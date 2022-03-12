Бекхэм посетил Италию, у Марио Фернандеса будет ребёнок. Лучшее из Сети

Мониторим соцсети известных футболистов.
Известный блогер Хаби Лейм и легенда «Реала» Роберто Карлос записали совместное видео.
Еще один представитель блогосферы Юнес Зару снял клип с бывшим футболистом сборной Германии Бастианом Шванштайгером.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски показал, что он умеет играть не только в футбол.
Хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих решил прокатиться на велосипеде.
Стиляга дня. Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм посетил Италию.
Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу — любитель чая.
Форвард ПСЖ Неймар поздравил свою сестру с днём рождения. Напомним, что бразилец скоро может сменить клубную прописку.
Милота для. Жена защитника ЦСКА Марио Фернандеса заявила о своей беременности.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер встретился с легендарным Усейном Болтом.
Сын Криштиану Роналду старается подражать отцу, у которого возникли проблемы в МЮ.
Не только в топ-лигах бывает красиво!
Дочке защитника МЮ Рафаэля Варана исполнилось 5 лет.
Девушка дня. Подруга хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.
Всем мира и спокойствия, как у форварда «Вероны» Джованни Симеоне.
Но будьте внимательны, опасности поджидают нас на каждом шагу!