«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 07:35

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в двух последних поединках уступил. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Айнтрахта» (1:2) в полуфинале Лиги Европы. В АПЛ команда оказалась слабее «Челси» (0:1) и опустилась на седьмую позицию в турнирной таблице.

«Арсенал»

«Арсенал» идет на четвертом месте. Команда в двух последних поединках сумела добиться победы. Удалось обыграть «Челси» (4:2) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Отрыв от пятой позиции составляет два очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 4,64

Ничья – 4,04

Победит «Арсенал» – 1,81

Статистика

«Вест Хэм» не может победить в трех последних домашних встречах

«Арсенал» выиграл три из пяти гостевых матчей

В 4 из 5 последних междусобойчиках «Арсенал» побеждал

Прогноз

Вряд ли одна из команд будет форсировать события на футбольном поле. Ожидаем осторожную игру и делаем ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,08.