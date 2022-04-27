Тухель сообщил о травмированных игроках «Челси» перед матчем с МЮ

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Ковачич все еще отсутствует, Бен Чилуэлл не сыграет, Каллум Хадсон-Одои – тоже.

Вчера на тренировке принимали участие Антонио Рюдигер и Рис Джеймс. Надеюсь, сегодня они проведут полную тренировку и дадут нам зеленый свет. Мы надеемся, что они окажутся завтра в составе и смогут сыграть.

То же самое и с Андреасом Кристенсеном. Нам понадобится еще одно обследование, потому что он почувствовал себя плохо. Сегодня он вернется на тренировочную базу. Росс Баркли тоже болеет, его не будет в команде.