«Эмполи» — «Торино»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эмполи»
«Эмполи» идет на 14-й позиции в Серии А. Команда уже обеспечила себе место в элите итальянского футбола по итогам этого сезона. В прошлом туре удалось обыграть «Наполи» (3:2).
«Торино»
«Торино» идет в середине Серии А, а именно на 11-м месте. Команда в пяти последних встречах не проигрывает. В последней игре зафиксирована результативная ничья с «Торино» (4:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмполи» – 2,88
- Ничья – 3,70
- Победит «Торино» – 2,52
Статистика
- «Эмполи» в трех последних домашних встречах не проигрывает
- «Торино» в трех последних выездных поединках не проигрывает
- В 3 из 5 последних междусобойчиках команд зафиксирована ничья
Прогноз
«Эмполи» и «Торино» должны сыграть более надежно. В этом случае рассчитывать на голевую феерию не стоит. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,59.