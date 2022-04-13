«Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика», который состоится 13 апреля 2022 года

«Ливерпуль»

Еще до первого матча между клубами, большинство экспертов отдавало большое предпочтение английскому клубу и «Ливерпуль» не подвел своих болельщиков, одержав уверенную победу, и уже на своем поле сможет играть без большого давления. Тем не менее, «красным» ни в коем случае нельзя недооценивать соперника. В чемпионате Англии коллектив отстает от лидера всего на один пункт и готовится к финальным турам, которые и распределят итоговые места в турнирной таблице.

10 апреля «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), а пятого числа обыграл на выезде «Бенфику» (3:1).

«Бенфика»

Мало кто пророчил португальскому клубу дойти до такой поздней стадии Лиги Чемпионов, однако «Бенфика» смогла это сделать. Тем не менее, первый домашний поединок с «Ливерпулем» был проигран и теперь коллективу необходимо отыграть два мяча в Англии, что сделать будет очень сложно. В чемпионате Португалии команда идет на третьем месте, и утратила реальные шансы на чемпионство, набрав 64 балла и отставая от ближайшего соперника на девять пунктов.

9 апреля «Бенфика» обыграла на своем поле «Белененсеш» (3:1), а пятого числа уступила «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.298

Ничья – 6.07

Победит «Бенфика» – 10.36

Статистика

Четыре последних матчей «Бенфики» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» проиграл только одну встречу из последних десяти во всех турнирах

«Бенфика» выиграла три из пяти последних встреч с «Ливерпулем»

Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. «Бенфика» нечего терять в этом матче, и поэтому мы предполагаем, что футбол будет открытый и порадует зрителей забитыми мячами.