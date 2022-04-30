Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» из-за боли в спине

Вингер «Реала» Гарет Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом» в рамках Примеры 30 апреля.
Marca сообщает, что валлиец пожаловался на боль в спине. При этом главный тренер команды Карло Анчелотти был готов предоставить Бэйлу игровое время, так как намерен поберечь основной состав для ответной игры с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Ранее появлялась информация, что Бэйл завершит карьеру, если сборная Уэльса не выйдет на ЧМ-2022.
Скорейшего выздоровления.
Скорейшего выздоровления.
Игра за сборную: боли быстро прошли.
Игра за сборную: боли быстро прошли.