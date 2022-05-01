Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Эмполи» — «Торино»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 07:54
«Эмполи» — «Торино»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Эмполи»

«Эмполи» идет на 14-й позиции в Серии А. Команда уже обеспечила себе место в элите итальянского футбола по итогам этого сезона. В прошлом туре удалось обыграть «Наполи» (3:2).

«Торино»

«Торино» идет в середине Серии А, а именно на 11-м месте. Команда в пяти последних встречах не проигрывает. В последней игре зафиксирована результативная ничья с «Торино» (4:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эмполи» – 2,88
  • Ничья – 3,70
  • Победит «Торино» – 2,52

Статистика

  • «Эмполи» в трех последних домашних встречах не проигрывает
  • «Торино» в трех последних выездных поединках не проигрывает
  • В 3 из 5 последних междусобойчиках команд зафиксирована ничья

Прогноз

«Эмполи» и «Торино» должны сыграть более надежно. В этом случае рассчитывать на голевую феерию не стоит. Делаем ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1,59.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Эмполи
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 08:04
Будет ничья, обе забьют.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 