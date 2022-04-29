Мбаппе не определился, Рюдигер едет в Мадрид. Футболисты с истекающими контрактами в поисках новых клубов

1651244315

29 апреля 2022, 17:58

Свободные, но не бесплатные.

Через два месяца закончатся действующие контракты у многих видных футболистов, но далеко не все определились с будущим местом работы, а если и решили что-то, предпочитают держать свои планы в тайне. «Соккер.ру» интересуется, как дела у чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) — застрял между ПСЖ и «Реалом»

Несколько недель назад уверенности насчет будущего Мбаппе было больше, а тут вдруг оказывается, что Килиан еще не определился. Уверенность большинства источников в летнем трансфере Мбаппе в «Реал» стояла на двух китах: во-первых, француз рвался в Мадрид прошлым летом и нисколько этого не скрывал, во-вторых, инсайдеры настаивали на существовании подписанного контракта между Мбаппе и «Королевским клубом». Потом стали говорить, что предварительный договор о намерениях, да и он в итоге оказался чуть ли не устным.

Сложно поверить, что Флорентино Перес позволит себя провести в таком деле, но факт остается фактом: «Реал» до сих пор не объявил о грядущем приходе Мбаппе, хотя запросто могли это сделать после матчей с ПСЖ в Лиге чемпионов. Возможно ли, что Килиан и его семья оставили себе пространство для маневра и, вопреки ожиданиям, форвард останется в Париже? Мбаппе уговаривал даже недавно избранный на второй срок президент Франции Макрон, а катарские хозяева клуба дают два вагона денег. Сам Килиан хранит молчание и обещает объявить о решении после 21 мая, но частые и оптимистичные комментарии официальных лиц ПСЖ намекают, что у парижан появилась надежда.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — видимо, в ПСЖ

Другой чемпион мира тоже сменит клубную прописку, Поль точно покидает «Манчестер Юнайтед» и собирается «бороться за что-то важное». Агенты Погба осваивают агрессивный маркетинг и всеми силами стараются создать вокруг французского полузащитника какую-то движуху, ведь сознательные руководители европейских топ-клубов обоснованно сомневаются в том, что сотрудничество с Полем получится успешным. Не в пользу футболиста частые травмы, репутация и сложный характер.

Известно, что Погба предлагали «Манчестер Сити», но получили вежливый отказ, сейчас предпринимается попытка втянуть в переговоры «Реал», но кажется, что поезд, на котором француз мог уехать в Мадрид, тоже давно ушел. «Ювентус» подумает о возвращении Погба, но вряд ли сможет удовлетворить финансовые запросы, поэтому остается ПСЖ , который падок на все блестящее. Логика трансферного рынка подсказывает, что следующим пристанищем Погба станет именно «Париж».

Франк Кессье («Милан») и Андреас Кристенсен («Челси») — переходят в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не смог держать в себе радостные известия о новичках. Еще в конце марта хвастливый Лапорта сказал больше, чем должен был:

Мы подписали двоих игроков на следующий сезон: один – полузащитник, другой – центральный защитник. Но мне нельзя называть их имена.

Называть имена и не потребовалось, ведь трансферный рынок маленький, и знающие люди мгновенно догадались, о ком идет речь. Ивуарийский хавбек «Милана» Кессье и датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен со следующего сезона будут играть на «Камп Ноу». Пару дней спустя уже и футболисты «Барсы» включились, не особенно заботясь о конфиденциальности. В частности, Бускетс назвал Кессье «сильным игроком, который поможет команде». Правда, не всех в «Барселоне» порадовали эти сделки, нашлись недовольные тем, какие зарплаты предложил клуб новичкам (6.5 и 6 млн евро в год).

Антонио Рюдигер («Челси») — переходит в «Реал»

«Челси» разом лишится двух центральных защитников, а это серьезное испытание, которому сам «Реал» был подвергнут в прошлом году, когда расстался с Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном. Теперь прошлогодние победители Лиги чемпионов Кристенсен и Рюдигер смогут сыграть друг против друга в Эль Класико, каждый постарается стать новым столпом обороны испанского гранда. «Реал» интересовался Рюдигером еще прошлой осенью, когда стало известно о проблемах в переговорах по новому контракту между Антонио и «Челси».

В какой-то момент требования защитника были заоблачными, и «Реал» отходил в сторону, однако вынужденная смена владельца «Челси» и удачная игра немца против «сливочных» в четвертьфинале Лиги чемпионов ускорили заключение союза. Сделка завершена, и даже Карло Анчелотти допустил красноречивую оговорку, когда его спросили о Рюдигере на пресс-конференции перед игрой с «Сити».

Пауло Дибала («Ювентус») — перейдет в «Интер» или уедет в Англию

Футболист, из которого еще недавно пытались вылепить главную звезду «Ювентуса», покидает Турин свободным агентом. Наиболее обстоятельные переговоры с агентом Дибалы провел «Интер», однако согласие по финансовому вопросу так и не было достигнуто, поэтому Пауло может задуматься о переезде в Англию: тен Хаг хочет видеть его в МЮ , Конте зовет в «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ньюкасл» гарантируют место в стартовом составе. Тут еще ничего не ясно.

Усман Дембеле («Барселона») — останется в «Барселоне» или выберет «более выгодный» вариант

Уход Дембеле из «Барсы» недавно казался вопросом решенным, но француз заметно прибавил при Хави, отдал 9 результативных передач в 2022 году и призадумался. «Барселона» хочет продления отношений и продемонстрировала свою заинтересованность улучшенным предложением, которое, впрочем, все еще ниже уровня ожиданий футболиста и его агента Муссы Сиссоко, называющего своего клиента будущим обладателем «Золотого мяча». Усману нравится работать с Хави, но и деньги ему нравятся, поэтому делайте ваши ставки, чем закончится эта сага. Договоренности ни с одним клубом у Дембеле пока нет.