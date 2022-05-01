«Эмполи» — «Торино»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 07:54

«Эмполи»

«Эмполи» идет на 14-й позиции в Серии А. Команда уже обеспечила себе место в элите итальянского футбола по итогам этого сезона. В прошлом туре удалось обыграть «Наполи» (3:2).

«Торино»

«Торино» идет в середине Серии А, а именно на 11-м месте. Команда в пяти последних встречах не проигрывает. В последней игре зафиксирована результативная ничья с «Торино» (4:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 2,88

Ничья – 3,70

Победит «Торино» – 2,52

Статистика

«Эмполи» в трех последних домашних встречах не проигрывает

«Торино» в трех последних выездных поединках не проигрывает

В 3 из 5 последних междусобойчиках команд зафиксирована ничья

Прогноз

«Эмполи» и «Торино» должны сыграть более надежно. В этом случае рассчитывать на голевую феерию не стоит. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,59.