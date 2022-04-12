Билет на футбол. Загадочный матч в Лужниках перед ЧМ-66. Часть 3: один бразилец на поле точно будет!

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вчера, 22:20

В предыдущих двух частях обстоятельно были рассмотрены обстоятельства перед запланированным матчем в Лужниках между сборной СССР и некой командой из Бразилии.

Но прежде, чем мы узнаем о содержании телеграммы из Федерации футбола СССР от 24 мая, необходимо уточнить уже ранее сказанное.

Дело в том, что наконец-то удалось найти в интернете около двух десятков номеров газеты «Советский спорт» именно за апрель-май 1966 года. И очень большим подспорьем оказался электронный архив газеты «Вечерняя Москва» практически за все дни апреля-мая того же года.

Если помните, в части 1 зампредседателя Федерации футбола СССР Мошкаркин в интервью «Футболу» сказал о запланированном на 29 мая матче с Бразилией, чей состав будет — я его цитирую — комбинированным. Так вот тот же тов. Мошкаркин в интервью уже «Вечерней Москве» в номере от 8 апреля прямым текстом назвал команду гостей «второй сборной Бразилии».

Еженедельник выходил на всю страну 10 апреля, слова подкорректировали. Наверное, это было важно (или нужно).

Итак, про телеграмму в Бразилию 24 мая 1966 года.

В ней Федерация футбола СССР интересовалась точной датой вылета и прибытия сборной В из Бразилии в Москву. Также сообщалось, что билеты на матч уже раскуплены, проведена широкая рекламная кампания.

Интересную информацию можно узнать в рекламном разделе «Вечёрки». Вообще-то это была самая оперативная газета того времени — в ней печатали завтрашние «горячие» новости. Спортивный раздел был не очень подробным, но анонсы на спортивные мероприятия были всегда. Вот какой анонс был в этой газете 20 мая:

Как видим, билеты действительно активно распродавались с 21 мая. Очень интересная деталь — это лимитные книжки, которые появились после Великой отечественной войны. Но они были для продуктов и промтоваров. Тут же развлечения, да ещё 1966 год — опять загадки. Но сейчас не об этом. Идём далее.

Жоао Авеланж на телеграмму от Советов только посмеялся. Свой вердикт об отказе от поездки в Европу они дали ранее. Остальное — уже, как говорится, ваши проблемы.

А проблему с проданными более, чем 100 тысячами билетами в Лужники надо было решать!

И решили на удивление просто — эти билеты стали «легитимными» для следующего матча сборной СССР , намеченного на 5 июня в тех же Лужниках со сборной Франции.

Оставалось оповестить об этом самих счастливых обладателей билетов. Вот анонс матча с французами в еженедельнике «Футбол»:

А вот в «Вечёрке» чуть ранее была более подробная информация об отмене матча с Бразилией и о билетах на 29 мая:

Когда я увлекся темой билета на матч в Лужниках 29 мая 1966 года, то случайно узнал, что Владимир Калинкович к теме старых билетов на футбол совсем не равнодушен и обладает собственной коллекцией подобных билетов. К тому же он автор альманахов «Билетомания» и собиратель всяческой футбольной атрибутики.

С Владимиром я знаком не так давно по личной переписке в соцсетях, а как с автором книги об отечественных легионерах — так уже почти лет 30. Его эта запутанная тема с билетами также заинтересовала. И в его коллекции нашлась разгадка на вопрос, с которого мы и начали это расследование. Фото нескольких найденных старых билетов любезно предоставлены коллекционером для массового обозрения.

Сначала билет на матч 29 мая 1966 года, но за ворота, билет другого цвета и подешевле, но той же серии «050»:

Как видим, дизайн билета на Северную трибуну и на Западную совпадает: дата матча и цена билета напечатана красным шрифтом и есть только число месяца красного цвета очень большим шрифтом. Такой дизайн билетов в Лужниках был, скорее всего, для международных матчей.

Предположим осторожно, что специально к матчу 5 июня с Францией билеты не печатались вовсе.

А что же было 29 мая в Лужниках?

А в Лужниках в то воскресенье был большое спортивное событие. Вернее, оно началось ещё в субботу 28 мая — это матч двух сильнейших легкоатлетических команд страны, Москвы и Ленинграда. Завершался легкоатлетический двухдневный праздник футбольным матчем вечером в воскресенье. И сборная СССР в том матче играла.

Вы не поверите, но и бразилец на поле тоже был…