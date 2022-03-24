Захаряна «отменили», футболисты из Бундеслиги заняли 3 из 4 первых мест. 50 главных вундеркиндов в футболе

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вчера, 12:31

Топ-таланты 2022 года.

Goal.com составил традиционный рейтинг из 50 самых талантливых юных футболистов. Выбирали среди спортсменов, появившихся на свет после 1 января 2003 года. Высоко забрался в этом топе наш Арсен Захарян, правда, динамовца в последний момент «отменили» по политическим причинам. Как бы то ни было, давайте познакомимся с игроками, которые уже зажигают во взрослом футболе или только готовятся выйти на первые роли.

50 место. Бруно Иглесиас («Реал Мадрид»; Испания)

49 место. Эндрик («Палмейрас»; Бразилия)

48 место. Марсело Флорес («Арсенал»; Мексика)

47 место. Руни Бардагжи («Копенгаген»; Швеция)

46 место. Габриэль Слонина («Чикаго Файр»; США )

45 место. Люка Гурна («Сент-Этьен»; Франция)

44 место. Шора Шортайр («Манчестер Юнайтед»; Англия)

43 место. Матеус Франка («Фламенго»; Бразилия)

42 место. Эдуар Мишю («Пари Сен-Жермен»; Франция)

41 место. Брайан Око («Зальцбург»; Швейцария)

Эдуара Мишю из ПСЖ называют «новым Верратти», а Бруно Иглесиаса из «Реала» сравнивают с Кака, здесь пока мало знакомых фамилий, хотя американца польского происхождения Слонину быстро запомним. Ну а 15-летний Эндрик из «Палмейраса» уже несколько раз попадал в ленты новостей мировых СМИ , отчаянная борьба за бразильского вундеркинда между испанскими и английскими грандами уже началась.

40 место. Кайд Гордон («Ливерпуль»; Англия)

39 место. Валентин Барко («Бока Хуниорс»; Аргентина)

38 место. Вахид Фагир («Штутгарт»; Дания)

37 место. Кэрни Чуквуемека («Астон Вилла»; Англия)

36 место. Роко Шимич («Зальцбург»; Хорватия)

35 место. Алехандро Бальде («Барселона»; Испания)

34 место. Адам Карабец («Спарта»; Чехия)

33 место. Исак Бергманн Йоханнессон («Копенгаген»; Исландия)

32 место. Леви Колвилл («Хаддерсфилд Таун»; Англия)

31 место. Наджи Унувар («Аякс»; Нидерланды)

Юрген Клопп несколько раз выпускал Кайда Гордона на замену, хотя полноценным игроком первой команды «Ливерпуля» талантливый форвард пока не является, а вот Кэрни Чуквуемека в начале сезона даже попал в стартовый состав «Астон Виллы» на матч АПЛ , а уже при Стивене Джеррарде отметился первым ассистом в Премьер-Лиге. Датчанин афганского происхождения Вахид Фагир уже забил дебютный гол в Бундеслиге. Этого парня называют «новым Златаном Ибрагимовичем», а на 32-м месте «новый Джон Торри». Леви Колвилл — талантливый центральный защитник из академии «Челси», нынешний сезон проводит в «Хаддерсфилде» на правах аренды.

30 место. Кайки («Сантос»; Бразилия)

29 место. Андреас Шельдеруп («Нордшелланд»; Норвегия)

28 место. Чарли Патино («Арсенал»; Англия)

27 место. Хави Симонс («Пари Сен-Жермен»; Нидерланды)

26 место. Мало Гюсто («Лион»; Франция)

25 место. Каики («Манчестер Сити»; Бразилия)

24 место. Каден Кларк («Нью-Йорк Ред Булл»; США )

23 место. Лиам Делап («Манчестер Сити»; Англия)

22 место. Ханнибал Межбри («Манчестер Юнайтед»; Тунис)

21 место. Феликс Афена-Гьян («Рома»; Гана)

Подрастают сразу два талантливых бразильца, имена которых легко перепутать — Кайки и Каики. Правда, на этом сходства заканчиваются: Кайки из «Сантоса» играет в центре защиты, а Каики — юркий вингер, прошлым летом перебравшийся из «Флуминенсе» в «Манчестер Сити». Кстати, если «горожане» снова не смогут подписать нападающего, то Хосеп Гвардиола начнет больше доверять сыну Рори Делапа, который уже готов ворваться во взрослый футбол. На пару позиций выше Лиама расположился другой 19-летний форвард, который уже забивал в Серии A и даже получил в подарок от Жозе Моуриньо модные кроссовки.

20 место. Ромео Лавиа («Манчестер Сити»; Бельгия)

19 место. Кацпер Козловски («Брайтон»; Польша)

18 место. Ильяс Ахомаш («Барселона»; Испания)

17 место. Илайш Мориба («Валенсия»; Гвинея)

16 место. Мохамед-Али Чо («Анже»; Франция)

15 место. Лука Нетц («Боруссия Менхенгладбах»; Германия)

14 место. Маркос Леонардо («Сантос»; Бразилия)

13 место. Юсуф Демир («Рапид Вена»; Австрия)

12 место. Матиас Суле («Ювентус»; Аргентина)

Кацпер Козловски — самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы, зимой поляка подписал клуб АПЛ «Брайтон» и отправил в аренду в Бельгию. Сразу несколько футболистов связаны с «Барселоной»: не только Ахомаш, но и Мориба с Демиром, успевшие поиграть за каталонцев. 12-ю строчку занял аргентинец из «Ювентуса» Матиас Суле, который потихоньку подходит к первой команде.

В рейтинге Goal.com вакантным осталось 11-е место. Оно предназначалось Захаряну

Никогда такого не было, и вот опять спорт оказался частью политики. Goal.com до последнего не собирался исключать Захаряна из списка талантов, еще неделю назад представители портала записывали интервью с Арсеном, но вынуждены были сдать назад под давлением извне. Впрочем, выбрали компромиссный вариант: не стерли все упоминания о футболисте «Динамо», как могли бы поступить, а оставили вакантной 11-ю строчку и подчеркнули, что здесь должен быть Арсен Захарян.

10 место. Рикардо Пепи («Аугсбург»; США )

9 место. Беньямин Шешко («Зальцбург»; Словения)

8 место. Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»; Германия)

7 место. Девайн Ренч («Аякс»; Нидерланды)

6 место. Райан Шерки («Лион»; Франция)

5 место. Харви Эллиотт («Ливерпуль»; Англия)

4 место. Джамал Мусиала («Бавария»; Германия)

3 место. Гави («Барселона»; Испания)

2 место. Флориан Вирц («Байер»; Германия)

1 место. Джуд Беллингхэм («Боруссия Дортмунд»; Англия)

Три из четырех первых мест заняли вундеркинды, представляющие клубы немецкой Бундеслиги: Мусиала, Вирц и Беллингхэм. Среди них затесался талант из «Барселоны» с вечно развязанными шнурками Гави, а на пятом месте Харви Эллиотт, от которого ждут прорыва в «Ливерпуле». Эллиотт и Беллингхэм — будущее сборной Англии, да и у немцев подрастает интересное поколение: Вирц, Мусиала, Мукоко, Нетц. Запоминайте эти имена, а потом проверим, кто оправдал или даже превзошел ожидания, а кто застрял в статусе «подающий надежды». Будут и такие.