В РПЛ один тренер уровня топ-5. Слуцкого, Семака и Карпина мало для развития лиги

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вчера, 22:44

Березуцкого тоже не позовут спасать «Манчестер Юнайтед».

Слуцкий больше не лучший тренер страны

Были времена, когда никто не мог составить конкуренцию Леониду Викторовичу. Не из-за успехов ЦСКА , ведь были и европейские неудачи, а из-за желания Слуцкого развиваться. Существовал успешный тренер. У каждого такого наставника позже может быть казанский отрезок. Но по «Рубину» хорошо видно, как клуб с определенной концепцией – ставкой на легионеров под четкую модель игры, закрытую и контратакующую, рассыпается без подходящих, чаще всего иностранных исполнителей.

«Краснодар» — еще один пример. Галицкий мечтал о работе с наставниками из структуры клуба, но тренеры на деревьях не растут. Фарке мог превратить «горожан» в команду для чемпионской борьбы. Пусть не смущают результаты «Норвича», это сильный наставник. Но немец уехал, как и легионеры. И «Локомотив» не смог найти никого сильнее Семина, а Юрий Павлович через пару недель к столетию будет так близко, как к пятидесятилетию, ему уже поздно учиться новому и развиваться.

Нет больше одного молодого, прогрессивного и лидирующего по многим параметрам. Падение Слуцкого огорчает еще и потому, что случилось в клубе, где до него правил диктатор Бердыев. Не зрелищный, но обстоятельный наставник. Оба учились у лучших. Леонид Викторович даже рискнул и поработал за рубежом. Как и Карпин, который не справился с «Мальоркой», Слуцкий не добился успехов, но хотя бы смелостью козырнул. Тренер по природе путешественник, а народ из РПЛ не рискует.

Семак боится матчей на выезде и в плей-офф

Сергей Богданович, скорее всего, станет чемпионом России. Особенно после вылета из Кубка, ведь поражение от «Алании» ранило руководство, не позволят расслабиться. Но как быть с командой? Заберите Барриоса, Сантоса, Альберто, Вендела, Клаудиньо и Малкома – нет чемпионов. Будет обычный крепкий середняк с футболистами, ранее игравшими за «Ростов» и «Ахмат». Славные парни, но с таким набором не только в Лиге чемпионов не покажешься, но даже клуб ФНЛ не обыграешь.

Семак старался развиваться, но теперь тоже зависим от потери легионеров. Отъезд иностранцев летом отчасти компенсируют – переплатят, но привезут других латиноамериканцев и будут искать новичков на африканском рынке. Но «Зенит» больше не сможет давать Сергею Богдановичу так много времени на принятие решений. Даже отъезд Ракицкого уже ударил по структуре игры, как и голевая засуха Дзюбы, которую Артем прервал, но не вышел на пик формы.

«Зенит» не раз вылетал из кубковых турниров. Например, успели пропустить дальше «Бетис» в Лиге Европы. Также огромные проблемы почти во всех выездных поединках. Эти фобии Семак не может проработать годами. Нормальный тренер для абсолютного чемпиона, которого боятся «Сочи» и «Спартак». Но плохой наставник для кризисного отрезка, который в ближайшем будущем неизбежен. Даже вылет из Кубка, хотя настраивались на «золотой дубль» — симптом, что в коллективе есть народ на чемоданах.

У местных тренеров есть всем знакомые грехи

Наставник, который соглашается играть по правилам восточного «Дикого Запада», априори теряет частичку свободности. А воля – то, что отличает каждого создателя от раба на зарплате. Например, слишком часто около тренеров в России мелькают элементы, у которых были фотографии в малиновых пиджаках рядом с черными «Мерседесами». Такие люди трутся рядом, и это не лучшие друзья для спортивных тренеров, а их очень много почти у всех специалистов.

А были случаи, когда в РФС ловили за руку целые клубы и наказывали за договорные игры. Как думаете, в условиях, когда даже арбитры немножко сошли с ума, потеряв, в том числе, выход на прекрасные зарплаты от УЕФА , будет ли меньше скандалов в РПЛ ? А тренер не может существовать в отрыве от реальности, это работа для человека мудрого и прагматичного. Вот поэтому обычно ничего не получается у бывших футболистов, вроде Шалимова и компании.

Широков, Быстров и Аршавин расскажут вам, как нужно работать на самом деле, но вряд ли в этом списке будущий наставник для сборной. Даже на перевоспитание Карпина из футболиста в педагога ушло много миллионов «Спартака», сил и других ресурсов, в том числе личных усилий его жены Дарьи. Но не всем так повезло с супругой, поэтому нет табуна классных тренеров из гнезда Романцева. И вряд ли будут такие из гнезд Семина или Газзаева.

Второй эшелон богатый, но там нет вундеркиндов

Федотов — хороший тренер. ЦСКА с Березуцкими засбоил, но оба брата-акробата – молодые специалисты, могут вырасти в ближайшие годы. Карпин в порядке, но потерял желание покорять невероятные вершины. У Валерия Георгиевича есть молодая жена, маленькие дети и гражданство страны ЕС . В любой момент может все бросить и уехать на солнечное побережье Испании или в родную Нарву, чтобы просто жить в свое удовольствие.

Единственный тренера РПЛ , которого легко можно представить главным в топ-5 – Сандро Шварц. Особенно в связке с еще одним другом Клоппа, пускай бывшим – Желько Бувачем. Немец и босниец могут уехать ближайшим летом. Тогда рискуем увидеть аналог пути Тедеско. В «Спартаке» Доменико не ценили, а его «Лейпциг» теперь сыграет в полуфинале Лиги Европы, поднялся на третье место в Бундеслиге и ждет финал Кубок Германии против «Фрайбурга».

Кто из российских наставников мог получить аналогичную должность? В «Лейпциге» тщательно выбирают рулевых, и отличника великой немецкой школы пригласили с радостью. Правильно говорит Тихонов, что есть дефицит не только игроков, но и наставников. Но тренеры – «штучный товар», их сложнее воспитывать, ведь великим полководцем нужно отчасти родиться. В РПЛ будет дефицит сильных тренерских кадров, что вместе с оттоком профессионалов скажется на качестве футбола.

Победы таких команд, как «Алания» или «Енисей», скорее о том, что фавориты опускались к их уровню, а не о невероятном росте вчерашних участников ФНЛ . На коротком отрезке многие могут смотреться симпатично, «Рубин» тоже начал сезон с побед. А на дистанции даже у ЦСКА стартовали невеселые приключения, поэтому разговоры, будто переход на отечественных наставников на всех уровнях будет благом, явно преждевременный. Было сложно заманить парня уровня Тедеско в РПЛ , теперь и вовсе невозможно.