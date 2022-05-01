«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Вест Хэм»
«Вест Хэм» в двух последних поединках уступил. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Айнтрахта» (1:2) в полуфинале Лиги Европы. В АПЛ команда оказалась слабее «Челси» (0:1) и опустилась на седьмую позицию в турнирной таблице.
«Арсенал»
«Арсенал» идет на четвертом месте. Команда в двух последних поединках сумела добиться победы. Удалось обыграть «Челси» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Отрыв от пятой позиции составляет два очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 4,64
- Ничья – 4,04
- Победит «Арсенал» – 1,81
Статистика
- «Вест Хэм» не может победить в трех последних домашних встречах
- «Арсенал» выиграл три из пяти гостевых матчей
- В 4 из 5 последних междусобойчиках «Арсенал» побеждал
Прогноз
Вряд ли одна из команд будет форсировать события на футбольном поле. Ожидаем осторожную игру и делаем ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,08.