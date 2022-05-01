«Бирмингем» — «Блэкберн»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Бирмингем»
«Бирмингем» сыграл вничью (1:1) с «Кардиффом» (1:1). Отрыв от зоны вылета составляет тринадцать очков. В последнем туре 20-й позиции
«Блэкберн»
«Блэкберн» идет на девятом месте. Шансов побороться за выход в элиту АПЛ нет. Отставание от Топ-6 составляет шесть очков. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Борнмута» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бирмингем» – 2,72
- Ничья – 3,64
- Победит «Блэкберн» – 2,52
Статистика
- «Бирмингем» выиграл один из пяти последних домашних матчей
- «Блэкберн» выиграл один из пяти последних выездных поединков
- «Блэкберн» три последних междусобойчика выиграл
Прогноз
«Бирмингем» в этой встрече, по нашему мнению, уступит. Играем победу гостей с коэффициентом 2,52.