Головин не может отметиться результативным действием 9 матчей подряд

Полузащитник «Монако» Александр Головин не отмечается результативными действиями в 9 матчах подряд.
25-летний российский хавбек не сумел отличиться в игре 28-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (0:1). В последних шести матчах Головин выходит на замену.
В последний раз он сделал результативную передачу 5 декабря в игре 17-го тура против «Меца» (4:0).
Всего в текущем сезоне Головин забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 29 матчах.
Ранее сообщалось, что Головин не получит вызов в сборную России.