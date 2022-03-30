«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва, который состоится 3 апреля 2022 года

«Краснодар»

«Краснодар» несмотря на кадровые потери, продолжает свою серию без поражений в чемпионате России, которая длится уже несколько матчей подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице и набрала 36 очков, что на 12 пунктов меньше, чем у лидера. Предстоящий поединок со второй командой чемпионата покажет реальную готовность «быков» бороться за самые высокие места в непростой ситуации, в которой оказался клуб.

20 марта «Краснодар» не смог обыграть аутсайдера «Уфу» (1:1), а 13 числа команда довольно неожиданно выиграла на выезде у «Спартака» (2:1).

«Динамо» Москва

Московский клуб старается не отставать от «Зенита», чтобы побороться за чемпионство, однако все же допускает осечки. Коллектив занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка, и отстает от питерского клуба уже на пять баллов. Чтобы оставить шансы на золотые медали команде необходимо набирать максимум очков в оставшихся поединках и надеяться на потерую очков конкурентом. Разница забитых и пропущенных мячей клуба довольно высокая (41:24) и он имеет хорошие шансы ее улучшить.

20 марта «Динамо» Москва сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а 13 числа команда разгромила «Арсенал» Тулу (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 3.5

Ничья – 3.62

Победит «Динамо» Москва – 2.07

Статистика

Пять последних матчей «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»

Пять из десяти последних встреч «Динамо» Москва закончились ничейным результатом

«Динамо» Москва выиграло четыре последних встречи у «Краснодара»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Команда не проигрывает несколько матчей подряд и уверенно выступает на своем стадионе. Предполагаем, что хозяева смогут добиться минимальной победы в этом противостоянии.