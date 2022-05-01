Затмили Анри и Пиреса, Лэмпарда и Дрогба. Кейн и Сон – лучшая пара в Англии

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вчера, 23:19

Кейн и Сон создали друг для друга рекордное количество голов. «Соккер.ру» — об этой паре и других дуэтах.

В чемпионате Англии интриги на каждом уровне – не только в борьбе за чемпионство. Например, отчаянно бьются за место в первой четверке «Арсенал» и «Тоттенхэм». «Канониры» пока вытеснили «шпор» на пятую позицию и опережают их на два очка, что ничего не гарантирует. Особенно с учетом склонности этих лондонских клубов к потерям очков. Но хочется поговорить не об этой интриге, а о том, что в одной из этих команд созрела одна из самых смертоносных пар современного футбола – Харри Кейн и Хын-Мин Сон.

Пара форвардов «Тоттенхэма» регулярно вносит решающий вклад в исход матчей «шпор». В последней игре они победили «Лестер» (3:1). Дубль на счету Сона, еще один мяч забил Кейн. В гонке бомбардиров Премьер-Лиги у корейца 19 мячей, он на втором месте после Салаха, который забил 22 гола. Кейн занимает шестое место с 13 голами. Но по-особому эти факты смотрятся, когда оцениваешь их именно как связку, потому что эта пара – рекордсмены чемпионата Англии. По такому интересному показателю, как созданные друг для друга голы. То есть по числу голов, когда забивает один, а передачу отдает второй – в любом порядке.

Для контекста давайте посмотрим на пятерку лучших пар в истории Премьер-Лиги. Тут есть немало интересных фамилий.

5. Тедди Шерингем – Даррен Андертон (27 голов, «Тоттенхэм»)

Открывает пятерку связка из «шпор». Они перешли в «Тоттенхэм» одновременно в 1992 году и провели вместе пять лет, прежде чем Шерингем перебрался в «Манчестер Юнайтед». В 2001 году он вернулся на «Уайт Харт Лейн», чтобы снова воссоединиться с Андертоном. Этот дуэт создал друг для друга 27 голов. Учитывая, что Андертон забил за все время своего пребывания в «Тоттенхэме» чуть более 30 мячей, он чаще оказывался в этой связке «раздающим». Шерингем часто использовал передачи Андертона, и эта пара завоевала любовь болельщиков.

3-4. Тьерри Анри – Робер Пирес (29 голов, «Арсенал»)

Было время, когда «Арсенал» сплошь был французским, а эта французская пара выделялась на общем фоне звезд «канониров». Легендарные Анри и Пирес были частью команды «Непобедимых» в сезоне-2003/04. Между ними было невероятное взаимопонимание на поле, и этот дуэт создал массу запоминающихся голов. Они играли друг с другом шесть лет, и с их именами связана успешная эпоха в истории «канониров». 29 «совместных» голов – это впечатляет. Но цифра вполне могла быть круглой – 30, если бы не печально известный и в то же время смешной розыгрыш пенальти в матче с «Манчестер Сити» в 2005 году.

3-4. Серхио Агуэро – Давид Сильва (29 голов, «Манчестер Сити»)

А вот гораздо более «свежий» дуэт, как раз из «Манчестер Сити». Их последняя совместная игра состоялась в сезоне-2019/20. В этой паре, конечно, Агуэро чаще был замыкающим, а Сильва – подносящим снаряды. В общей сложности в Премьер-Лиге Сильва и Агуэро провели вместе более 200 матчей. Аргентинец помог испанцу забить в его дебютном матче в лиге против «Суонси» (4:0) в 2011 году. С этого все у них и началось. Агуэро и Сильва вместе делали «Сити» новой силой в мировом футболе и четыре раза выигрывали чемпионат Англии.

2. Фрэнк Лэмпард – Дидье Дрогба (36 голов, «Челси»)

С достаточно большим отрывом от предыдущих участников расположилась пара легенд из «Челси». До нынешнего сезона эта пара была самым смертоносным дуэтом в Премьер-Лиге. С их именами также связаны почти все успехи «Челси». Вместе они играли за «синих» с 2004 по 2012 год, помогли команде выиграть чемпионат Англии трижды. Оба забили достаточно много, однако конкретно в их паре Лэмпард чаще доставлял мячи, а Дрогба отправлял их в ворота.

1. Харри Кейн – Сон Хын-Мин (41 гол, «Тоттенхэм»)

Кейн и Сон задрали планку рекорда до невероятных высот. Даже в последнем матче с «Лестером» они внесли вклад в эту статистику, потому что Харри открывал счет с передачи Сона. Интересно, что свой первый матч вместе они провели в 2015 году, а первый «совместный» гол у них случился только в сезоне-2016/17. В сентябре 2016-го Кейн забил с передачи корейца в матче со «Сток Сити».

Учитывая, что Кейну 28 лет, а Сону – 29, это число в их статистике явно не окончательное, если кого-то из них не переманят в другой клуб. И в отличие от многих других пар, представленных в этой статистике, тут нет четкого разделения на того, кто «подает снаряды» и кто «стреляет». Оба одинаково эффективно и охотно делают одно и другое, что только добавляет головной боли всем тем, кто им противостоит.

В последнее время Кейн даже стал чаще ассистировать Сону, хотя изначально Харри воспринимался именно как бомбардир, а его напарник – как универсальный боец-ассистент. Перемены в распределении ролей означают развитие как одного, так и другого игрока. Сон стал больше бомбардиром, а Кейн – ассистентом. Сами игроки все чаще отмечают, что уровень их взаимодействия достиг телепатического: