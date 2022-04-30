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Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за боли в спине

сегодня, 00:46
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол17:15 Не начался

Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» в рамках Примеры 30 апреля.

Marca сообщает, что валлиец пожаловался на боль в спине. При этом главный тренер команды Карло Анчелотти был готов предоставить Бэйлу игровое время, так как намерен поберечь основной состав для ответной игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Ранее появлялась информация, что Бэйл завершит карьеру, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:50
Ничего нового...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 07:42
Нужно беречь спину, ему ещё за сборную играть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:23
В гольф игра я сорвал наверное...
vlasovca
vlasovca
сегодня в 07:06
В гольф переиграл чтоли?Но не чего в конце сезона он уже свалит с РЕАЛА.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:52
Я думаю и без тебя справятся. )
Скорейшего выздоровления.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:30
Бэйла давно пора отправить на пенсию по инвалидности.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:44
Красавчик, он ещё их троллит!
monah-10
monah-10
сегодня в 02:56
Он и так много лет не играет, болеет не болеет какая блин разница.
Rattlehead
Rattlehead ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:08
Логично.
протон
протон
сегодня в 01:05
Игра за Реал: боли в спине.
Игра за сборную: боли быстро прошли.
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