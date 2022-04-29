Хавбек «Хартлпула» пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

Полузащитник «Хартлпула» Марк Шелтон не сыграет в матче против «Сканторпа» из-за проблем с ухом. Об этом сообщил главный тренер команды Грэм Ли.
По его словам, игрок слишком глубоко засунул в ухо ватную палочку.
«Он отправился в больницу. Похоже, она вошла слишком глубоко, он не может встать, у него кружится голова», – сказал тренер.
«Хартлпул» и «Сканторп Юнайтед» встретятся 30 апреля.
Глядишь и другие отверстия тела пойдут в ход.
Глядишь и другие отверстия тела пойдут в ход.
Хавбек «Хартлпула» пропустит матч из-за того, что он не танцор, но всё равно что-то мешает.
Хавбек «Хартлпула» пропустит матч из-за того, что он не танцор, но всё равно что-то мешает.