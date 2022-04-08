Расслабленная «Барселона» и «норвежский синдром» Моуриньо. Четвертьфиналы ЛЕ и ЛК

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сегодня, 01:02

Повеселились на ничью

«Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия) – 1:1



Четыре попадания в каркас ворот, уйма голевых моментов, незабитый пенальти и автогол – такой шикарный набор событий подарил матч между «Лейпцигом» и «Аталантой», которые вполне оправдали статус очень динамичных и веселых команд. В первом тайме итальянцы играли более активно и оказывали давление на «быков», что логичным образом привело к голу Муриэля. При этом у «Лейпцига» тоже были моменты, возможности забить, несмотря на относительную пассивность.

Обмен попаданиями в штанги произошел тоже до перерыва. Мяч чуть лучше держали хозяева, однако острее были гости. А вот после перерыва «быки» заметно прибавили и стали агрессивнее. Этот напор привел к назначению пенальти в ворота Муссо. Но вратарь справился с ударом Силвы. Тем обиднее для Муссо и «Аталанты» то, что случилось примерно через минуту, когда прострел с фланга в свои ворота срезал Дзаппакоста. В дальнейшем продолжился режим обмена опасными атаками, но голов больше не случилось.

Финал разборки отложили на ответный матч. В первом же чаще в итоге били итальянцы, которые нанесли 20 ударов против 14, но точными были у них лишь четыре попытки против шести у «Лейпцига». «Быки» больше владели мячом – 56 процентов времени. И были более точными – 85 процентов против 80.

Выстояли в меньшинстве

«Вест Хэм» (Англия) – «Лион» (Франция) — 1:1



На предыдущей стадии Лиги Европы обе команды выбили мощных соперников, пожалуй, уровня Лиги чемпионов. «Вест Хэм» с огромным трудом протиснулся мимо «Севильи», а «Лион» выбил из турнира «Порту». Этот матч между ними получился напряженным, но его можно разделить на две части.

В первой шла равная борьба, «Лион» в ней старался контролировать мяч, а «Вест Хэм» — давить прессингом. Но в добавленное к первому тайму время «молотобойцы» остались в меньшинстве, проспав рывок Дембеле. Крессуэлл останавливал Муссу и сбил перед штрафной, получив прямую красную карточку. Можно было предположить, что «Вест Хэм» обречен, но лондонцы в начале второго тайма поймали ошибку Мало Гюсто и вышли вперед благодаря голу Боуэна. Потребовалось почти 15 минут, чтобы Ндомбеле вспомнил свой английский опыт и сравнял счет, оказавшись первым на отскоке.

«Лион» наседал очень сильно, но вырвать победу не смог. О разнице двух частей игры можно судить даже по цифрам. До удаления счет по ударам был 6:4 в пользу «Лиона». А после удаления – 17:1. И процент владения мячом достиг у французов 72-х. Но слишком мало было фантазии в атаке, чтобы вскрыть вставших в оборону всем составом лондонцев. И из 23-х ударов «Лиона» только четыре пришлись в створ. У «Вест Хэма» таких три из пяти. А самым бьющим стал Пакета с семью попытками.

Уставшие каталонцы

«Айнтрахт» (Германия) – «Барселона» (Испания) – 1:1



«Барселона» в чемпионате Испании совершила мощнейший рывок, а ее последними жертвами стали «Реал» и «Севилья». Поэтому вряд ли можно было ожидать, что каталонцы в Лиге Европы продолжат в том же духе. Все-таки какую-то эмоциональную и физическую разрядку подопечные Хави должны получить. Кажется, пришлась она на игру с «Айнтрахтом». Девятая команда Бундеслиги показала яростный настрой и нацеленность на динамичный жесткий футбол. Но без претензии на контроль мяча.

Очевидно, что сам по себе он остроты не дает. Первый тайм завершился без голов, но с потерей у «Барселоны» — травму получил Пике, которого сменил Лангле. А «Айнтрахт» к перерыву нанес восемь ударов, часть из которых были опасными, тогда как у «Барселоны» всего две попытки в первом тайме. Но почти 62 процента времени владения мячом. В самом начале второго тайма Кнауфф вывел «Айнтрахт» вперед, что даже казалось логичным. Только после этого «Барселона» стала заводиться и как-то пытаться свой мягкий контроль мяча превращать в давление. В середине тайма Торрес восстановил равновесие с передачи Френки де Йонга, которому на голевой пас потребовалось четыре минуты на поле.

Ближе к концу встречи «Айнтрахт» остался в меньшинстве. Но эти 15 минут большинства особо не поменяли структуру игры. В итоге «Барселона» лишь нарастила контроль мяча – до 66,5 процента. А по ударам лучше был «Айнтрахт» — 16:7 по попыткам и 5:3 – по точным. «Барселона» явно не выкладывалась по полной.

Можно вспомнить, что на предыдущей стадии каталонцы сыграли в первой встрече 0:0 с «Галатасараем», а потом обыграли его. Тут все будет зависеть от уровня мотивации. Но с четвертьфинала уже и Лигу Европы можно считать серьезным турниром.

Скучная победа

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:0



Единственным матчем в Лиге Европы, который завершился не со счетом 1:1, стала встреча «Браги» с «Рейнджерс». И по иронии судьбы она оказалась наиболее скучной из всех сыгранных в этот день. В ничейных поединках была драма, было развитие, повороты какие-то. Здесь же команды с самого начала друг друга боялись и не хотели рисковать. По праву хозяев чуть более активными в дебюте были португальцы, которые и в каркас ворот Макгрегора попадали, и дважды забили, правда, один гол отменили из-за офсайда.

А вот Абель Руис в конце тайма использовал ошибку Балогуна и забил уже чисто. Тайм завершился со счетом 4:2 по ударам. И вторая половина стала еще более скучной. Там команды уже откровенно прогуливались пешком, изредка ускоряясь для виду – делал это «Рейнджерс». В итоге всего лишь 12 ударов на двоих за матч. И у «Браги» было четыре попадания в створ при шести попытках, а у шотландцев – ноль точных ударов.

Короткой строкой



Первые четвертьфинальные матчи в Лиге Европы имели такой исход, что в противостояниях вообще ничего не ясно. Все выяснения отношений отложены на ответные поединки. Но с четвертьфинала уже можно более пристально следить за Лигой конференций, где уже через отсев прошли наиболее достойные. Тут было на что посмотреть.

В Нидерландах случился самый результативный матч дня. Там «Фейеноорд» и «Спарта» сыграли вничью со счетом 3:3. По ходу встречи дважды вели голландцы, один раз – чехи. А закончилось все спасительным для гостей голом Ибраима Траоре на 95-й минуте. У коллег роттердамцев по чемпионату Нидерландов из ПСВ был куда более серьезный соперник – «Лестер». Но клуб из Эйндховена на выезде не поддержал развеселый почин «Фейеноорда» и сыграл вничью со счетом 0:0, что для ПСВ более чем приемлемо.

Неплохо развлеклись во Франции «Марсель» и ПАОК . Провансальцы быстро показали, кто тут хозяин, когда забили дважды в первом тайме. Но в начале второй половины ПАОК один мяч отыграл и нервировал «Марсель» до последнего. Причем перед самым финалом провансальцы оказались в меньшинстве из-за удаления автора первого гола Жерсона. Устояли и победили со счетом 2:1.

Но куда уморительнее обстояли дела в Норвегии, куда снова занесло «Рому». Кажется, судьба проверяет крепость нервов Жозе Моуриньо. На групповом этапе его «Рома» в двух матчах не смогла обыграть «Буде-Глимт», причем на выезде получила 1:6, а дома добыла лишь ничью – 2:2. Встречи соперников из столь разных миров бывают редко, так что все посмеялись и забыли. Но жребий вновь их свел. И вновь в Норвегии «Рома» проиграла. Не 1:6, конечно, а 1:2, но зато «Буде-Глимт» тут проявил силу характера, потому что пропустил первым. А победный забил в самом конце, буквально додавив. Что-то не так в отношениях Моуринью и этой скромной норвежской команды.