«Фрайбург» – «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Бавария», который состоится 2 апреля 2022 года

«Фрайбург»

«Фрайбург» хорошо проводит нынешний сезон Бундеслиги, однако команде не хватает стабильности и уверенности в некоторых эпизодах, что приводит к потере очков. Команда на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице и смогла набрать 45 очков, отставая от лидера и нынешнего оппонента на целых 18 пунктов. Даже ничейный результат в матче с чемпионом Германии можно будет считать положительным.

19 марта Фрайбург разошелся миром с «Гройтер Фюрт» (0:0), а 12 марта команда обыграла на своем поле «Вольфсбург» (3:2).

«Бавария»

Мюнхенский клуб в некоторых последних матчах терял очки, что не может не настораживать болельщиков. Тем не менее, команда находится в неплохих физических кондициях и обязана досрочно решить вопрос об очередном чемпионстве, к тому же совсем скоро матчи Лиги Чемпионов. К игре с «Фрайбургом» необходимо отнестись достаточно серьезно и исключить недооценку соперника, чтобы иметь хорошие шансы набрать максимум очков.

19 марта «Бавария» крупно обыграла на своем поле «Унион» (4:0), а 12 числа сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 6.05

Ничья – 4.87

Победит «Бавария» – 1.526

Статистика

Оба коллектива проиграли по одному матчу из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» забивала в 14 из 15 последних встречах на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Фрайбург» не выигрывал у «Баварии» на протяжении последних пяти матчей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.526. Чемпион Германии настроен только на победу, ведь на кону очередные золотые медали чемпионата Германии, которые нынешний тренер клуба еще не выигрывал.