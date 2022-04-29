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Хавбек «Хартлпула» пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

вчера, 21:55
Сканторп ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Сканторп Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Хартлпул ЮнайтедХартлпул Юнайтед17:00 Не начался

Полузащитник «Хартлпула» Марк Шелтон не сыграет в матче против «Сканторпа» из-за проблем с ухом. Об этом сообщил главный тренер команды Грэм Ли.

По его словам, игрок слишком глубоко засунул в ухо ватную палочку.

«Он отправился в больницу. Похоже, она вошла слишком глубоко, он не может встать, у него кружится голова», – сказал тренер.

«Хартлпул» и «Сканторп Юнайтед» встретятся 30 апреля.

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Перевод с bbc.com
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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 23:54
...
Узбагойся
Узбагойся ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 23:52
Мерзость) Но новости читали бы позабавнее.
Хавбек «Хартлпула» пропустит матч из-за того, что он не танцор, но всё равно что-то мешает.
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 23:49
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Asper (раскрыть)
вчера в 23:48
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка ответ Asper (раскрыть)
вчера в 23:46
Похоже, что он добрался до кнопки выключения мозга :D
Глядишь и другие отверстия тела пойдут в ход.
Asper
Asper
вчера в 22:50
На следующий раз рекомендую лампочку в рот
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:22
Аккуратнее надо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:22
Вот же как получилось
Cat01
Cat01
вчера в 22:19
Бывает такое
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:19
Нарочно не придумаешь
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:11
И смех и грех.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:01
И такое бывает))
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