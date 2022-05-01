«Андерлехт» — «Брюгге»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 08:32

«Андерлехт»

«Андерлехт» в двух последних турах уступил. Команда идет на четвертом месте в плей-офф чемпионата Бельгии и может бороться только за третью позицию судя по последним результатам.

«Брюгге»

«Брюгге» выиграл семь последних матчей. Команда идет на втором месте в чемпионате Бельгии. Отставание от «Юнион Сент-Жиллуа» составляет три очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андерлехт» – 2,45

Ничья – 3,64

Победит «Брюгге» – 2,75

Статистика

«Андерлехт» в 2 из 5 последних домашних матчей победил

«Брюгге» выиграл семь выездных поединков

Ничья была зафиксирована в 4 из 5 последних встречах команд

Прогноз

«Андерлехт» в этой встрече способен прервать победную серию гостей. Делаем ставку на нулевую фору на хозяев с коэффициентом 1,85.