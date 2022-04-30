Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за боли в спине

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сегодня, 00:46

Вингер «Реала» пропустит матч с «Эспаньолом» в рамках Примеры 30 апреля.

Marca сообщает, что валлиец пожаловался на боль в спине. При этом главный тренер команды Карло Анчелотти был готов предоставить Бэйлу игровое время, так как намерен поберечь основной состав для ответной игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.