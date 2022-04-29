Хавбек «Хартлпула» пропустит матч из-за застрявшей в ухе ватной палочки

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вчера, 21:55

Полузащитник «Хартлпула» не сыграет в матче против «Сканторпа» из-за проблем с ухом. Об этом сообщил главный тренер команды Грэм Ли.

По его словам, игрок слишком глубоко засунул в ухо ватную палочку.

«Он отправился в больницу. Похоже, она вошла слишком глубоко, он не может встать, у него кружится голова», – сказал тренер.

«Хартлпул» и «Сканторп Юнайтед» встретятся 30 апреля.