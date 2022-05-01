«Борнмут» — «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Борнмут»
«Борнмут» в шести последних встречах не проигрывает. В прошлом туре удалось обыграть «Блэкберн» (3:0). Команда идет на втором месте. Чтобы гарантировать себе место в АПЛ по итогам этого сезона нужно удержать преимущество над ближайшим преследователем, которое составляет три очка.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» в четырех последних встречах победил. В прошлом туре удалось переиграть «Суонси» и довести свою победную серию до четырех поединков. Команда идет на третьем месте и отстает от «Борнмута» на три очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 2,27
- Ничья – 3,44
- Победит «Ноттингем Форест» – 3,30
Статистика
- «Борнмут» не проигрывает в шести последних встречах
- «Ноттингем» выиграл четыре поединка
- «Борнмут» выиграл 2 из 5 последних междусобойчиков
Прогноз
Мы считаем, что «Борнмут» сумеет получить для себя положительный результат, как минимум не проиграть. Возьмем нулевую фору на хозяев с коэффициентом 1,60.