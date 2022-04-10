Билет на футбол. Загадочный матч в Лужниках перед ЧМ-66. Часть 1: в Москву приедет сборная Бразилии!

1649617059

вчера, 21:57

Чуть больше месяца назад я перестал выкладывать в твиттер свои посты на футбольную тему (на другие темы и не собирался). Время непростое, в каждой стране свои причуды. Чехам и полякам, например, правительства устраивают обструкцию за лайки или ретвитты российских авторов. Зачем подводить людей. Нет, есть здравомыслящие люди и в Штатах, и во Франции. Как и прежде реагируют, изредка даже переписываемся.

Вот в уже неспокойное время пришло письмо от одного француза. Он попросил помочь определить, на какой матч был вот этот билет в Лужниках 29 мая в 1966 году:

Признаться, историей самих билетов на футбол никогда не занимался. Но вопрос француза показался сначала странным — подними старые календари и вопрос разрешиться сам собой. Но интрига ждала впереди…

Если в двух словах — то это как в юмореске Михаила Задорнова о двух девятых вагонах.

Но начнём, пожалуй, издалека.

Футбольный сезон в 1966 г. в СССР был с особенностями. Сборная пробилась на чемпионат мира, который должен был пройти в Англии с 11 по 30 июля. Чемпионат страны тогда проводился по системе «весна-осень» и стартовал 10 апреля.

А вот сборная СССР проводила очень много товарищеских матчей даже в межсезонье. C 21 ноября по 8 декабря 1965 г. команда провела 5 игр в Южной Америке с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и чилийским клубом «Коло-Коло». Один проигрыш и один выигрыш при 3 ничьих в четырёх странах континента.

Надо сказать, что последние два матча чемпионата СССР 1965 г. были сыграны 19-20 ноября, но «сборники» в них не участвовали. Новоиспечённые чемпионы страны из московского «Торпедо» Анзор Кавазашвили и Валерий Воронин в последнем туре играли 15 ноября, а затем улетели со сборной.

21 ноября сборная СССР свой первый матч в турне проводила на стадионе «Маракана» при 113 тысячах зрителей. На поле в сборной Бразилии были двукратные чемпионы мира Джалма Сантос и Пеле, чемпионы 1958 г. Беллини и Орландо, а также будущий чемпион 1970 г. Жаирзиньо. Матч завершился со счётом 2:2, советская команда отыгралась после двух пропущенных голов.

24 ноября в Белу-Оризонте при 130 тысячах зрителей сборная СССР сыграла 0:0 со сборной бразильского штата Минас-Жейрас, в составе которой был Тостао, будущий чемпион мира 1970 года.

После ничьей 1:1 со сборной Аргентины в Буэнос-Айресе и выигрыша 3:1 у сборной Уругвая в Монтевидео, сборная СССР проиграла в Сантьяго 1:3 «Коло-Коло». Везде матчи вызывали зрительский интерес, хотя на огромный «Сентенарио» в столице Уругвая пришло только 45 тысяч зрителей.

Через месяц с небольшим наша сборная вновь оказалась на южноамериканском континенте. С 25 января по 6 марта команда Николая Морозова провела 11 матчей: 7 с бразильскими клубами, 3 в Чили, в том числе один со сборной страны, и 1 матч в Аргентине. Результат был «фифти-фифти» — 5 проигрышей и 5 побед при 1 ничьей. В Белу-Оризонте вновь играли, теперь 2 матча, оба выиграли у местных клубов. Со многими бразильскими футболистами из сборной штата Минас-Жейрас снова встретились на поле. Затем сборная СССР играла и в Сантьяго, теперь против сборной Чили — и выиграла 2:0, Леонель Санчес не забил пенальти, попав в перекладину.

Две недели передышки и «сборники» вновь отправились в турне, теперь в Югославию. Там с 23 марта по 7 апреля было сыграно 6 матчей. Ни о какой предсезонной подготовке для игроков сборной СССР в своих клубах не было и речи. Тренер сборной Николай Морозов убедил Федерацию футбола СССР открепить кандидатов в сборную от их клубов в текущем сезоне вплоть до окончания чемпионата мира.

Например, уже упоминавшиеся выше Кавазашвили и Воронин в сезоне 1965 г. провели за «Торпедо» (М) в чемпионате страны 31 и 30 матчей соответственно (из 32 возможных). А вот в сезоне 1966 г. вратарь сыграл в 15 матчах, а защитник всего в 8 (из 36 максимальных в том чемпионате СССР ). И похожая картина у всех игроков основы сборной в сезоне 1966 года.

В апреле сборная Союза провела 4 матча в Швейцарии и Австрии. Причём Федерация не рекомендовала клубам использовать игроков сборной в матчах чемпионата страны в перерывах между играми за главную национальную команду.

Так как число команд в чемпионате страны в тот год было нечётным (19), то один из клубов был свободен от игр в туре. 8 мая в Лужниках играли в очередном проверочном матче — на самом деле первом при своих зрителях, так сказать «живьём» — сборная страны и «свободный» ЦСКА .

А ещё 9 клубов играли в тот же день без своих «сборников», хотя они все были в Москве. Вот и капитан сборной СССР Альберт Шестернёв в Лужниках 8 мая играл против своего клуба ЦСКА .

Хронологически подошли к матчу 29 мая. Но история, связанная с билетом, началась еще в начале апреля того года.

В календаре сборной СССР на 1966 г. был запланирован матч со сборной Чехословакии на 29 мая в Праге. Об этом можно прочитать в материале еженедельника «Футбол» №4 за 1966 г.:

Позже матч в Праге перенесли на 18 мая. А вот в начале апреля появились в нашей прессе сообщения о том, что в Москву приедет сборная Бразилии — действующий чемпион мира, между прочим.

Вот фрагмент интервью зам. председателя Федерации футбола СССР Владимира Мошкаркина, опубликованное 10 апреля 1966 г. в еженедельнике «Футбол»:

Чуть ранее, 7 апреля в ежедневной газете «Труд» было сообщено следующее:

Итак, в Москву приедет сборная Бразилии. Ждём чемпионов мира! Советские зрители раскупили билеты на матч без раскачки. Бразильцы активно готовились к поездке в Европу...