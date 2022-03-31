Жеребьёвка ЧМ-2022. Без команды Карпина, но с двумя фаворитами и шансом для Италии

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вчера, 23:23

В Катаре определят финальные квартеты.

Участники жеребьёвки и составы корзин

В ФИФА приостановили членство трех федераций, но российская невеселой участи избежала. Инфантино остается адвокатом РФС по старой памяти. Русский язык стал шестым официальным в ФИФА , Джанни посылает личный сигнал, дает возможность вернуться в результате перемен за пределами футбольного поля.

Но мимо ЧМ -2022 команда Карпина уже пролетела. Окончательный список из 32 участников еще не определили, а в пятницу проведут жеребьевку группового раунда. Взяли рейтинг ФИФА , опубликованный 31 марта, вооружились списком из 29 сборных, которые уже гарантировали участие, и теперь осталось только распределить всех по корзинам.

Аршавина не пригласят, поэтому вряд ли участники церемонии накличут на себя божество футбольного сарказма. Хочется верить, что шарики не перепутают. В первой корзине по традиции оказались хозяева – Катар, и еще семь сборных с самым высоким рейтингом ФИФА . Дальше идут команды с 8-й по 15-ю строчки, потом те, кто квалифицировался и идет следом по рейтингу.

Все логично, а в финальную восьмерку попадают команды, которые по величине коэффициентов с 24-го по 28-е места. К ним добавят еще одну сборную из зоны УЕФА – Украина, Шотландия и Уэльс разыграют одну путевку летом, и двух победителей межконтинентальных плей-офф. Поскольку это последний турнир с 32 сборными в финале, то классическая схема применится на прощание.

В США , Канаде и Мексике ждут уже 48 сборных, их разделят на 16 групп по три команды. А пока все по старинке – 8 квартетов по 4 команды, по три игры на групповом этапе. Дальше выйдут сборные, занявшие первое и второе места.

Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Корзина 2: Нидерланды, Дания, Мексика, Германия, США , Уругвай, Швейцария, Хорватия.

Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

Корзина 4: Канада, Камерун, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Уэльс/Шотландия/Украина, Перу/Австралия/ ОАЭ , Коста-Рика/Новая Зеландия.

Интересные квартеты и тестовая жеребьевка

Как видим из списка участников, из сильнейших потеряли только Италию. Причем даже у них есть шанс! В Иране на футбол не пустили 2 000 женщин с билетами. ФИФА пару лет назад предупреждала тамошние власти, чтобы не нарушали права девушек. Если Инфантино захочет, то место Ирана займет сборная с самым высоким рейтингом ФИФА из тех, кто не попал в финал – как раз Италия.

Впрочем, это лишь опция, и поскольку членство Ирана не приостановили, они поедут на мундиаль. Можем и дальше изучать рейтинг. Например, Уэльс мог оказаться в третьей корзине, но поскольку их финал перенесли, то опускаются ниже. Колумбия и Швеция не вышли в финальную часть, они вместе с итальянцами закрывают список самых рейтинговых неудачников.

В основном все самые успешные по сумме достижений доберутся до Катара. Например, Перу находится высоко – обыграют или Австралию, или ОАЭ , тогда пройдут дальше. У Коста-Рики и Кейлора Наваса тоже есть шанс – достаточно в финале в июне опередить сборную Новой Зеландии. Но и для андердогов подобные плей-офф полезные. Хороших команд больше, чем путевок ФИФА .

Тот же Египет – финалист КАН с Салахом в составе, вылетел от Сенегала и Мане. А после неудачи Нигерии вообще случилась трагедия. Фанаты «орлов» выбежали на поле, в результате избиения погиб врач местной конфедерации и ФИФА . Жуткие истории сопровождают турнир в Катаре давно, ведь смерти рабочих во время экстренной стройки тоже фиксировали много лет подряд. Бойкота турнира не будет, плохие парни снова притворяются хорошими.

Зато футбольная составляющая может приободрить мир, ведь нетрудно собрать «группу смерти». Есть ограничения – не больше двух европейских сборных в квартете, но набираются классные четверки. Например, если Бразилия, Германия, Польша и Канада окажутся в одной упряжке, то получим массу крутых матчей, сражение Левандовски против сложнейших соперников. Для наглядности провели тестовую жеребьевку.

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Канада.

Группа В: Испания, Уругвай, Сербия, Саудовская Аравия.

Группа С: Аргентина, Швейцария, Япония, Камерун.

Группа D: Бельгия, Хорватия, Тунис, Перу/Австралия/ ОАЭ .

Группа Е: Англия, Дания, Иран, Гана.

Группа F: Португалия, США , Марокко, Эквадор.

Группа G: Франция, Мексика, Южная Корея, Уэльс/Шотландия/Украина

Группа Н: Бразилия, Германия, Польша, Коста-Рика/Новая Зеландия.

Сравним с реальным результатом, но бразильцы, немцы и поляки как раз оказались вместе – прямо чемпионат мира из восьмидесятых годов прошлого века. Почти та же «группа смерти», предложенная еще до тестовой жеребьевки.

Предварительные фавориты и особенности

Букмекеры считают фаворитами Францию – действующих чемпионов мира, и Бразилию. Их можно понять. Для поколения Неймара и Маркиньоса это последний шанс вернуть корону в Южную Америку спустя долгих двадцать лет без кубка мира. Для французов с Мбаппе и множеством талантов – еще один традиционный забег за трофеем. На Евро дважды подряд были обидные осечки, но Бензема и компания готовы подтвердить статус фаворита.

Впрочем, далеко не всегда записной лидер гонки доходит до конца. Хорватов, аргентинцев и голландцев на трех последних мундиалях не причисляли к лику финалистов до начала турнира. Испанцы Луиса Энрике, если повезет с календарем в плей-офф, могут себя показать, ведь на Евро-2020 продемонстрировали, что есть молодые футболисты, пускай никакого сравнения с «золотым» периодом быть не может. Но тут как у Италии – на одном отдельно взятом кубке добротная команда может собраться.

Бельгию с Де Брюйне списали, и не исключено, что немного досрочно. Швейцарцы опаснее, чем многие думают. Аргентина и Португалия в числе тех, кого ждут в плей-офф, поскольку там Месси, Роналду и молодые таланты. Также не сбрасывайте голландцев, умеют удивлять. Наконец, есть симпатичная сборная Англии – вечные неудачники, которые оказались намного ближе к большим кубкам, поскольку проделали колоссальную работу над ошибками и перезапустили систему воспитания молодых футболистов.

Без интеграции в мировое сообщество сделать это сложно, но почти все в мире предпочитают перенимать хорошее. Быть может, увидим африканскую сборную в полуфинале – всякое бывает, тот же Сенегал неудобный, усиленный крутыми Менди, Кулибали и Мане. Сербы, канадцы, датчане, хорваты и американцы в списке тех, кто может выстрелить и приятно удивить. С нетерпением ждем жеребьевки, ведь автоматическая симуляция оной показывает, что хватает пар, вероятность возникновения которых высокая, и это в основном интересные связки.