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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч АПЛ

вчера, 12:50
«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ньюкасл»

Солидное усиление состава и смена главного тренера позволили «Ньюкаслу» обезопасить себя от борьбы за выживание. К 35-у туру АПЛ «сороки» подходят на девятой строчке рейтинга, имея в активе четыре победы подряд.

Успешные игры в этот период «Ньюкасл» провел против «Вулверхэмптона» (1:0), «Лестера» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвича» (0:0). Выделим, что на домашней арене хозяева побеждали в шести предыдущих матчах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает преследовать «Манчестер Сити» в чемпионской гонке. После ничейной встречи с прямым конкурентом «красные» последовательно и уверенно победили в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» (4:0) и «Эвертон» (2:0).

Выделим, что серия без поражений в гостевых играх всех турниров у «Ливерпуля» длится с декабря 2021 года. За это время коллектив Юргена Клоппа одержал 8 побед на выезде и трижды сыграл вничью.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ньюкасл» — 7.830
  • Ничья – 4.900
  • Победит «Ливерпуль» — 1.440

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл 12 из прошлых 13 матчей АПЛ
  • «Ливерпуль» забивал минимум два гола в 16 из прошлых 19 гостевых матчей лиги
  • «Ливерпуль» не пропускал голы в 7 из прошлых 8 туров чемпионата Англии

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.689.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:11
Ньюкасл выдал отличную серию, но играл он либо против равных себе соперников либо против аутсайдеров, в поединках с лидерами "сороки" выглядят куда менее убедительно. По ходу чемпионата они уступали Тоттенхэиу и Челси, обоим Манчечтерам, Арсеналу и тому же Ливерпулю. А сам Ливерпуль сейчас просто монстр, 21 матч из 24 последних он выиграл проиграв только один, в лиге чемпионов Бенфике. Две последних дуэли между соперниками сильнейшего не выявили, а до этого команда Клоппа была сильнее в пяти противостояниях кряду, скорее всего одержит она победу и в этот раз. График у "красных" плотный, но и кадровый потенциал у них один из сильнейших в Европе. Победа в чемпионате для Ливерпуля не менее важна чем в лиге чемпионов, до Манчестер Сити рукой подать и мерсисайдцы вряд ли себе позволят недобор очков в предстоящем матче.
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