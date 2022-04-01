Без «группы смерти», но с местами для сюрпризов. Расклад групп на ЧМ-2022

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вчера, 22:59

Кому-то придется попотеть, а кто-то начнет с легкой прогулки. «Соккер.ру» — о составе групп ЧМ в Катаре.

Группа А

Катар (51), Эквадор (46), Сенегал (20), Нидерланды (10)

В первом квартете разместили хозяев – сборную Катара, которая занимает лишь 51-е место в мировом рейтинге. Среди всех участников первой корзины этот был самым желанным. И в теории могла собраться проходная безликая группа, но в нее все-таки попал тяжеловес. Им оказалась сборная Нидерландов – десятый номер мирового рейтинга, который соскучился по большим успехам.

Затянувшаяся смена поколений вроде как прошла, замялась, выход на арену новых имен состоялся, однако пока голландцев трудно назвать сложившейся мощной силой. Впрочем, в этом квартете они будут явными фаворитами. Эквадор вряд ли окажет достойное сопротивление. У него 46-й номер в рейтинге – недалеко от Катара ушли, а в отборе едва-едва проскочили на четвертое место в Южной Америке, лишь на два очка опередив перуанцев, попавших теперь в стыковые матчи. А вот Сенегал может вставить палки в колеса «оранжевых» — он 20-й в рейтинге и в этом году выиграл Кубок Африки.

Группа В

Англия (5), Иран (21), США (15), Уэльс – Шотландия/Украина

Одна из наиболее интригующих групп, где могут собраться сразу три так называемые англосаксонские команды. И не где-нибудь, а вокруг Ирана, который считается одним из ключевых противников как раз всей этой англосаксонской культуры. В общем, вокруг матчей этой группы может быть много политики. Отдельная политика – вокруг игр Ирана с любыми оппонентами отсюда. Другой тип – вокруг матча США и Англии. Третий тип – вокруг матча Англии с Уэльсом или Шотландией.

В общем, фон будет взрывным. Та же Англия ни разу еще не играла на чемпионатах мира против Ирана, Украины, Шотландии или Уэльса. А вот с США встретится в третий раз. В предыдущие два не получалось обыграть: в 1950 году выиграли американцы, а в 2010-м случилась ничья. Тут еще кто-то вспомнил, что Англия же сыграет сразу в первый день турнира в Катаре. А она не играла в первый день чемпионата аж с 1966 года, когда выиграла его.

США , кстати, уже играли с Ираном на чемпионатах мира. Это было в 1998 году. Тогда иранцы победили со счетом 2:1. Нынешний отбор Иран прошел достаточно уверенно, выиграв свою группу с Южной Кореей, ОАЭ , Ираком, Сирией и Ливаном. А вот США пронесло мимо стыковых матчей – у них поровну очков с Коста-Рикой, но лучше дополнительные показатели.

Группа С

Аргентина (4), Саудовская Аравия (49), Мексика (9), Польша (26)

Здесь есть очевидный фаворит – это сборная Аргентины. Однако нельзя однозначно сказать, что Мексика или Польша не смогут оказать сопротивление. Причем у всех команд в этой четверке нет однозначно сложившегося класса. Аргентинцы могут оступиться на ровном месте, мексиканцы могут неожиданно выстрелить, да и рейтинг у них неплох. Польша давно создает двоякое впечатление.

Иногда она и ее отдельные игроки блистают, а порой показывают нечто невыразительное, что все же позволило полякам через европейский плей-офф пробиться на чемпионат мира. Разве что с Саудовской Аравией все ясно-понятно. При этом она умудрилась выиграть свой отбор в Азии, опередив Японию и Австралию, которые как-то выше котируются.

Группа D

Франция (3), Дания (11), Тунис (35), Перу – Австралия/ ОАЭ

Группа, в которой все может быть очень и очень скучно и спокойно. Французы в ранге действующих чемпионов мира, кажется, не растеряли своего запала, своего класса, подкорректировали его, сместили акценты, но по-прежнему очень сильны. Тут выше вспоминали совпадение, приятное для Англии. Но можно вспомнить, что в группе на ЧМ Франция и Дания встречались ранее трижды. И в двух случаях (в 1998 и 2018 годах) французы становились чемпионами мира.

Может впечатлить. Если не вспомнить, что в 2002 году Франция не выбралась из группы. Это статистику совпадений портит. Что же до класса, то именно Франция и Дания тут кажутся уверенными претендентами на выход. Но интересно будет посмотреть, например, на игру Туниса, обошедшего в рейтинге ФИФА Россию, с той же Францией. Кто-то считает, что это окажется «товарняк», учитывая прочные связи стран и футболистов.

Группа Е

Испания (7), Германия (12), Япония (23), Коста-Рика – Новая Зеландия

Победители чемпионатов мира 2010 и 2014 годов могут тряхнуть стариной. Сейчас сборные Испании и Германии уже не те, с них требуется смахнуть пыль. Однако есть предпосылки к новому возрождению. Особенно у испанцев, которые и состав обновили, и стиль скорректировали более ярко. А немцы в любой момент могут включить режим машины, пусть сейчас пока они таковую не напоминают. В любом случае в этой группе остальным участникам не позавидуешь.

Япония сейчас не блистает, а выбор между Коста-Рикой и Новой Зеландией – это метание между двумя типами экзотики. И те, и другие тут будут выглядеть яркими туристами. Зато у них появится исторический шанс сыграть с Испанией и Германией, возможно, зацепить очки. Так что нельзя говорить, будто с такой жеребьевкой костариканцам и новозеландцам лучше вовсе не играть свои стыки.

Группа F

Бельгия (2), Канада (38), Марокко (24), Хорватия (16)

Группа тех, в ком видят или видели особый потенциал и перспективы. О Бельгии уже давно говорят в таком ключе. Кажется, в какой-то момент все эти разговоры даже перегорели, потому что поколение, которое называли золотым и способным выигрывать все турниры, будто бы и на закате. Но бельгийцы все еще вторые в мировом рейтинге и списывать их нельзя – это грозная сила. Марокканцы примерно на таком же счету по африканским меркам. При порой симпатичном составе и игре им чего-то не хватает регулярно.

К Хорватии в России многие питают особые чувства. У хорватов история схожая с бельгийской, хотя не было какого-то яркого всплеска с одним поколением – все более равномерно происходило. А вот Канада – это нынешняя сборная-сюрприз и надежда. Там сейчас собрался самый звездный и талантливый состав за всю канадскую историю. Так что канадцы способны навести шум, и от этой группы вообще чего угодно можно ожидать. Как дежурного и спокойного выхода бельгийцев с хорватами, так и вообще их вылета из группового этапа.

Группа G

Бразилия (1), Сербия (25), Швейцария (14), Камерун (37)

В этой группе тоже нет проходных соперников. Хотя, безусловно, выделяется Бразилия – лидер мирового рейтинга. Она свой отбор в Южной Америке выиграла легко и непринужденно, имеет вечно талантливый состав и вечные надежды на титул. Тут ничего нового. Сербия и Швейцария в отборе внезапно в своих группах в последний момент перещеголяли Португалию и Италию соответственно. Для итальянцев это вообще превратилось потом в национальную трагедию. Швейцарцы во многом запустили этот механизм.

А Камерун в африканском плей-офф выдал что-то невероятное с Алжиром – за три минуты до конца дополнительного времени ответного матча на выезде камерунцы пролетали мимо чемпионата мира и плакали, пропустив гол от Алжира. Но нашли в себе силы и забили чудо-гол в компенсированное к добавленному. И их ликование на стадионе слышала половина Африки. У Камеруна всегда были талантливые игроки, но не всегда удавалось собрать из них толковую команду. Кажется, что-то может получиться.

Группа H

Португалия (8), Гана (60), Уругвай (13), Южная Корея (29)

Одна из наиболее загадочных групп. И тут не столько из-за возможности кого-то выстрелить, сколько из способности кого-то провалиться. Конечно, все взоры направлены на Португалию. Но она умеет себе создавать проблемы, будучи фаворитом. У остальных трех команд вроде как неплохое имя на мировой арене, но вот нынешние поколения там не блещут – все заметно сдали. Особенно это касается Ганы и Уругвая, где всегда имелись звезды мирового уровня.

Сейчас они либо на закате, либо еще не созрели. Так что эти команды могут неприятно разочаровать. Корейскую сборную тоже можно было бы поставить в этот ряд, если бы не Сон Хын Мин. Этот парень в форме способен в одиночку сделать результат. Вообще, в этой группе роль лидеров в отдельных сборных может оказаться ключевой. Будь то Бруну Фернандеш или Сон, например. Или кто-то из молодых и пока неизвестных у Уругвая и Ганы.

Что дальше?

Как видно из составов групп, отбор еще не завершен. Осталось сыграть межконтинентальные стыковые матчи, а также отложенные игры европейского плей-офф. Все они состоятся в июне – тогда и определится окончательный состав групп. Хотя исходя из силы тех, кто еще может себе оформить путевку на чемпионат мира, существенно расклад в квартетах не поменяется.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Если говорить о дальнейшем турнирном пути команд, который можно прикинуть, исходя из прогнозов и видения раскладов в группе, то нужно иметь в виду, что в 1/8 финала будут играть первая команда группы А – со второй из группы В и наоборот. Так же связаны «крест-накрест» и группы С и D, E и F, G и H.