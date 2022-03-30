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«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:07
«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва, который состоится 3 апреля 2022 года

«Краснодар»

«Краснодар» несмотря на кадровые потери, продолжает свою серию без поражений в чемпионате России, которая длится уже несколько матчей подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице и набрала 36 очков, что на 12 пунктов меньше, чем у лидера. Предстоящий поединок со второй командой чемпионата покажет реальную готовность «быков» бороться за самые высокие места в непростой ситуации, в которой оказался клуб.

20 марта «Краснодар» не смог обыграть аутсайдера «Уфу» (1:1), а 13 числа команда довольно неожиданно выиграла на выезде у «Спартака» (2:1).

«Динамо» Москва

Московский клуб старается не отставать от «Зенита», чтобы побороться за чемпионство, однако все же допускает осечки. Коллектив занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка, и отстает от питерского клуба уже на пять баллов. Чтобы оставить шансы на золотые медали команде необходимо набирать максимум очков в оставшихся поединках и надеяться на потерую очков конкурентом. Разница забитых и пропущенных мячей клуба довольно высокая (41:24) и он имеет хорошие шансы ее улучшить.

20 марта «Динамо» Москва сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а 13 числа команда разгромила «Арсенал» Тулу (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 3.5
  • Ничья – 3.62
  • Победит «Динамо» Москва – 2.07

Статистика

  • Пять последних матчей «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из десяти последних встреч «Динамо» Москва закончились ничейным результатом
  • «Динамо» Москва выиграло четыре последних встречи у «Краснодара»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Команда не проигрывает несколько матчей подряд и уверенно выступает на своем стадионе. Предполагаем, что хозяева смогут добиться минимальной победы в этом противостоянии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:26
Ожидаю от этого матча интересной и результативной игры в которой обе команды постараются отличиться забитыми голами и с тоталом больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 22:23
Краснодар после ухода легионеров не расклеился от слова «совсем». Напротив, молодые исполнители наконец-то получили реальную возможность проявить себя с лучшей стороны. Они мощно отыгрывают на протяжении второй части сезона, способны бороться за призовую тройку. Московское Динамо и вовсе рубится за золотые медали. Поэтому к нему приковано повышенное внимание. Складывается ощущение, что в таком матче попросту не может быть мало опасных моментов. Ставим на то, что соперники смогут отличиться хотя бы по разу.
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