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Тухель сообщил о травмированных игроках «Челси» перед матчем с МЮ

вчера, 23:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси21:45 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Ковачич все еще отсутствует, Бен Чилуэлл не сыграет, Каллум Хадсон-Одои – тоже.

Вчера на тренировке принимали участие Антонио Рюдигер и Рис Джеймс. Надеюсь, сегодня они проведут полную тренировку и дадут нам зеленый свет. Мы надеемся, что они окажутся завтра в составе и смогут сыграть.

То же самое и с Андреасом Кристенсеном. Нам понадобится еще одно обследование, потому что он почувствовал себя плохо. Сегодня он вернется на тренировочную базу. Росс Баркли тоже болеет, его не будет в команде.

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Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 10:56
обоих Арсенал натянул по делу
1 984
1 984
сегодня в 07:20
Всем травмированным - скорейшего выздоровления.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:01
Скамейка запасных у Челси длинная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:01
На игру наскребёт!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:31
Найдет состав
monah-10
monah-10
сегодня в 00:00
Да вторым составом вы этот МЮ вынесите. Даже не заморачивайтесь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:48
Потери конечно но можно играть
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31
Надо выигрывать в любом случае.
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