«Фрайбург» – «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Бавария», который состоится 2 апреля 2022 года
«Фрайбург»
«Фрайбург» хорошо проводит нынешний сезон Бундеслиги, однако команде не хватает стабильности и уверенности в некоторых эпизодах, что приводит к потере очков. Команда на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице и смогла набрать 45 очков, отставая от лидера и нынешнего оппонента на целых 18 пунктов. Даже ничейный результат в матче с чемпионом Германии можно будет считать положительным.
19 марта Фрайбург разошелся миром с «Гройтер Фюрт» (0:0), а 12 марта команда обыграла на своем поле «Вольфсбург» (3:2).
«Бавария»
Мюнхенский клуб в некоторых последних матчах терял очки, что не может не настораживать болельщиков. Тем не менее, команда находится в неплохих физических кондициях и обязана досрочно решить вопрос об очередном чемпионстве, к тому же совсем скоро матчи Лиги Чемпионов. К игре с «Фрайбургом» необходимо отнестись достаточно серьезно и исключить недооценку соперника, чтобы иметь хорошие шансы набрать максимум очков.
19 марта «Бавария» крупно обыграла на своем поле «Унион» (4:0), а 12 числа сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрайбург» – 6.05
- Ничья – 4.87
- Победит «Бавария» – 1.526
Статистика
- Оба коллектива проиграли по одному матчу из десяти последних во всех турнирах
- «Бавария» забивала в 14 из 15 последних встречах на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Фрайбург» не выигрывал у «Баварии» на протяжении последних пяти матчей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.526. Чемпион Германии настроен только на победу, ведь на кону очередные золотые медали чемпионата Германии, которые нынешний тренер клуба еще не выигрывал.
Мюнхенцев по правде говоря тоже немного лихорадит.Четкого баланса Ханс Флот пока не нашел, но класс игроков Баварии никуда не делся, поэтому при должной мотивации, а сейчас как раз пора выходить на первое место, мюнхенцы легко сожрут соперников вроде Фрайбург....
Как я и сказал вначале, сожрать соперника Мюнхенцам сегодня будет не сложно, а в последних 6 из 8 встреч Бавария уходила на перерыв победителем. И те два случая проигранные матчи Байеру и Бор. Мюнхенгладбах, то есть если команда берется за дело, то с самого начала. Еще одним весомым аргументом в пользу Баварии является исправление ошибок.
Мой прогноз: 1-й тайм: П2
Мюнхенцев по правде говоря тоже немного лихорадит.Четкого баланса Ханс Флот пока не нашел, но класс игроков Баварии никуда не делся, поэтому при должной мотивации, а сейчас как раз пора выходить на первое место, мюнхенцы легко сожрут соперников вроде Фрайбург....
Как я и сказал вначале, сожрать соперника Мюнхенцам сегодня будет не сложно, а в последних 6 из 8 встреч Бавария уходила на перерыв победителем. И те два случая проигранные матчи Байеру и Бор. Мюнхенгладбах, то есть если команда берется за дело, то с самого начала. Еще одним весомым аргументом в пользу Баварии является исправление ошибок.
Мой прогноз: 1-й тайм: П2