», пробивший восемь раз, в створ вообще не попал, хотя был удар в штангу у Родригеса. Самыми бьющими на поле оказались Виллиан, Малком и Альберто – у них по две попытки. А по числу атак «Зенит» превзошел соперника – 42 против 32.

Правда, это тоже не утешает. Тут кто-то скажет о том, что моменты, несмотря на малое число ударов и попаданий в створ, были. Даже два мяча «Зенит» забил, однако оба отменили. Гол Альберто не засчитали из-за офсайда, а гол Чистякова – из-за фола Ерохина. Но такую позицию сложно считать основательной и здравой, поскольку как попадание в штангу – не гол, так и гол после офсайда. За фол Ерохина скорее стоит предъявлять не абстрактной удаче или судьбе, которая так сложилась, а самому Александру, который зачем-то сделал шаг в сторону, наступая на ногу сопернику.

Контроль над игрой

После матча в адрес «Зенита» прозвучало немало лестных комментариев, несмотря на вылет команды из Лиги Европы. Если нечем похвастаться в плане результатов, то говорят о пресловутом достойном футболе. Но все познается в сравнении. Действительно, провалов уровня первого матча уже не было. Разве что в начале второго тайма «Бетис» неприятно поднажал и создал давление у ворот Одоевского.

Но испанцы сами играли в режиме «по счету», поэтому не особо надрывались и усердствовали именно в нападении. Это вообще «Бетису» свойственно. В первой игре он тоже достаточно четко переключался между режимами игры. И сумел сумасшедший матч, в котором за тайм было забито пять мячей, превратить в довольно вязкую игру с нулем голов во втором тайме. Эту концепцию он сохранил и на третий тайм противостояния, и на четвертый.

И именно план «Бетиса» в конечном счете сработал. Во второй игре вернулись Фекир и Каналес, которых не было в первом матче. Но это не изменило подход Мануэля Пеллегрини. План есть план. А эти двое только улучшили качество его выполнения, но не добавили соблазна податься в новый обмен открытыми нападками.

И у «Зенита», и у «Бетиса» точность передач составила 83 процента. Это неплохо. При этом «Зенит» примерно на 50 точных пасов сделал больше. И мячом владел в итоге 53 процента времени. Но все это происходило в рамках концепции, избранной «Бетисом». Ведь Семак выбрал очень агрессивный и сильно атакующий вариант состава, чтобы, как и обещали, сыграть с позиции силы. Помогло это? Нет.

А если судить по ударам, совсем нет. «Бетис» выбрал манеру игры, и она так сложилась, как он хотел. Нельзя закладываться на то, что Ерохин наступит кому-то на ногу в момент гола или пробьет выше перекладины в решающий момент метров с шести. Но класс и исполнение каждого футболиста в каждый момент времени и определяет качество игры команды. Сейчас оно такое, как есть. Хуже, чем у «Бетиса». И он идет дальше.

Слова зенитовцев

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Это игра. Это футбол. Ребята отдали все силы ради победы, старались, играли агрессивно. Но для победы нужно забивать. Наши моменты, незасчитанный гол – мы могли рассчитывать на результат. Вопросов быть к команде не может. Значит, «Бетис» сильнее и идет дальше. Почему в гостях не побеждаем? Нужно говорить о сегодняшнем матче. Уровень соперника приличный. Победить «Бетис» в гостях непросто. Он сильнее. Мы могли победить, старались. Нам хотелось сыграть агрессивно, чтобы показать, на что мы способны. Понимали, что будут моменты. Мы ровно провели всю игру в обороне. Разве что за исключением стандартов. Но с игроками типа Фекира тяжело бороться на стандартах. Одоевский? Он сыграл прилично. За исключением одной помарки – в первом тайме ошибся на выходе. В остальном сыграл уверенно. Он неплохо играет ногами. Решение о его выходе приняли после предыдущего матча. Тогда сделали ставку на опытного Кержакова. Та игра была сложной для Миши. А Одоевский на эмоциях. Он сыграл неплохо. Такие матчи для игроков запоминаются. Рад за него, у него игра получилась.

Даниил Круговой (полузащитник «Зенита»):

Сегодня получилось абсолютно все, кроме забитого мяча. В обороне отработали хорошо, в атаке создали моменты. Но удача была не на нашей стороне, и мы проиграли. Нам и дома удалось хорошо сыграть с «Бетисом». Только первые 20 минут провалили. Возможно, не хватило игрового тонуса. У «Бетиса» сезон, а у нас была пауза. Может, это, а может не настроились на игру. Много факторов.

Даниил Одоевский (вратарь «Зенита»):