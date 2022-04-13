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«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:51
«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» одержал четыре победы подряд в АПЛ. В этих матчах команда из Лондона допустила всего два пропущенных мяча, забив соперникам 14 голов. Благодаря такому прорыву коллектив Антонио Конте ворвался в четверку лидеров.

В минувшем туре «Тоттенхэм» успешно съездил на поле «Астон Виллы» (4:0), а до этого «шпоры» сокрушили дома «Ньюкасл» (5:1).

«Брайтон»

«Брайтон» смог прервать серию неудач. После ничейной встречи с «Норвичем» (0:0) «чайки» достаточно неожиданно обыграли в гостях «Арсенал» (2:0). Прежде команда допустила шесть поражений подряд в АПЛ.

На поверхности лежит пассивная атака «Брайтона», у которой за восемь прошлых матчей чемпионата всего три забитых гола.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» — 1.549
  • Ничья – 4.410
  • Победит «Брайтон» — 6.550

Статистика

  • «Тоттенхэм» выиграл 3 последних матча АПЛ на домашней арене
  • «Брайтон» проиграл все 7 матчей на поле «Тоттенхэма»
  • «Тоттенхэм» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых матчах с «Брайтоном» в Лондоне

Прогноз

«Тоттенхэм» вполне заслуженно видится фаворитом матча с «Брайтоном», который стабильно проигрывает в Лондоне. Поэтому, рекомендуем ставку на победу хозяев с коэффициентом 1.549 в БК Pinnacle.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
Ровно месяц назад, то есть совсем недавно, Тоттенхэм Хотспурс и Брайтон энд Хоув Альбион уже пересекались между собой в действующей регулярке. И тогда лондонские "шпоры" сумели, причем в выездной атмосфере, добыть себе легкую победу с итогом 2:0. Считаю, что и на этот раз виктория никуда не денется из цепких лап гораздо более сильных и стимулированных бойцовских "петухов"!
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