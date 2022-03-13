Головин не может отметиться результативным действием 9 матчей подряд

1647189934

сегодня, 19:45

Полузащитник «Монако» не отмечается результативными действиями в 9 матчах подряд.

25-летний российский хавбек не сумел отличиться в игре 28-го тура Лиги 1 против «Страсбура» (0:1). В последних шести матчах Головин выходит на замену.

В последний раз он сделал результативную передачу 5 декабря в игре 17-го тура против «Меца» (4:0).

Всего в текущем сезоне Головин забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 29 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин не получит вызов в сборную России.