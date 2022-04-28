«Лорьян» — «Реймс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Лорьян»
«Лорьян» в прошлом туре потерпел разгромное поражение от «Реймса» (0:5). Команда в последних встречах чередует победы с поражениями. Последняя неудача отбросила клуб на 15-ю позицию в национальном первенстве. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка.
«Реймс»
«Реймс» идет на 13-й позиции в национальном первенстве. Учитывая, что отрыв от зоны вылета составляет девять очков команда может расслабиться и действовать без особого давления. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Марселя» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лорьян» – 2,33
- Ничья – 3,40
- Победит «Реймс» – 3,40
Статистика
- «Лорьян» выиграл два последних домашних матча
- «Реймс» в двух из четырех выездных встречах победил
- В четырех из пяти последних междусобойчиках «Лорьян» побеждал
Прогноз
В этой встрече ожидаем от команд яркую игру с обилием голевых шансов, но для подстраховки берем тотал больше 1,5 мяча с коэффициентом 1,45.