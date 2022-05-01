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«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 07:35
«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в двух последних поединках уступил. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Айнтрахта» (1:2) в полуфинале Лиги Европы. В АПЛ команда оказалась слабее «Челси» (0:1) и опустилась на седьмую позицию в турнирной таблице.

«Арсенал»

«Арсенал» идет на четвертом месте. Команда в двух последних поединках сумела добиться победы. Удалось обыграть «Челси» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Отрыв от пятой позиции составляет два очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 4,64
  • Ничья – 4,04
  • Победит «Арсенал» – 1,81

Статистика

  • «Вест Хэм» не может победить в трех последних домашних встречах
  • «Арсенал» выиграл три из пяти гостевых матчей
  • В 4 из 5 последних междусобойчиках «Арсенал» побеждал

Прогноз

Вряд ли одна из команд будет форсировать события на футбольном поле. Ожидаем осторожную игру и делаем ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,08.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Вест Хэм
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:48
Обе команды нуждаются сейчас сильно в набранных баллах, но, кондиции у коллективов перед этим поединком разные. Вест Хэм утопает в отрицательных результатах, и сейчас смазываются очень сильно концовку чемпионата. Арсенал сейчас в достаточно хорошем состоянии находится, и в предстоящем матче фаворитами идут заслуженно у букмекеров. Я решил остановиться тут на варианте ставки: победа Арсенала с форой(0). От мирного исхода перестраховаться тут пожалуй что нужно, ну а к победе будет ближе Арсенал.
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