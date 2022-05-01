«Андерлехт» — «Брюгге»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Андерлехт»
«Андерлехт» в двух последних турах уступил. Команда идет на четвертом месте в плей-офф чемпионата Бельгии и может бороться только за третью позицию судя по последним результатам.
«Брюгге»
«Брюгге» выиграл семь последних матчей. Команда идет на втором месте в чемпионате Бельгии. Отставание от «Юнион Сент-Жиллуа» составляет три очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Андерлехт» – 2,45
- Ничья – 3,64
- Победит «Брюгге» – 2,75
Статистика
- «Андерлехт» в 2 из 5 последних домашних матчей победил
- «Брюгге» выиграл семь выездных поединков
- Ничья была зафиксирована в 4 из 5 последних встречах команд
Прогноз
«Андерлехт» в этой встрече способен прервать победную серию гостей. Делаем ставку на нулевую фору на хозяев с коэффициентом 1,85.