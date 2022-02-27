«Вест Бромвич» — «Суонси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Суонси», который состоится 28 февраля 2022 года
«Вест Бромвич»
Команда находится в кризисном состоянии и набрала всего один балл в последних пяти турах Чемпионшипа. На данный момент «Вест Бромвич» идет на 13 месте с 46 очками, а отставание от шестого места, дающего путевку в плей-офф, составляет восемь пунктов. Матч с «Суонси» и возможная победа важная в первую очередь для клуба с точки зрения уверенности в собственных силах. Статистика забитых и пропущенных мячей клуба составляет (35:30).
22 февраля «Вест Бромвич» проиграл «Мидлсбро» (1:2), а 19 числа команда проиграла «Лутон Таун» (1:2).
«Суонси»
Коллектив из Уэльса играет с переменным успехом, но находится в нижней части турнирной таблицы, а именно на 17 месте с 38 баллами. У «Суонси» есть уверенный запас прочности перед зоной вылета в 15 пунктов, однако тренерскому штабу следует поработать с футболистами, чтобы улучшить оборонительную линию, ведь клуб пропустил уже 43 мяча. В игре с «Вест Бромвичем» у команды будет хороший шанс воспользоваться плохой формой «Вест Бромвича» и забрать максимум очков.
19 февраля «Суонси» крупно проиграл «Шеффилд Юнайтед» (0:4), а 13 числа обыграл на своем стадионе «Бристоль Сити» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Бромвич» – 1.751
- Ничья – 3.71
- Победит «Суонси» – 5.27
Статистика
- «Суонси» выиграл три матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Вест Бромвич» одержал только одну победу
- Семь из восьми последних матчей «Суонси» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Вест Бромвич» выиграл три из четырех последних матчей у «Суонси» на своем стадионе
- Четыре из пяти матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Коллективы выступают нестабильно, и определить победителя в предстоящем матче очень сложно. Предполагаем, что клубы порадуют болельщиков большим количеством мячей, исходя из статистики личных встреч.