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«Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 12:29
«Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Борнмут»

«Борнмут» в шести последних встречах не проигрывает. В прошлом туре удалось обыграть «Блэкберн» (3:0). Команда идет на втором месте. Чтобы гарантировать себе место в АПЛ по итогам этого сезона нужно удержать преимущество над ближайшим преследователем, которое составляет три очка.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в четырех последних встречах победил. В прошлом туре удалось переиграть «Суонси» и довести свою победную серию до четырех поединков. Команда идет на третьем месте и отстает от «Борнмута» на три очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Борнмут» – 2,27
  • Ничья – 3,44
  • Победит «Ноттингем Форест» – 3,30

Статистика

  • «Борнмут» не проигрывает в шести последних встречах
  • «Ноттингем» выиграл четыре поединка
  • «Борнмут» выиграл 2 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

Мы считаем, что «Борнмут» сумеет получить для себя положительный результат, как минимум не проиграть. Возьмем нулевую фору на хозяев с коэффициентом 1,60.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Борнмут
Все комментарии
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vfq3a7utbdf9
вчера в 20:08
Футбольный клуб «Борнмут» выиграет матч.
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вчера в 20:07
Футбольный клуб «Борнмут» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 13:09
Борнмут забил в шести матчах из семи, пропустил в трех из пяти, Форест в шести из шести и в трех из пяти соответственно. Ожидаю результативного футбола - с нападением проблем нет у обоих команд, но есть проблемы в обороне. Коэффициенты на викторию "вишен" несколько занижены со стороны букмекеров, есть вероятность что в матче с "лесниками" хозяева могут очки потерять. Более вероятным кажется вариант при котором обе команды смогут отличиться хотя бы однажды.
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