«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч АПЛ

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вчера, 12:50

«Ньюкасл»

Солидное усиление состава и смена главного тренера позволили «Ньюкаслу» обезопасить себя от борьбы за выживание. К 35-у туру АПЛ «сороки» подходят на девятой строчке рейтинга, имея в активе четыре победы подряд.

Успешные игры в этот период «Ньюкасл» провел против «Вулверхэмптона» (1:0), «Лестера» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвича» (0:0). Выделим, что на домашней арене хозяева побеждали в шести предыдущих матчах.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» продолжает преследовать «Манчестер Сити» в чемпионской гонке. После ничейной встречи с прямым конкурентом «красные» последовательно и уверенно победили в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» (4:0) и «Эвертон» (2:0).

Выделим, что серия без поражений в гостевых играх всех турниров у «Ливерпуля» длится с декабря 2021 года. За это время коллектив Юргена Клоппа одержал 8 побед на выезде и трижды сыграл вничью.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» — 7.830

Ничья – 4.900

Победит «Ливерпуль» — 1.440

Статистика

«Ливерпуль» выиграл 12 из прошлых 13 матчей АПЛ

«Ливерпуль» забивал минимум два гола в 16 из прошлых 19 гостевых матчей лиги

«Ливерпуль» не пропускал голы в 7 из прошлых 8 туров чемпионата Англии

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1) гол букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.689.