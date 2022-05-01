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«Андерлехт» — «Брюгге»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 08:32
«Андерлехт» — «Брюгге»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Андерлехт»

«Андерлехт» в двух последних турах уступил. Команда идет на четвертом месте в плей-офф чемпионата Бельгии и может бороться только за третью позицию судя по последним результатам.

«Брюгге»

«Брюгге» выиграл семь последних матчей. Команда идет на втором месте в чемпионате Бельгии. Отставание от «Юнион Сент-Жиллуа» составляет три очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Андерлехт» – 2,45
  • Ничья – 3,64
  • Победит «Брюгге» – 2,75

Статистика

  • «Андерлехт» в 2 из 5 последних домашних матчей победил
  • «Брюгге» выиграл семь выездных поединков
  • Ничья была зафиксирована в 4 из 5 последних встречах команд

Прогноз

«Андерлехт» в этой встрече способен прервать победную серию гостей. Делаем ставку на нулевую фору на хозяев с коэффициентом 1,85.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:51
По сезону команды выдали 2 ничьи 2-2 и 1-1 в чемпионате. Сейчас снова есть все шансы, что Брюгге разжигается очками. Команда борется за чемпионство и куда стабильнее хозяев играет в последнее время, ровно как и то, что состав команды гостей куда сыграннее и опытнее, потому что вместе уже несколько сезонов, чего не скажешь только о зарождающемся Андерлехте. В конце концов, игровые кондиции точно на стороне гостей, тогда как хозяева не отошли ещё от поражений последней недели. С иксом чемпион тут смотрится превосходно.
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