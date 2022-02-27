«Вест Бромвич» — «Суонси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Суонси», который состоится 28 февраля 2022 года

«Вест Бромвич»

Команда находится в кризисном состоянии и набрала всего один балл в последних пяти турах Чемпионшипа. На данный момент «Вест Бромвич» идет на 13 месте с 46 очками, а отставание от шестого места, дающего путевку в плей-офф, составляет восемь пунктов. Матч с «Суонси» и возможная победа важная в первую очередь для клуба с точки зрения уверенности в собственных силах. Статистика забитых и пропущенных мячей клуба составляет (35:30).

22 февраля «Вест Бромвич» проиграл «Мидлсбро» (1:2), а 19 числа команда проиграла «Лутон Таун» (1:2).

«Суонси»

Коллектив из Уэльса играет с переменным успехом, но находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 17 месте с 38 баллами. У «Суонси» есть уверенный запас прочности перед зоной вылета в 15 пунктов, однако тренерскому штабу следует поработать с футболистами, чтобы улучшить оборонительную линию, ведь клуб пропустил уже 43 мяча. В игре с «Вест Бромвичем» у команды будет хороший шанс воспользоваться плохой формой «Вест Бромвича» и забрать максимум очков.

19 февраля «Суонси» крупно проиграл «Шеффилд Юнайтед» (0:4), а 13 числа обыграл на своем стадионе «Бристоль Сити» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1.751

Ничья – 3.71

Победит «Суонси» – 5.27

Статистика

«Суонси» выиграл три матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Вест Бромвич» одержал только одну победу

Семь из восьми последних матчей «Суонси» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Вест Бромвич» выиграл три из четырех последних матчей у «Суонси» на своем стадионе

Четыре из пяти матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Коллективы выступают нестабильно, и определить победителя в предстоящем матче очень сложно. Предполагаем, что клубы порадуют болельщиков большим количеством мячей, исходя из статистики личных встреч.