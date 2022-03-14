У Пике 600 матчей за «Барсу», Бензема — лучший в «Реале». Самые долгоиграющие действующие футболисты топ-клубов

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вчера, 15:07

Бесконечность — не предел.

«Барселона». Серхио Бускетс (Испания) — 667 матчей

Матч против «Осасуны» стал для Жерара Пике 600-м в футболке «Барселоны», однако юбиляр не является рекордсменом среди действующих футболистов «Барсы». Больше всего матчей у Серхио Бускетса, который вырвался в лидеры после ухода Лионеля Месси в ПСЖ (778 матчей). Между прочим, в «Барселоне» грядет еще один большой юбилей: Дани Алвес 399 раз выходил на поле в составе каталонцев.

«Бавария». Томас Мюллер (Германия) — 617 матчей

Томас Мюллер покорил отметку в 600 сыгранных матчей за «Баварию» и является рекордсменом среди полевых игроков за всю историю мюнхенского клуба. Выше только два вратаря — Зепп Майер (666) и Оливер Кан (632). У Томаса есть все шансы догнать и перегнать их.

«Реал». Карим Бензема (Франция) — 592 матча

В матче против ПСЖ Бензема оформил хет-трик и установил несколько достижений, в 500-й раз выйдя в стартовом составе «Реала». А всего у Карима 592 матча за «сливочных», это шестой результат в истории и лучший среди иностранцев. В «Большой пятерке» сплошь испанцы: Рауль, Икер Касильяс, Маноло Санчис, Серхио Рамос и Фернандо Йерро. Если говорить о действующих партнерах, то Бензема опережает Марсело (541) и Модрича (423), а всего у «Реала» в составе 11 игроков, у которых 200+ матчей за клуб.

«Атлетико». Коке (Испания) — 553 матча

Коке занимает первое место по количеству матчей за «Атлетико» за всю историю, не только среди действующих игроков. Недавно действующий капитан опередил выступавшего за «матрасников» в середине XX века Аделардо Родригеса. И ведь Коке всего лишь 30 лет (отметил день рождения в январе), а с учетом амплуа и основанных главным образом на понимании игры сильных качеств еще может провести на высоком уровне пять-шесть лет.

«Ювентус». Джорджо Кьеллини (Италия) — 551 матч

Выступающий за «Ювентус» с 2005 года защитник — самый долгоиграющий из действующих футболистов. На втором месте, конечно, Леонардо Бонуччи, сыгравший 467 матчей за «Старую Синьору». Оба входят в топ-10 гвардейцев «Юве» за всю историю.

«Манчестер Юнайтед». Давид Де Хеа (Испания) — 477 матчей

Испанский вратарь проводит уже 11-й сезон на «Олд Траффорд». Только три футболиста из текущего состава МЮ застали эпоху сэра Алекса Фергюсона: Де Хеа, вернувшийся после странствий Криштиану Роналду и Фил Джонс, которого не получается назвать в полной мере действующим футболистом.

«Челси». Сесар Аспиликуэта (Испания) — 462 матча

И в еще одном английском топ-клубе актуальный список гвардейцев возглавляет испанец. При этом больше 200 матчей за «Челси» провели только Аспиликуэта и Нголо Канте (247), у текущего состава «синих» нет многолетнего совместного опыта, однако титулы последних месяцев говорят о том, что недавняя кадровая перезагрузка «Челси» получилась довольно успешной.

«Ливерпуль». Джордан Хендерсон (Англия) — 431 матч

При Юргене Клоппе состав «Ливерпуля» обрел стабильность, ставки немецкого тренера в большинстве своем работают, именно командная работа и обретенная сыгранность позволили «красным» взлететь так высоко. Но если говорить о количестве матчей, над партнерами возвышается Джордан Хендерсон, присоединившийся к «Ливерпулю» в 2011 году.

«Интер». Самир Ханданович (Словения) — 428 матчей

«Нерадзурри» относительно недавно собрали состав, выигравший Скудетто в прошлом сезоне и стремящийся к повторению успеха сейчас. Выделяется в «Интере» 37-летний вратарь Ханданович, который летом отметит свою десятую годовщину в миланском клубе. При этом Самир сыграл почти в два раза меньше матчей за «Интер», чем рекордсмен всех времен Хавьер Дзанетти (858).

«Тоттенхэм». Уго Льорис (Франция) — 405 матчей

На втором месте Харри Кейн, у которого 375 матчей в составе «Тоттенхэму». Перешагнули через отметку в 300 матчей еще два действующих футболиста «шпор» — Сон Хын Мин (314) и Эрик Дайер (308). При этом только восемь игроков «Тоттенхэма» провели больше 100 игр. Это признак еще не до конца оформившейся команды.

«Манчестер Сити». Фернандиньо (Бразилия) — 372 матча

Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» в 2013 году из «Шахтера», на тот момент бразильцу было уже 28 лет, но класс и опыт сработали в АПЛ . Фернандиньо влился в состав «Манчестер Сити» и уже четыре раза стал чемпионом Англии. Парень, на которого всегда можно положиться.

«Пари Сен-Жермен». Марко Верратти (Италия) — 370 матчей

Неподалеку от Верратти расположился капитан Маркиньос (354 матча), а вообще беглый взгляд на список футболистов ПСЖ с указанием количества сыгранных встреч показывает наглядную разницу между парижанами и «Реалом», который оказался сильнее в Лиге чемпионов. Если у «Мадрида» 11 футболистов с 200+ матчами за клуб, то у ПСЖ таких только пять, причем двое покорили планку в этом году.

«Милан». Алессио Романьоли (Италия) — 246 матчей

Паоло Мальдини выходил на поле в футболке «Милана» 901 раз, самому долгоиграющему футболисту из нынешнего состава очень далеко до легенды. Все идет к тому, что летом «Милан» потеряет свободными агентами двух футболистов с наибольшим количеством матчей за клуб — Романьоли (246) и Кессье (213). Разорванная в начале «нулевых» цепочка преемственности далека от восстановления.

«Арсенал». Гранит Джака (Швейцария) — 238 матчей