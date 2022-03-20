Тухель и футболисты «Челси» выиграли 12 из 13 последних матчей. Но их старания не уберегут клуб

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вчера, 12:57

Делают что могут и мало на что не влияют.

Новый владелец окажется слабее старого

Абрамович – человек осторожный. Сейчас, говорят, пришвартовал свои яхты к турецким берегам. Возможно, даже планирует купить тамошний клуб «Гезтепе». Но любимой игрушкой был «Челси». По слухам, Роман Аркадьевич откажется от долга, который у клуба есть перед владельцем, чтобы нашелся покупатель, ведь актив слишком дорогой и при этом ненадежный. Гарантий прибыли нет.

Пока заблокированы счета и ограничена деятельность, Тухелю и футболистам приходится проситься на борт самолета «Манчестер Сити», чтобы добраться до Мадрида на игру против «Реала». Ситуация сложная, тренер на это указывает. Стратегически все плохо, независимо от текущих результатов. Ни один из потенциальных владельцев – в списке американцы и шейхи, не сможет сохранить структуру управления.

У Грановской, Чеха и еще парочки директоров, которые давно работают в «Челси», есть мастерство и опыт. Набрать новых людей с сохранением качества исходного продукта невозможно. Это понимают агенты отдельных игроков, поэтому представитель Жоржиньо не стал кричать, что бразильский итальянец никогда не покинет клуб. Ни один футболист не знает, когда разрешат продать «Челси». И уж точно нет готового покупателя с опытом управления футбольным клубом такого формата и масштаба.

Абрамович спокойно перекрывал любые ошибки личными деньгами, он не был фанат длительных отношений с главными тренерами, а теперь «Челси» фактически держится на энтузиазме одного человека.

Тухеля переманивает «Манчестер Юнайтед»

Успех Томаса с «Челси» — выигрывал большие кубки, хотя в АПЛ пока к штурму вершины не подготовился, заставил многие клубы посмотреть на него иначе. У Тухеля есть тараканы в голове, но в критической ситуации повел себя достойно. Не испугался, огорчен, но сражается. Немец выиграл вместе с «Челси» 12 из 13 последних матчей, и это единственная верная реакция на давление извне.

Команда сплотилась, и хотя сомнения посеяны и дойдут позже, тактические задачи «Челси» решает. Из Лиги чемпионов не вылетели, в АПЛ не скатились ниже четвертого места. Привлекательность клуба для покупателей сохранена. А поскольку Абрамович может принять решение отдать часть прибыли от продажи «Челси» на помощь украинским детям, как обещал, то власти Великобритании одобрят такой шаг.

Но «Челси» останется без привычного финансирования. И без привычного менеджмента, ведь Грановская скорее вернется в Канаду (есть паспорт развитой страны), где найдет интересную работу за три секунды, чем останется работать на шейхов или американцев в Лондоне. И тогда Тухель спросит себя, сможет ли его энтузиазм спасти «Челси»? Получит ответ и может согласиться работать в «Манчестер Юнайтед».

Моуриньо в тренерской юности стал символом «Челси», научил многим трюкам, которые под руководством других тренеров привели к впечатляющим достижениям. И позже работал в МЮ . Тухель может стать следующим.

Планировали расставания с футболистами

Вряд ли Абрамович и Грановская знали о планах руководства РФ , но финансовые и футбольные реалии диктовали серию расставаний. Отдельные игроки, вроде Рюдигера, пытались уйти самостоятельно. Других волновал вопрос игровой практики – как Пулишича или Вернера. В третьем случае игрок не подходил команде, хотя обошелся в огромные деньги, как Лукаку.

Упрощает ситуацию, что в команде мало ветеранов. Менди тридцать лет, но это вратарь, может играть еще десять лет. А вот 37-летний Силва, 31-летний Алонсо и 32-летний Аспиликуэта – первые, с кем попрощаются, если финансирование резко изменится. Также анализировали состав еще до санкций против Абрамовича, и там хватало людей, с которыми Грановская планировала в ближайшее время попрощаться.

Новая реальность застала «Челси» в фазе превращения из команды с активной трансферной политикой в коллектив, который точечно планировал усиливать лично Тухель. Теперь неизвестно, как с конфликтным немцем сработаются новые менеджеры. Из ПСЖ , напомним, его выжил лично Леонардо. А потеря Томаса равна потере доверия футболистов. Хаверц, Маунт, Джеймс или Канте могут задуматься, по пути ли им с этим новым и загадочным «Челси»? На публике слышим дежурные заявления, но важнее, что говорят, когда выключены диктофоны и камеры.

Старания футболистов вызывают уважение

Фанаты «Челси» ведут себя не лучшим образом, поскольку очутились в осажденной башне. Продажа клуба пока заблокирована, клубный магазин закрылся, билеты продавать нельзя. Титульный спонсор сбежал, банковские счета заморожены, поэтому в теории были шансы, что получится проскочить, а на практике во Франции болельщики «Челси» напились, начали бросать бутылки в полицейских и получили в ответ слезоточивый газ.

Внутри Англии отношения между поклонниками «Челси» и лично Абрамовича и остальными фанатами тоже ухудшаются. Но лондонцы в тотальном меньшинстве, поэтому их поражение – дело времени. Конечно, страсти улягутся, как только клуб разрешат продать, ведь теперь уже бывший владелец это и планировал. Но пока футболисты работают на морально-волевых качествах, а вечно терпеть невозможно. Это как запаянный чайник на огне – в конце взорвется.

Ключевой фигурой остается Тухель, если его переманят – уйдут многие, поскольку вера в успех проекта исчезнет. Также важно понимать, что Абрамович всегда добавлял денег. Если говорить о частных вкладах в футбол, то с ним почти никто не может тягаться. Даже шейхи из ПСЖ заплатили много за двух игроков – Неймара и Мбаппе, но старались брать и свободных агентов, вроде Рамоса и Месси, и не самых дорогих футболистов на рынке. У «Челси» расходы большие, арендованных много, реконструкции стадиона нет, а структура управления сложная.

Остается только восхищаться умением самой команды работать в таких условиях. «Челси» проиграл в один мяч «Манчестер Сити» и сыграл вничью с «Брайтоном», но после этого есть серия из 13 матчей без поражений. Конечно, многие поединки складывались непросто, есть минимальные победы, пропущенные мячи. Но один пункт у Тухеля смог забрать только «Ливерпуль», а все остальные проиграли лондонцам. Учитывая, какая у «Челси» статистика в еврокубках против «Реала» — ни одного поражения и вылета, даже в Лиге чемпионов в апреле есть шансы на успехи.

Те, кто планирует остаться, понимают важность момента. Все одновременно не убегут, на каждого игрока разный спрос, зависит от длительности контракта, возраста и формы. Следовательно, чем успешнее «Челси» на поле – тем ближе Тухель к желанию остаться в будущем. Чем успешнее команда – тем теплее британские чиновники будут настраиваться на снятие санкций ради продажи клуба. Но так, как раньше, больше не будет, все кандидаты в покупатели довольно слабые. Абрамович давал много денег и принимал не худшие управленские решения. Впереди неизвестность, «Челси» начнет новую и вряд ли такую же успешную страницу.