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«Уотфорд» — «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:13
«Уотфорд» — «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Уотфорд»

Потерпев четыре поражения подряд в АПЛ, «Уотфорд» оказался в зоне вылета на предпоследнем месте. В данной серии «шершни» не набирали очки в противостояниях с «Ливерпулем» (0:2), «Лидсом» (0:3), «Брентфордом» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:5).

По итогам 16 домашних матчей чемпионата Англии «Уотфорд» установил следующие результаты: два победных матча, одна ничья и 13 поражений.

«Бернли»

Футболисты» «Бернли» отлично себя проявили, набрав семь очков в трех последних турах АПЛ. После ничейной встречи с «Вест Хэмом» (1:1) «вишни» последовательно обыграли «Саутгемптон» (2:0) и «Вулверхэмптон» (1:0), покинув зону вылета.

Если анализировать гостевую успешность «Бернли» в этом сезоне, то она следующая: одна победа, семь ничейных встреч и восемь поражений.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уотфорд» — 2.690
  • Ничья – 3.410
  • Победит «Бернли» — 2.800

Статистика

  • «Уотфорд» проиграл 10 прошлых домашних матчей АПЛ
  • «Уотфорд» пропускал минимум два гола 6 последних матчах на своем поле
  • «Бернли» не побеждал в 16 из прошлых 17 гостевых матчей АПЛ

Прогноз

Разместить ставку на победу «Бернли» с нулевой форой букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.00.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:36
По моему мнению, предстоящая баталия ну очень заинтересованных в ней Уотфорда и Бернли не обойдется без забитых мячей. Где голевой сценарий подразумевает под собой безвыходное положение хозяев стадиона, не могущих оставить все как есть в ничейной изначальной оболочке. Ну а абсолютно дырявая уотфордская оборона (67 пропущенных в 33-х турах) является сейчас горящей мишенью и лакомым кусочком даже для совсем "слепого" нападения. Не говоря уже про умелых форвардов "бордовых"!
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