Кварацхелия надеется попасть в «Наполи». Захарян и Сафонов тоже будут искать клубы в топ-5

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вчера, 20:21

Молодежи для развития нужны еврокубки.

В РПЛ 172 футболиста не старше двадцати трех лет

Преимущественное большинство из молодежи в чемпионате – россияне. Это Зиньковский не хочет ехать в Бельгию в двадцать пять лет, чтобы лишь через пару сезонов получить шанс в середняке Ла Лиги или Серии А. Изидор, Шиманьски, Карраскаль, Захарян, Пиняев, младший Кангва, Сперцян, Сафонов, Бийол, Хакшабанович, Худяков, Дрейер, Алмквист или Кварацхелия, скорее всего, выскажут другое мнение.

Понятно, что Дзюба уже никуда не едет. Сутормин и Ерохин продлили контракты с «Зенитом». А Кузяев еще прошлый летом понял, как непросто попасть в интересную команду с репутацией футболиста лиги, в которой дефицит профессионалов на разных уровнях – мнение легенды «Спартака» Тихонова. Но молодых людей ограничения не коснутся. Каждый наставник, когда изучает футболиста, вроде Захаряна или Кварацхелию, смотрит на то, чего они не умеют.

Оценивает, можно ли с помощью личных бесед и тренировок развить недостающие навыки. Такой анализ проводят на основании статистики. Затем разведывают, как футболист ведет себя за пределами поля. Узнают о характере и окружении. Все мелочи важны. Рынок молодых игроков в РПЛ довольно большой. Вспомните уже уехавшего 23-летнего Крала, не забывайте про Бека Бека или Юри Альберто. Крупные лиги, которые отказались подписывать футболистов из РПЛ «вне очереди» зимой, летом выработают другую позицию.

Сафонову и Захаряну будет сложно найти клуб дома

Зачем им переход в «Зенит», который не играет в Лиге чемпионов? Смысла особого нет. Поэтому и Матвей, и Арсен прямо сейчас должны интересоваться возможностью отправиться туда, где можно услышать еврокубковые гимны. Важно для сборной России, ведь вратарь и плеймейкер достаточно молодые, чтобы дожить до поры, когда ФИФА и УЕФА вернут команду Карпина обратно в отборы на крупные турниры.

Арсен не раз повторял, что не планирует оставаться в «Динамо» и РПЛ надолго. У Сафонова был шанс перебраться в «Зенит». А проблема там не только в стоимости контракта, но и в нежелании терять мечту. Тот же Пиняев, если его футбольный рост позволит, вместе со Сперцяном найдут себе команды в топ-5. Эдуард уже отказался играть за сборную России. Вместе с Кварацхелией может прицениваться к топ-5.

Хвича вернулся домой в Грузию, а затем отправится в Серию А, если получится договориться с «Наполи». В свое время сразу десять иностранных клубов претендовали на грузинского взрывного вингера. Со временем растерял форму, поскольку совпало плохое настроение из-за сорванного перехода прошлым летом с ужасным положением бедного «Рубина» Слуцкого. Теперь сам Леонид Викторович нахваливает футболиста, за которого казанцы могут получить спасительные миллионы.

Не забывайте, что Влашич и Головин здорово выручали ЦСКА своими трансферами. Такие примеры появятся снова ближайшим летом. Кварацхелия поможет «Рубину», если его приход в клуб Спаллетти оценят в хорошие деньги. Причем такой трансфер будет иметь футбольную логику. Неаполитанцы всегда готовы расстаться за огромные деньги с Осимхеном. Также уедет летом в «Торонто» ветеран Инсинье. Мертенсу уже тридцать четыре года, а Политано – 28. Лосано не вечен.

«Наполи» рассердил Моуриньо, подбивая трансферные клинья к Дзаньоло. А параллельно Спаллетти, который прекрасно понимает русский язык, на котором говорит Кварацхелия, страхуется еще одним трансфером молодого и талантливого вингера. Грузину выдадут рабочую визу в Англии или Италии, а вот Захаряну нужно будет учитывать этот момент, ведь уже есть прецедент, когда чехи отказали двум футболистам из России в праве на работу.

Отъезды стопорит недоверие в топ-5 к игрокам из РПЛ

В теории все хорошо. Когда «Аталанта» подписывала Миранчука, то верила в успех. Когда Капелло и Манчини советовали с подачи сына последнего Кокорина для «Фиорентины», то во Флоренции надеялись, что за их клуб Александр будет играть не хуже, чем за «Сочи». Результат знаете, далеко не каждый футболист с российским паспортом, или просто из РПЛ может себя показать в топ-5. Доверия нет, ведь мало успешных недавних примеров.

Витселя не ассоциируют с воспитанием в «Зените». Азмуну еще пахать и пахать, чтобы закрепиться в основе «Байера». Небольшие успехи Чалова в «Базеле» не значат, что с ним заключат полноценный контракт. И даже если так, Швейцария не Италия или Испания по уровню. Даже столь талантливому мальчишке, как Захаряну, непросто найти свой клуб и рано попасть в крутую команду в элитной лиге. Причем причина не в новой реальности, в которую окунули РПЛ .

Так было раньше, поскольку российские футболисты не всегда оказывались дисциплинированными за рубежом. На одном примере Видича далеко не заехать. Тут как с трансфером Промеса в «Севилью». Испанцы заплатили приличную сумму, а футболиста, который повторил бы в Андалусии свой московский футбол, не увидели. Даже хороший полузащитник Головин из-за травм и конкуренцию теперь не в основе «Монако», не является лидером и не создает столько моментов, как в прошлом сезоне.

История непростая, ведь одного желания игрока мало. Нужны адекватные продавцы – многие клубы РПЛ некрасиво вели себя на переговорах, поскольку платили больше, чем могли предложить в той же Серии А. Нужны адекватные объекты торга. Сами футболисты летали в облаках и соглашались на клубы, где пробиться в основу так же сложно, как оказаться в любимчиках «Аталанты». Миранчук попал в эту западню, поскольку у него нет сильных агентов.

Еще одна веская причина, почему молодые воспитанники РПЛ сейчас не радуют фанатов АПЛ , Ла Лиги или Серии А. Отток нынешних легионеров неизбежен, самые честные, вроде Шиманьски, наперед уведомили о летнем решении. Да и лучшие российские футболисты вынуждены будут искать еврокубковую практику. Но давайте вернемся к тому, о чем говорил Тихонов. Дефицит качества просматривается не только, если оцениваем арбитров и тех, кто их готовил к сезону.

Поэтому Кварацхелия не попал в «Милан», когда мог. А теперь уезжает со скидкой на 50%, с запозданием на год и явно не на пике формы. Жаль, ведь время не отмотать назад даже за все деньги мира. И талант не то, что можно законсервировать на пару лет и переждать.