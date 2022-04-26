«Уотфорд» — «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Уотфорд»
Потерпев четыре поражения подряд в АПЛ, «Уотфорд» оказался в зоне вылета на предпоследнем месте. В данной серии «шершни» не набирали очки в противостояниях с «Ливерпулем» (0:2), «Лидсом» (0:3), «Брентфордом» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:5).
По итогам 16 домашних матчей чемпионата Англии «Уотфорд» установил следующие результаты: два победных матча, одна ничья и 13 поражений.
«Бернли»
Футболисты» «Бернли» отлично себя проявили, набрав семь очков в трех последних турах АПЛ. После ничейной встречи с «Вест Хэмом» (1:1) «вишни» последовательно обыграли «Саутгемптон» (2:0) и «Вулверхэмптон» (1:0), покинув зону вылета.
Если анализировать гостевую успешность «Бернли» в этом сезоне, то она следующая: одна победа, семь ничейных встреч и восемь поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» — 2.690
- Ничья – 3.410
- Победит «Бернли» — 2.800
Статистика
- «Уотфорд» проиграл 10 прошлых домашних матчей АПЛ
- «Уотфорд» пропускал минимум два гола 6 последних матчах на своем поле
- «Бернли» не побеждал в 16 из прошлых 17 гостевых матчей АПЛ
Прогноз
Разместить ставку на победу «Бернли» с нулевой форой букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.00.