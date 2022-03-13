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Головин не может отметиться результативным действием 9 матчей подряд

сегодня, 19:45
СтрасбурЛоготип футбольный клуб Страсбур1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин не отмечается результативными действиями в 9 матчах подряд.

25-летний российский хавбек не сумел отличиться в игре 28-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (0:1). В последних шести матчах Головин выходит на замену.

В последний раз он сделал результативную передачу 5 декабря в игре 17-го тура против «Меца» (4:0).

Всего в текущем сезоне Головин забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин не получит вызов в сборную России.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:23
Чего то дела у Сани совсем разладились, парень больше лечится , чем играет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:41
Забудьте.Не надо было слушать "умников" и переходить в помойку.
izrafel
izrafel
сегодня в 20:03
Ну бывает....спад начался
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:58
При всём уважении, много раз писал, что не вижу у Головина потенциала, шаблонный игрок. Мне кажется, ему нужно пересмотреть свой подход и накачаться как следует, тогда он сможет стать основным игроком, хоть и не креативщиком, за счет физы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:47
Ничего удивительного нет...
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