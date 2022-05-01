Бойтесь ватной палочки, джойстика и флакона с духами. Самые нелепые травмы футболистов

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вчера, 12:53

Трагикомичные истории на любой вкус.

Марк Шелтон

Что травмировало: ватная палочка.

Все, кто прочитает эту новость, теперь будут аккуратнее чистить уши? Врачи рекомендуют не усердствовать с ватными палочками, но Марк не знал об этих наставлениях специалистов – глубоко загнал ее в ухо, начала кружиться голова, отправили в больницу. Хавбек уже пропустил матч своего «Хартлпул Юнайтед». Надеемся, ничего серьезного не случилось, уши надо беречь. Но история трагикомичная – напарники теперь в шутку начнут учить Шелтона открывать дверь и мыть руки так, чтобы не получить новую травму.

Даррен Бернард

Кто травмировал: маленький щенок.

Левый защитник и вингер не закрепился в начале девяностых в основе «Челси», но пошел искать себе игровую практику в клубах низших лиг. Рожденный в Германии валлиец призывался в сборную Уэльса, а на рубеже веков задержался в «Барнсли». В это время Даррен решил завести себе щенка. Бернард не увидел лужу на полу, оставленную собачкой, поскользнулся и повредил себе колено. А потом еще год выслушивал шутки от напарников по этому поводу. Чаще причинами травм становятся взрослые собаки – Кудичини и Эскюде получали повреждения, выгуливая любимцев, а здесь помешала лужа на полу, оставленная щенком.

Лионель Летизи

Что травмировало: настольная игра.

Любите с друзьями настольные игры? Тогда будьте внимательны – можно получить травму, не вставая с дивана. Когда Лионель соединяется с чем-то французским, особенно парижским, то получается нелепость. И так не только у Месси сейчас происходит. Бывший вратарь ПСЖ как-то играл с друзьями, уронил карточку, потянулся за ней и повредил себе спину. Травма не помешала европейскому Лионелю много лет выступать в Лиге 1, и даже за сборную Франции несколько раз голкипер сыграл, попал в заявки на крупные успешные турниры. Но травму с дивана запомнит на всю жизнь как самую нелепую.

Сантьяго Канисарес

Что травмировало: флакон с духами.

Уникальная по своей нелепости и трагичности травма, поскольку она открыла Икеру Касильясу путь на первый чемпионат мира – в Японии и Южной Корее, а его старший коллега остался ни с чем. Канисарес брился, уронил один из флаконов в ванной на пол, тот разбился о плитку, а Сантьяго неудачно наступил на осколки. Раскроил себе ступню, причем серьезно, пропустил достаточно времени, чтобы Камачо отправился в Азию с Касильясом под первым номером.

Алессандро Неста

Что травмировало: джойстик.

Футболисты проводят за видеоиграми невероятно много времени. Сейчас такие парни, как Гризманн или Агуэро, зарабатывают социальный и буквальный капитал играя. Но раньше речь шла о закрытом клубе с развлечениями. Легендарный Неста рубился в футбольный симулятор часами. Но делал это по-итальянски экспрессивно, и в результате Сандро порвал себе сухожилье на руке. Трудно представить, как у него это получилось, но из-за поражения в борьбе с джойстиком пропустил пару матчей «Милана».

Адам Немец

Что травмировало: вишня.

Юристы клубов часто запрещают футболистам прыгать с парашютом, а стоило запретить лазить по деревьям. Словацкий форвард Адам Немец, когда выступал за «Кайзерслаутерн», полез на вишню в своем саду, чтобы поесть ягод с дерева. Но ветки не были рассчитаны на почти девяностокилограммового мужчину – Немец упал на землю. Травмы были очень серьезными, повредил два позвонка, сломал ключицу, получил сотрясение мозга и пропустил три месяца. Жестко!

Михаэль Ренсинг

Что травмировало: шнурки.

Понятно, зачем у арестантов отбирают шнурки, но оказалось, что Оттмару Хитцфельду стоило закупить для некоторых футболистов «Баварии» обувь на липучках, как у маленьких деток. Михаэль Ренсинг в свое время мечтал закрепиться в «Баварии» и даже занять место Оливера Кана после выхода последнего на пенсию. Голкипер лишь на два года старше, чем Нойер, мог рассчитывать на шанс всей жизни. Но однажды умудрился получить травму, завязывая шнурки. Хитцфельд даже заставил полевых игроков помогать вратарям с бутсами, раз у них такие проблемы с тем, чему дети учатся в раннем возрасте.

Яри Литманен

Что травмировало: бутылка газировки.

Рой Ходжсон рассказал о странном случае в «Мальме». Яри Литманен – в свое время человек, который забирался высоко в голосовании на «Золотой мяч» и выигрывал кубки в составе грандов вроде «Аякса» и «Ливерпуля», решил похвастаться странным умением. Форвард был близок к завершению карьеры, но мудростью не разжился: поспорил со спортивным директором, что откроет бутылку с газировкой глазом. Повредил роговицу, попал в больницу и пропустил две недели.

Кирк Бродфут

Что травмировало: микроволновая печь.

Защитник сборной Шотландии и «Рейнджерс» получил шанс всей жизни – перешел в известный клуб, вызывался в национальную команду. Но с головой Кирк не дружил частенько. В юности умудрился так сильно избить соперника по любительской игре, что получил год условно. А через пять лет начал готовить яйца в микроволновой печи. В результате случился взрыв, Бродфут серьезно обжег себе лицо и пропустил несколько матчей.

Дариус Васселл

Что травмировало: дрель.

Английский нападающий увидел, что один из его ногтей на ноге врос. Вместо того чтобы обратиться к врачу, ведь палец болел, а рядом образовался гнойник, Дариус решил заняться «самолечением». Не знаем, пересмотрел ли он хорроров, или просто футбольный мозг работает не так, как обычный, но взял дрель и принялся вскрывать ею нарыв. Разумеется, разнес себе ноготь и пропустил несколько недель. Хорошо, хоть не додумался распилить палец бензопилой. Вот так получается. Одни футболисты вроде Майкла Оуэна или Арьена Роббена всю жизнь сражаются с футбольными травмами и даже после завершения карьеры ведут активный образ жизни, а другие буквально искали приключения на свои ноги, как Васселл.

Кейси Келлер

Что травмировало: клюшки для гольфа.

В контрактах многих футболистов прописаны пункты, запрещающие играть с мячом во дворе с друзьями или заниматься более опасными видами спорта. Но такие законы написаны чужой кровью и болью. Алан Тейт из «Суонси» поехал играть с друзьями, его гольфкар перевернулся, и футболист сломал себе ногу. Келлеру повезло больше, но его травма намного нелепее, чем авария на крошечном автомобиле. Бывший голкипер сборной США доставал из багажника клюшки для гольфа и так рванул сумку, что выбил себе ими парочку зубов.

Желаем футболистам оставаться везучими и не получать такие нелепые и обидные повреждения. Даже ватные палочки в руках спортсмена могут стать опасным оружием, направленным против него самого.