«Спартак» постарается взять реванш у ЦСКА в Кубке России. Итоги 1/8 и результаты жеребьевки четвертьфиналов

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вчера, 18:09

Кому же достанется трофей?

Вылет «Локо», теннисные победы «Спартака» и «Зенита». Топ событий 1/8 финала

В середине недели определились все четвертьфиналисты Кубка России. Ловите пятерку главных событий 1/8 финала по версии «Соккер.ру»:

5. Лисакович снова оформил дубль за «Рубин», а Смолов забил во втором кряду матче за «Динамо»

«Рубин» в 1/8 финала одержал волевую победу над «Ротором». Волгоградцы открыли счет уже на 12-й минуте, но в ответ получили два гола от Лисаковича, реализовавшего два пенальти. У белорусского форварда феноменальная статистика: 4 гола в 2 матчах. И ведь это первые официальные матчи Виталия в футболке «Рубина», в понедельник он дважды забил в ворота «Зенита», а в четверг вывел казанцев в четвертьфинал Кубка России. Кто там следующий?

Федор Смолов пока стреляет одиночными, но форвард сборной России тоже забивает в каждом матче после возвращения в «Динамо»: гол в ворота «Химок» в РПЛ , гол в матче против «Нижнего Новгорода» в Кубке России. В обоих случаях «бело-голубые» выиграли с крупным счетом 3:0. Смолову хватило двух матчей, чтобы увеличить общее количество голов за «Динамо» на 50%: за первый этап карьеры в московском клубе нападающий забил 4 мяча в 77 матчах.

4. Три клуба ФНЛ продолжают борьбу за трофей

3 из 8 участников четвертьфиналов представляют второй по силе футбольный дивизион. Об удивительной победе «Енисея» над «Локо» поговорим подробнее, но у ФНЛ есть еще два повода для гордости — «Балтика» и «Алания». Этими командами руководят известные в прошлом российские футболисты, Сергей Игнашевич и Спартак Гогниев. «Балтика» Игнашевича в 1/8 разгромила со счетом 3:0 «Чайку», представляющую ФНЛ -2, а «Алания» Гогниева минимально обыграла тульский «Арсенал». На четвертьфинальной стадии каждую из оставшихся в борьбе команд ФНЛ ждет серьезное испытание.

3. «Спартак» и «Зенит» отгрузили по 6 голов своим соперникам

Ровно половина матчей 1/8 финала завершилась разгромами, а самыми результативными стали встречи с участием «Спартака» и «Зенита», которые не испытали никаких сложностей со своими противниками: москвичи выиграли 6:1 у «Кубани», а петербуржцы забили 6 безответных мячей в ворота КАМАЗа. У «сине-бело-голубых» по дублю оформили Андрей Мостовой и Юри Альберто, а у «Спартака» дубль + хет-трик, причем зимний новичок Шамар Николсон стал первым футболистом «красно-белых» в истории, кому удалось забить три мяча на «Открытие Арене».

Шамар Николсон – первый игрок «Спартака» в истории, оформивший хет-трик на «Открытие Банк Арене» 😱



Историческое достижение в первом же полном матче! 👏 pic.twitter.com/x0jpeoxU01 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 2, 2022

2. Волевая победа ЦСКА над «Сочи» с дублем Игоря Дивеева

Главная афиша 1/8 финала — встреча «Сочи» и ЦСКА , третьей и четвертой команд в актуальной таблице РПЛ . Кристиан Нобоа открыл счет в концовке первого тайма, на что «армейцы» ответили двумя голами близнецами: Юсуф Языджи выполнил две голевых подачи с угла поля на Игоря Дивеева, а центральный защитник ЦСКА оформил дубль ударами головой.

1. Поражение «Локомотива» от середняка ФНЛ со счетом 0:4

Но больше всего шокировал матч на « РЖД Арене», в котором «Локомотив» принимал «Енисей». Можно было предположить, что у «железнодорожников» возникнут определенные проблемы после спешного ухода Маркуса Гисдоля со своего поста, но такого никто не ожидал. Все началось с гола-шедевра Валерия Кичина, забившего ударом через себя, а точкой невозврата для «Локо» стало удаление Тикнизяна и реализованный пенальти в ворота Худякова. Во втором тайме Жемалетдинов не реализовал пенальти, после чего москвичи окончательно бросили играть и пропустили еще дважды. 0:4 — это мощно.

Символическая сборная 1/8 финала Кубка России

РФС опубликовал официальную символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала. Любопытно, что каждый вошедший в состав полевой футболист отметился хотя бы одним забитым голом: Остойич, Кичин, Ломакин и Фомин забили по разу; Дивеев, Мостовой, Промес, Юри Альберт и Лисакович оформили по дублю, у Шамара Николсона — хет-трик.

В четвертьфинале сойдутся ЦСКА и «Спартак»

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России. Первая же сформированная Андреем Тихоновым и Русланом Пименовым пара — ЦСКА против «Спартака». В текущем сезоне РПЛ «армейцы» уже дважды обыграли своих принципиальных соперников — 1:0 и 2:0, причем новый тренер «Спартака» Паоло Ваноли проиграл ЦСКА в своем первом официальном матче в России. Теперь у итальянца и его команды появилась возможность взять реванш, в то время как «красно-синие» собираются огорчить «Спартак» в третий раз за сезон.