Бензема снова разрывает ЛЧ, «Вильярреал» щёлкнул по носу «Баварии». Жара в четвертьфиналах

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сегодня, 01:18

«Реал» обыграл «Челси» на выезде, а «Вильярреал» победил «Баварию». «Соккер.ру» — об испанских успехах в ЛЧ .

Лига Бензема

Сейчас только ленивый не проводит опросы на предмет того, кто должен получить «Золотой мяч» в 2022 году. И хоть этому году всего три месяца с небольшим, уверенно отдаются голоса в пользу Бензема. А ведь вроде все твердили, что следующим доминатором после Месси и Роналду станет Мбаппе. Но опытный ветеран ловко задвинул соотечественника на второй план. В прошлом раунде он лично это сделал, перевернув игру с ПСЖ и забив три мяча. В этот раз тоже не стал мелочиться и отгрузил «Челси» те же три гола.

В середине первого тайма достаточно равную игру в весьма однозначную Бензема превратил за три минуты, оформив дубль после подач Винисиуса и Модича. Причем голы головой получились такими безупречными, что действительно на ум приходили лишь сравнения с действиями в какой-то компьютерной игре. Слишком уж идеально все выглядело. Разумеется, разница в два мяча требовала какой-то шоковой терапии от «Челси». Перед перерывом смягчил горечь Хаверц, отыграв один мяч с подачи Жоржиньо.

Но Тухель все равно провел встряску в перерыве, решившись на две серьезные замены. Он провел две замены, выпустив атакующего Зиеша вместо всепоглощающего опорника Канте и Ковачича в среднюю линию вместо защитника Кристенсена. Видимо, была проведена работа и в устной форме. Но Тухель перестарался, потому что из раздевалки некоторые его ребята вышли с трясущимися поджилками и какими-то страшными мыслями в голове. Иначе не объяснить ошибки Менди и Рюдигера, которые подарили Бензема третий мяч.

В дальнейшем тренеры работали заменами, стараясь передавить друг друга. Тухель добавил мощи с помощью Лофтус-Чика и Лукаку, но им и их партнерам в конце матча не хватило просто точности и реализации. А Анчелотти освежал линии и для ностальгии бросил в бой Бэйла. Конечно, был бы номер, если бы Гарет отличился, но обошлось как-то без таких потрясений.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (5) – 8 (5)

Вполне ожидаемо лондонцы гораздо чаще били по воротам – их к этому принуждал не столько хозяйский статус, сколько счет на табло. Однако точных попаданий у «Челси» и «Реала» поровну. И тут нужно отметить в первую очередь эффективность мадридцев. Скорее, одного Бензема, роль которого в продвижении «Реала» тяжело переоценить. В этой игре он нанес четыре удара по воротам, и три стали голевыми.

У «Челси» самым бьющим оказался Хаверц, на счету которого шесть попыток. Одна стала результативной. Всего же «Реал» провел 17 атак, что очень мало. И опять говорим об эффективности. У «Челси» УЕФА насчитал 56 атак. Стоит отметить, что за весь второй тайм «Реал» нанес всего один удар, и он стал голевым. А вот «Челси» во второй половине был заметно активнее, но сумел реализовать лишь один момент. Как тут не вспомнить удар головой Лукаку мимо цели в положении, из которого Бензема в первом тайме забил. Вот это и делает разницу.

Владение мячом (точность передач): 54% (91%) — 46% (87%)

Практика показывает, что главным фактором приятного просмотра игры является даже не столько количество голов, сколько точность передач. Бывает, что после счета 0:0 и небольшого количества голевых моментов испытываешь восторг и радость от просмотра, прикован к экрану. Это напоминает логичность музыкального повествования. Когда команды быстро и точно комбинируют, даже если эти комбинации не заканчиваются голами, смотреть всегда приятно.

Конечно, речь не идет о тех нечастых случаях, когда команды просто стоят на своих половинах поля и пасуют мяч на пару метров вбок. В этом матче «Челси» и «Реал» выдали отличную точность передач, соответствующую уровню клубов и стадии турнира. При этом лондонцы, больше владея мячом, и пасов сделали больше: 554 против 408. Пробег у «Челси» тоже больше – почти 113 километров против 110 с половиной у «Реала».

Бонус от Бензема

7 — столько матчей подряд забивает Бензема, если считать те, в которых он участвовал. В них он забил 12 мячей.

6 — столько голов забил Бензема в двух последних матчах Лиги чемпионов.

42 — столько голов забил Бензема в нынешнем сезоне, из которых 37 приходятся на «Реал» (в 36 матчах) и 5 – на сборную Франции. Впервые он забил больше 40 мячей за сезон.

11 — столько голов Бензема забил в нынешней Лиге чемпионов. Но занимает лишь второе место, деля его с Аллером из «Аякса». У Левандовски 12 голов.

Неприступный «Вильярреал»

А вот как раз о Левандовски. Роберта подопечные Унаи Эмери съели и не подавились. Поляка, угрожающего расстрелом любой команде Бундеслиги, на поле в матче с «Вильярреалом» видно не было. Там заправляла тактика Эмери и его форвард Морено в основном.

Испанцы без всякого стеснения выбрали метод контратак, который показал свою эффективность уже в дебюте. На 8-й минуте Данжума вывел «желтую субмарину» вперед. Можно было подумать, что это лишь случайность, которую «Бавария», привыкшая доминировать, быстро исправит. Но время шло, а исправлений не было.

Более того, в конце тайма Коклен красиво забил второй мяч, правда, из офсайда. А в начале второй половины Морено зарядил в штангу, напомнив о потенциале контратак «Вильярреала». Конечно, в какие-то моменты «Бавария» прижимала соперника весьма мощно. Но испанцы не дрогнули и удержали победный счет. К слову, с февраля 2019 года «Бавария» в матче Лиги чемпионов не уходила без гола.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (1) – 21 (4)

Кажется, у «Атлетико» в Испании появился последователь, причем более эффективный и даже более зрелищный. По крайней мере, в еврокубках и на данный момент времени. Успех «Вильярреала» в противостоянии с «Ювентусом» казался кому-то счастливым случаем. «Баварию» «желтая субмарина» еще не прошла, но показала такую же эффективность. У «Вильярреала» всего один удар в створ чужих ворот, но при этом еще есть гол, не засчитанный из-за офсайда, а также попадание в каркас ворот от Морено.

К слову, Жерар стал самым бьющим на поле – у него четыре попытки. У «Баварии» целая группа игроков имеет по три удара. И ни одного результативного при этом. А Левандовски так грамотно прикрыли, что тот исполнил всего два удара. Кажется, поляка научились закрывать, разве что в Бундеслиге пока не познали этого мастерства. Надо отметить эффективность «Вильярреала» в обороне при достаточной свежести.

Например, в первом тайме «Бавария» нанесла всего пять ударов и ни одного в створ. Если в ответной игре с «Ювентусом» команда Унаи Эмери все сделала в конце встречи, то на этот раз ровно наоборот – и смогла удержать добытое зыбкое преимущество в первом тайме. При этом УЕФА не считает, что «Вильярреал» был таким уж закрытым. Он провел 41 атаку, что очень много. Хотя у «Баварии» их было 67.

Владение мячом (точность передач): 41% (81%) — 59% (88%)

Здесь все достаточно прогнозируемо. «Бавария» и в первом тайме, и во втором гораздо больше владела мячом. Хотя это не было прямо безраздельным контролем. Тот же «Манчестер Сити» в куда более убедительной манере разбивал «Атлетико» по контролю и остроте. «Вильярреал» в этом плане продвинулся дальше мадридских коллег, но и играл дома, и «Бавария» все же не «Сити».

При этом у «Вильярреала» такой же сравнительно низкий показатель точности и количества передач. Испанцы за всю игру сделали 282 точных паса, тогда как «Бавария» — 496. Но набегали обе команды куда больше, чем средние показатели в Лиге чемпионов, продемонстрированные теми же «Челси» и «Реалом». У «Баварии 122 километра, а у „Вильярреала“ — 121.