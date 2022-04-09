Кубок Лиги РПЛ: альтернатива еврокубкам с непродуманным форматом

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вчера, 11:01

Собираться повторить футбольные ошибки Кубка страны.

Новый турнир нужен, поскольку не будет еврокубков

Даже если спортивные арбитражи встанут на сторону РФС , хотя это пока лишь теория, а не свершившийся юридический факт, есть причины не верить в быстрое возвращение российских клубов в еврокубки. Фантастикой попахивает версия о включении РФС в АФК, Азиатскую Футбольную Конфедерацию. Материнской организацией там является ФИФА , они не разрешат переход. Да и кто сказал, что клубы из Южной Кореи, Китая или Японии поддержат идею?

«Зенит» может стать фаворитом, такой соперник просто невыгоден. А вот в случае успешных судебных апелляций Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия могут не пустить самолеты клубов РПЛ в аэропорты. Тогда даже если Чеферин прикажет вернуть лучшие клубы РПЛ в еврокубки, ему надо найти нейтральные поля. Также остается вопрос проведения матчей на территории России. Европейские клубы, особенно если их ультрас настоят, как в случае с Суперлигой, откажутся прилетать, невзирая на любые решения судов.

Важно понять, что бойкот не относится лично к Чеферину и Инфантино. Оба бывших юриста тесно сотрудничали с российскими государственными компаниями и просто властями, когда был ЧМ -18. Они как раз скорее адвокаты РФ , на что указывает хотя бы свежее добавление русского в список международных языков ФИФА . Бойкот на уровне болельщиков, членов правлений европейских клубов и самих футболистов. Невозможно сказать, в какой момент начнется реальный разговор о возвращении клубов РПЛ в еврокубки. Кубок Лиги в таких условиях – нормальная идея.

Повторять формат Кубка РФ – немудрое решение

Во многих странах отменяли Кубки лиги, поскольку турниры не работали. Не приносили денег, не привлекали болельщиков. Кубок Английской футбольной лиги держится, поскольку он основан в 1960 году, объединяет 92 команды. Там есть подлинный интерес к большому футболу в провинции. Наспех копировать спорную идею, сокращая турнир до раунда плей-офф, где по два матча – впустую тратить время.

Конечно, если жребий сведет вместе «Зенит» и «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», то отдельные поединки посмотрят. Но для финалиста это семь дополнительных игр, а для того, кто вылетел сразу – два. Явный дисбаланс, потом Семак или Карпин будут жаловаться, что успехи в Кубке Лиги РПЛ повлияли на результаты в чемпионате. Также не знаем, будут ли гранды выставлять оптимальные составы. Если станет понятно, что еврокубки отменяются надолго, то те же бразильцы «Зенита» уедут. Пока ведущих игроков кормят обещаниями, что все вернется к положению на начало года. И тут всплывает сугубо бытовое.

Ни для кого не секрет, что жены и подруги крутых футболистов из РПЛ привыкли к роскошной жизни. Они долларовые миллионерши. Абсолютно все, без исключения. Это молодые ухоженные женщины с коллекциями новой одежды и украшений. Их парни – собиратели автомобилей, часов и современной электроники. Российским ребятам предложат потерпеть, а жены легионеров захотят бесперебойный доступ к средствам гигиены, дорогим брендам, новым телефонам и любимым социальным сетям. Если лучшие мастера уедут, то Кубок Лиги превратится в аналог Кубка России, который, увы, никто не смотрит. Годами гранды наплевательски относились к турниру, за что их многократно ругали.

Однозначно нужно больше игр «Зенита» и «Спартака»

Сейчас российская футбольная реальность существует в нескольких измерениях. В одном из них РФС подает заявки на проведения сразу двух Евро, что в нынешних условиях как объявить о запуске к 2024 году миссии на Луну, которую лично возглавит Басков, чтобы спеть на кратере «Калинку». В другом измерении юристы Галицкого трудятся, чтобы отбить часть его сбережений и «Краснодар» не исчез из футбольной карты.

В адекватной реальности все, кто умеет работать, продвигают то, что стоило сделать двадцать лет назад. Но профессионалов, увы, оказалось меньше, чем хотелось. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, во что превратился арбитраж сразу после отъезда иностранцев, которые пытались сдерживать классические привычки рефери РПЛ . Еще до изоляции в футбольном мире голландцы приносили идею с новым форматом чемпионата, чтобы начать зарабатывать деньги.

Можно долго рассказывать, как важен всей стране матч «Нижнего Новгорода» и «Сочи», поэтому нельзя не финансировать региональные клубы. А лучше честно признать, что народ годами в сто раз охотнее смотрит игры «Зенита» против «Спартака». Еще зритель любит поединки «Спартака» против «Динамо», или ЦСКА против всех названных. Именно такие матчи позволяют зарабатывать не большие, но приличные деньги. В условиях обнищания футбольной глубинки именно академии «Краснодара» и компании спасут талантливых ребят для сборной.

Да, Головина можно было оставить в Кемеровской области. Тогда сейчас у него была бы жена, маленький ребенок, неподъемная ипотека в лучшем случае и работа учителем физкультуры в Новокузнецке с подработками. Ничего плохого в труде учителем физкультуры нет, но это пустая трата большого таланта. В сборной Англии не играют ребята из Чемпионшипа на постоянной основе, хотя Слуцкого там здорово потрепали – уровень второй лиги на Альбионе высокий. В футболе есть принцип пирамиды, нравится вам это или нет.

Если внедрить Кубок Лиги, где не будет групп с матчами «Зенита» против «Спартака», то смысла в таком турнире мало. Максимум новая форма раздачи казенных призовых денег. А вот если разделять на 4 группы по итогам сезона – в таком случае «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и второй призер ФНЛ могли оказаться в одной компании, а пары «Динамо» и «Краснодар», ЦСКА и «Ахмат» в других группах, то появляется интрига и мотивация. Четыре группы по четыре команды это по 6 матчей, если играть дома и в гостях. А если только по одной игре, то по три дополнительных испытания.

Дальше победители групп могут провести полуфиналы и финал по жребию. Времени для такого эксперимента, если нет матчей сборной, еврокубков, а ЧМ -2022 проведут в конце года, https://www.soccer.ru/blogs/record/1309017/argentina-angliya хватает. Нагрузки не вырастут многократно, поскольку не будет пауз на игры сборной, а классных матчей зрители увидят немало, причем с еврокубковой интригой, когда каждый гол важен. Причем если предложить солидный призовой фонд именно для полуфиналистов, то отлынивать не станут, ведь все гранды потеряли премиальные УЕФА , из воздуха эти десятки миллионов евро не появятся.