Говорят, Роналду лучший снайпер в истории футбола. Но это не точно

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сегодня, 10:03

Зато в двадцать первом веке явно первый.

Сложно считать голы далекого прошлого

Историю пишут победители. А потом переписывают те, кто заслуживал на победу на самом деле. И если искать список самых результативных футболистов с верифицированной статистикой в официальных матчах самого разного уровня, то Роналду оказывается по сумме голов за клубы и сборные на четвертом месте. Или нет? Давайте попробуем разобраться, ведь это интересная история, в которой участвует не только Пеле, крепкого ему здоровья.

На первой строчке в рейтинге оказался некий немец Эрвин Хельмхен. На его счету минимум 987 голов в 578 официальных матчах. Но есть одна серьезная проблема – играл за одну специфичную команду в непростое время. Речь о клубе из Саксонии под названием «Кемницер». Выступали на региональном уровне, а Эрвин забивал во многих сезонах от сорока мячей. Но Хельмхен, невзирая на 141 хет-трик за карьеру, даже в сборной Германии не выступал.

Есть ли смысл, хотя его скромные соревнования были официальными, учитывать результаты забытого историей футбола снайпера? Тем более, «Кемницер» какой-то странный клуб. Великий польский форвард Эрнест Вилимовский, когда после «Руха» перебрался к немцам и перешел в эту команду во времена правления Гитлера, умудрился за один сезон забить 107 голов. Вилимовский хотя бы на ЧМ и Олимпиаде играл, и даже забивал четыре гола за матч в ворота сборной Бразилии.

А вот первое место Хельмхена похоже на какую-то злую шутку от любителей покопаться в статистике. Ну да, почти тысячу голов набрал человек, который играл в нацистской Германии. Не за «Шальке», конечно, но и уровень сопротивления вызывает споры. Да и сам класс соревнований, в которых эти голы забиты, весьма спорный. Новая вершина Роналду смотрится намного солиднее. Тем более, он опередил известную легенду.

Самые впечатляющие – рекорды Бицана

Австрийский и чехословацкий форвард Бицан стал знаменитым в 21 веке благодаря своему рекорду по голам. Ему приписывают свыше 950 мячей в официальных матчах, а иногда сокращают рекорд до 805-806. Уроженец Вены был чехом по происхождению. Его отец Франтишек играл в футбол, а сын из фабричной команды добрался до пражской «Славии». В известном клубе провел много успешных результативных лет.

Был высоким на свое время, 178 сантиметров. Быстро бегал, сто метров якобы мог преодолеть за 10.8 секунды. Неплохо, ведь во времена Йозефа мировой рекорд составлял 10.2 против нынешних диких 9.58 от Усэйна Болта, большого поклонника футбола. А Бицан был поклонником графика «две игры – три гола», ведь почти тысячу мячей набрал в 624 официальных матчах, то есть по средней результативности круче, чем Роналду.

Также Бицан вечно играл в товарищеских играх, и там у него показатели масштабов Пеле. У Короля футбола, к слову, по статистике в официальных поединках 778 голов. Впрочем, снова возвращаемся к тому, что невозможно правильно посчитать. Одни футбольные историки включат определенный мусорный турнир в общий список, а другие его исключат. Но Бицан, вне всяких сомнений, был самым результативным на приличном уровне.

Йозеф точно является нападающим высокого класса. Играл за сборные Австрии, Чехословакии, а еще Богемии и Моравии. А рядом с ним в рейтинге некий Ронни Рук из Англии, на счету которого якобы свыше 929 голов в 1 028 поединках. Честно говоря, понятия не имеем, почему у английского форварда столько мячей, если в «Арсенале» и «Фулхэме» в крутых турнирах столько не забивал. Если не мучить себя статистикой непонятных кубков, то остаются лишь «небожители».

Среди них Роналду, Бицан, Пушкаш и еще один венгр – Ференц Деак. Следом идут Месси, Ромарио, Пеле, Герд Мюллер. Речь об известных футболистах. Эйсебиу, Левандовски, Гривза, Зеелера и Ибрагимовича тоже видим в списке, как и Фрица Вальтера. А двадцать первый век переписал историю снайперов в футболе. Сейчас в мире пять действующих нападающих с более чем 500 голами. Кроме Роналду и Месси, также Ибрагимович, Левандовски и Луис Суарес.

Осталась дуэль Криштиану и Лионеля

Иногда Бицану отнимают столько голов, что у него остается всего 743 штуки «на высоком уровне». А иногда оставляют 805, поэтому Роналду лишь после хет-трика в ворота «Тоттенхэма» сумел обогнать австрийского чеха и закрепиться на первой строчке с 807 мячами. В любом случае говорим строго о великих футболистах. У Пеле 769 голов в серьезных турнирах, у Ромарио и Пушкаша – по 761. Не забывайте, что и 400 голов за карьеру – космический результат.

Свыше семисот голов забили шесть человек. Из действующих игроков лишь Месси (760) и Роналду (807). Разница довольно большая, если мыслить категориями результативности в той же РПЛ . Но для каталонского темпа Лионеля 47 голов – жалкая мелочь. Другое дело, что теперь обе легенды берут паузы, пропускают матчи, порой играют невзрачно. Ветераны стареют, хотя по-прежнему имеют все основания для выхода на передовые позиции.

Месси абсолютно точно обойдет Пеле, ему осталось всего девять точных ударов. Но вот пройти выше, чем Роналду, аргентинцу будет непросто. Во-первых, сам Криштиану может после «Манчестер Юнайтед» играть в других клубах, вроде того же ПСЖ . Тогда увидим забавную конкуренцию двух легенд. Но вероятнее заочный забег, как раньше, причем с помощью чемпионата Северной Америки. Оба ветерана хотят попасть в США , а кто дольше протянет на поле – тот и выиграет.

Роналду старше на два с половиной года, но его физическая форма привычно лучше. Месси ругают, что ходит пешком по полю, как против «Реала» в Лиге чемпионов, а Криштиану разозлился за исключение из основы и прибил «Тоттенхэм» тремя точными ударами. Сложно пока найти фаворита в этом забеге. Месси может вернуться к голам с другим тренером ПСЖ , а вот на Роналду действует его возраст, одна травма способна все перечеркнуть.

Но абсолютно точно можем сказать, что живем в пору с двумя лучшими снайперами в истории футбола на серьезном уровне. Ни Ромарио с Пеле, которые любили приписывать себе голы чуть ли не в дворовых матчах в Бразилии, ни Бицан с Пушкашем – два великих славянских снайпера, ни Мюллер или Зеелер, ни Ибрагимович и Эйсебиу за двумя вечными соперниками угнаться по итогам всей карьеры не смогут. Роналду точно забил больше всех в серьезных матчах, и его 807 мячей впечатляют.

Параллельно соревнуются по количеству хет-триков. Никогда в истории футбола не было ничего подобного. Учитываем, что и Роналду, и Месси сыграли больше матчей, чем звезды прошлого, но таковы реалии. Мир двигается вперед и важно не перечить эволюции, чтобы не оказаться на обочине истории. У португальца и аргентинца получилось.