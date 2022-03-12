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Бекхэм посетил Италию, у Марио Фернандеса будет ребёнок. Лучшее из Сети

сегодня, 08:39
Бекхэм
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Мониторим соцсети известных футболистов.

Известный блогер Хаби Лейм и легенда «Реала» Роберто Карлос записали совместное видео.

Еще один представитель блогосферы Юнес Зару снял клип с бывшим футболистом сборной Германии Бастианом Шванштайгером.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски показал, что он умеет играть не только в футбол.

Хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих решил прокатиться на велосипеде.

Стиляга дня. Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Легенда МЮ Дэвид Бекхэм посетил Италию.

Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу — любитель чая.

Форвард ПСЖ Неймар поздравил свою сестру с днём рождения. Напомним, что бразилец скоро может сменить клубную прописку.

Милота для. Жена защитника ЦСКА Марио Фернандеса заявила о своей беременности.

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер встретился с легендарным Усейном Болтом.

Сын Криштиану Роналду старается подражать отцу, у которого возникли проблемы в МЮ.

Не только в топ-лигах бывает красиво!

Дочке защитника МЮ Рафаэля Варана исполнилось 5 лет.

Девушка дня. Подруга хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

Всем мира и спокойствия, как у форварда «Вероны» Джованни Симеоне.

Но будьте внимательны, опасности поджидают нас на каждом шагу!

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:48
Мои поздравления Супер Марио, Мужик !!! Появится на свет Ещё один гражданин России!
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