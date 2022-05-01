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«Бирмингем» — «Блэкберн»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 12:35
«Бирмингем» — «Блэкберн»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Бирмингем»

«Бирмингем» сыграл вничью (1:1) с «Кардиффом» (1:1). Отрыв от зоны вылета составляет тринадцать очков. В последнем туре 20-й позиции

«Блэкберн»

«Блэкберн» идет на девятом месте. Шансов побороться за выход в элиту АПЛ нет. Отставание от Топ-6 составляет шесть очков. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Борнмута» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бирмингем» – 2,72
  • Ничья – 3,64
  • Победит «Блэкберн» – 2,52

Статистика

  • «Бирмингем» выиграл один из пяти последних домашних матчей
  • «Блэкберн» выиграл один из пяти последних выездных поединков
  • «Блэкберн» три последних междусобойчика выиграл

Прогноз

«Бирмингем» в этой встрече, по нашему мнению, уступит. Играем победу гостей с коэффициентом 2,52.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:24
Не совсем понятно, почему букмекеры дают такой коэффициент на ТБ 2. Ведь команды не самой лучшей обороной, да и забивают регулярно. Победителя искать тут вряд ли стоит, а вот ТБ 2 как минимум на возврат.
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