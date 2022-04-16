Билет на футбол. Можно было и без билета: свидетельства и свидетели эпохи.

1650102824

вчера, 12:53

Собирая материал к статье о «Загадочном матче в Лужниках перед ЧМ -66», волей-неволей натыкаешься на различные печатные свидетельства уже более, чем полувековой давности. И прочитав какой-либо текст, написанный по-русски, невольно ловишь себя на мысли, что некоторые слова или понятия мы уже не понимаем. В том числе и я, хотя родился чуть раньше описываемых событий 1966 года.

В этой заключительной части я собрал многое, что было связано с футбольными матчами в апреле-июне 1966 года, да и в другие месяцы. И связано именно с билетами на футбол. Ну, или почти с билетами. Да, всё это будет относится к стадиону в Лужниках.

Чемпионат СССР 1966 г. стартовал 10 апреля. Вот что было в «Вечерней Москве» 11 апреля:

В Лужниках продавали абонементы не на какую-то конкретную команду, а на все матчи, в том числе и международные. Жёлтым выделены те матчи, вернее даты матчей, которые пришлось позже передвигать. По совпадению это были домашние игры «Спартака». Обратите также внимание на то, что в двух международных матчах сборная СССР указана не сначала, как будто и не хозяин поля — наверное, так демонстрировали уважение к соперникам.

Отметим также, что на все трибуны скидка составляла до 20% (по моим скромным подсчётам).

На каждый матч в абонементе был номерной талон. Например, на матч с Бразилией 29 мая 1966 г. нужен был талон №28.

К сожалению, так и не удалось найти образцов этих талонов из 1966 года. Но есть фото контрольного талона из 1962 года (кстати, по совпадению на 29 мая!), по всей видимости на матч в Лужниках «Торпедо» (М) — «Динамо» (Ленинград):

Только в анонсе матча СССР — Бразилия в «Вечёрке» использовались слова «абонементный талон №28».

В том же анонсе встретилось понятие «лимитная книжка». Вот так они выглядели в 1966 году:

Опять же к сожалению, так и не удалось выяснить ни «внутреннее содержание» этих книжек, ни порядок их использования на практике. И уж тем более нет ясности чем отличались, например, эти две книжки, простая, голубая, и с Литерой «А», красная.

Отметим, что на матч «Торпедо» (М) с «Ланеросси» 26 мая по абонементным талонам пройти было нельзя — в анонсе так прямо и было написано: «Игра вне абонемента».

На матч 5 июня СССР — Франция зрители проходили на трибуны с билетами, на которых была дата 29 мая. А вот «безбилетники», ну, т.е. «абонементники» могли пройти только по абонементному талону №30, а не №28.

Не знаю, постоянная это была практика переносов матчей на день-два или так совпало, но в мае 1966 г. в Лужниках и кроме футбола прошло очень много соревнований. Вот и пример некоторых переносов, о которых уже вспоминали вначале:

Два матча с участием ЦСКА оказались вне абонемента. И состоялся первый «перенос» сроков действия уже купленных билетов — с 8 мая на 9 мая. Обратите внимание, что билеты в Лужники можно было приобрести и в кассах стадиона «Динамо».

Это была только первая порция переносов. После XXIII съезда КПСС в апреле, в мае в Москве состоялся XV съезд комсомола. 22 мая в воскресенье в Лужниках было массовое спортивно-развлекательное мероприятие для участников съезда комсомола. И матчем «Спартака», народной команды, решили закончить выходной день. Но пришлось внести несколько поправок в календарь:

22 мая и впрямь была масса соревнований разного уровня в Лужниках:

Но вход по абонементу был гарантирован:

Почему обращаем внимание на эти матчи? Если помните, билеты на две игры «Спартака» 22 и 27 мая были в качестве «кандидатов на переделку» для матча 29 мая сборной СССР с «Ланеросси».

Так и не нашлось у коллекционеров образцов билетов на эти два матча «Спартака» в чемпионате СССР .

А знаете ли вы, что в Лужники были детские билеты? Правда, не на футбол высшей лиги. Не удалось установить на какое мероприятие, но факт:

Кстати, тут к месту будет высказаться о наболевшем. Не только я не смог установить, какое мероприятие проходило в Лужниках 10.09.1971 года. Никто, сидя у своего компьютера дома, не сможет сегодня быстро это установить. Просто электронного архива общедоступных (тогда!) советских газет катастрофически мало — это наша национальная беда. Просто повезло с архивом газеты «Вечерняя Москва» за 1966 год, есть ещё 1967 весь — и всё, дальше тишина. «Советского спорта» около 20 номеров за 1966 год в доступе в сети, да и те все без 4 полос из 8. В библиотеках, конечно, что-то есть в бумажном варианте. Но пандемия многих останавливает от посещения этих учреждений.

Есть в интернете один отечественный ресурс (футболпрогс). Там собрана небольшая коллекция билетов на матчи разных лет и программок к матчам (на очень многие матчи). Только вот в программках можно посмотреть только на первую страницу обложки. Указан и тираж, и автор текста, но где сами тексты? Очень странно. Кстати, для матча сборной СССР с «Ланеросси» 29 мая 1966 г. на этом сайте указан билет, по которому люди ходили 5 июня на матч против Франции.

И напоследок ещё две темы.

Первое. Я слегка знаком с технологией типографского дела, и про высокую печать, и про офсетную я знаю. Но совершенно не знаком с технологией печати билетов, когда на каждом билете надо пропечатать ряд и место. Когда я говорил о том, что работникам стадиона приходилось проштамповывать каждый билет вручную, чтобы была другая надпись или дата — я мог и ошибаться. Возможно для этого существовал некий механизм. Возможно эти переделки производились не в кассах стадиона, а в той же типографии. Тут, как говорится, истину могли бы открыть только непосредственные участники событий. Но время ушло…

О телевидении.

В части 1 говорилось о матче 8 мая 1966 г. сборной СССР против ЦСКА . Это был первый матч при своих зрителях для сборной в том году. Но 24 апреля был в прямом эфире показан матч из Вены со стадиона «Пратер» о противостоянии сборной Австрии и сборной СССР . Репортаж был по Первой программе с 17-25 до 19-10. Скорее всего это только для зрителей Европейской части страны. Конечно, телевизионная аудитория тех лет была совсем незначительной.

Почему вспомнил о телевидении? Ну, во-первых, в 1966 г. на территории СССР впервые показывали по ТВ (и по Первой, и по Второй программам) матчи чемпионата мира, в том числе и в прямом эфире. Во-вторых, матч сборной СССР против итальянского «Ланеросси» также показывали по телевидению, по Первой программе. Мне удалось пообщаться с человеком, который в 13-летнем возрасте смотрел по ТВ тот матч.

Николай (так зовут этого человека) плохо помнит какие-то нюансы. Но хорошо запомнил, что у итальянцев был вратарь маленького роста. Да, 1 м 67 см — неподходящий для голкипера рост, но вратарь был ловок и прыгуч. Это был Франко Луизон.

Первоначально, ещё для матча СССР — Бразилия время начала было назначено на 15-00. Когда Бразилия отменилась, то и время начала было скорректировано. Из-за легкоатлетического двухдневного матча Москва — Ленинград игру с «Ланеросси» сборная СССР начала в воскресенье в 18-30.

Но вот в расписании телепередач на 29 мая программа «На стадионах и спортивных площадках» стояла с 15-00 до 16-45. А с 19-30 был телеспектакль. По словам Николая матч был днём. Но вот газета «Советский спорт» 29 мая приводила расписание дня на арене в Лужниках:

Тот воскресный день был очень жарким. На кадрах видеоотчёта о матче СССР — «Ланеросси» солнечные фрагменты идут только в начале игры. Потом поле и трибуны были в тени. Против фактов не поспоришь. Человеческая память иногда и подводит.

Вот для закрепления в памяти различных нюансов жизни, не таких уж и далёких от сегодняшних дней, и была затеяна эта заключительная часть. Фото, картинки и тем более видео запоминаются крепче, чем просто прочитать об этом.