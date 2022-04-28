«Лорьян» — «Реймс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:54

«Лорьян»

«Лорьян» в прошлом туре потерпел разгромное поражение от «Реймса» (0:5). Команда в последних встречах чередует победы с поражениями. Последняя неудача отбросила клуб на 15-ю позицию в национальном первенстве. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка.

«Реймс»

«Реймс» идет на 13-й позиции в национальном первенстве. Учитывая, что отрыв от зоны вылета составляет девять очков команда может расслабиться и действовать без особого давления. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Марселя» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лорьян» – 2,33

Ничья – 3,40

Победит «Реймс» – 3,40

Статистика

«Лорьян» выиграл два последних домашних матча

«Реймс» в двух из четырех выездных встречах победил

В четырех из пяти последних междусобойчиках «Лорьян» побеждал

Прогноз

В этой встрече ожидаем от команд яркую игру с обилием голевых шансов, но для подстраховки берем тотал больше 1,5 мяча с коэффициентом 1,45.