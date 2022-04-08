Супер-Бензема, палачи Моуриньо и двоичный код в Лиге Европы. Топ-10 событий еврокубковой недели

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вчера, 12:24

Футбольные приключения в ЛЧ , ЛЕ и ЛК.

10. «Барселона» третью дуэль подряд в плей-офф ЛЕ начала с ничьей

«Барса» в плей-офф Лиги Европы действует по проверенной схеме: ничья в первом матче, победа во втором. Так было в 1/16 финала против «Наполи» (1:1; 4:2) и в 1/8 против «Галатасарая» (0:0; 2:1). На 50% выполнен план и в четвертьфинальном противостоянии с «Айнтрахтом», причем если раньше команда Хави начинала с ничьих на «Камп Ноу», то теперь удовлетворилась мирным исходом на выезде: Ферран Торрес ответил на гол Ансгара Кнауффа. Интересно, что «Айнтрахт» вдвое меньше владел мячом (33% — 66%), но при этом в два с лишним раза превзошел «Барселону» по количеству ударов (16-7).

9. «РБ Лейпциг» и «Аталанта» разошлись миром

«РБ Лейпциг» и «Аталанта», от которых ждали захватывающей игры, не подвели. Разве что голов могло быть больше. Но это вообще тренд недели в Лиге Европы: семь команд забили по одному голу, а «Рейнджерс» — 0. Какое-то послание в двоичном коде. Впрочем, по насыщенности футбола идеями и по количеству созданных моментов противостояние «Лейпцига» и «Аталанты» определенно порадовало, да еще и знакомые лица были при деле: Доменико Тедеско скакал на бровке, Алексей Миранчук появился на поле по ходу второго тайма. «РБ Лейпциг» пропустил в начале первого тайма, но отыгрался в начале второго, причем за минуту до ответного гола Андре Силва не реализовал пенальти. Ничья, которую Тедеско признал справедливым результатом, хотя в концовке ближе к голу была его команда.

8. «Вест Хэм» провел целый тайм в меньшинстве против «Лиона» и не уступил

Первый тайм матча равных возможностей между «Вест Хэмом» и «Лионом» катился к закономерному итогу в виде нулевой ничьей, когда защитник ВХ Аарон Крессуэлл сбил Муссу Дембеле на подступах к своей штрафной и увидел перед собой красную карточку. Оставшиеся в меньшинстве хозяева полностью отдали инициативу «Лиону», что не помешало им подкараулить ошибку «ткачей» и открыть счет. Могли забить и второй мяч, если бы Майкл Антонио попал по мячу в голевой ситуации. Вместо этого «молотобойцы» пропустили в ответ от Н'Домбеле, но больше «Лион» из своего подавляющего преимущества выжать не сумел. Ничья, которой каждая команда может быть по-своему и довольна, и недовольна.

7. «Фейеноорд» и «Славия» устроили перестрелку в Лиге конференций

Самый результативный матч еврокубковой недели состоялся в Лиге конференций: «Фейеноорд» и «Славия» забили друг другу по три мяча. Игравшие на своем поле голландцы вели в счете, уступали и снова вели, а последний гол в игре полузащитник «Славии» Ибрагим Траоре забил на 90+5 минуте, так что тут не только град голов, но и поздняя драма.

6. «Ливерпуль», как и в 1/8 финала, начал с гостевой победы в два мяча

В 1/8 финала «Ливерпуль» обеспечил путевку в четвертьфинал в противостоянии с «Интером» гостевой победой 2:0, после чего даже позволил себе с минимальным счетом проиграть на «Энфилде». В 1/4 финала «Ливерпуль» снова стартовал с гостевой победы в два мяча — 3:1 над «Бенфикой» в Лиссабоне. Учитывая, что команда Юргена Клоппа и до первого матча считалась суперфаворитом своей пары, после уверенной победы «красных» в Лиссабоне сомнений относительно попадания «Ливерпуля» в полуфинал не остается.

5. «Рома» и с третьей попытки не смогла обыграть «Будё-Глимт»

Должно произойти нечто особенное, чтобы событие из Лиги конференций попало на пятую строчку недельного рейтинга. И это именно оно. «Будё-Глимт» и «Рома» встречались на групповой стадии, тогда игра в Норвегии завершилась с унизительным для Моуриньо и его «волчат» счетом 1:6, а в Риме не удалось взять реванш — всего лишь 2:2. Итальянцы собирались отомстить дерзким северянам в плей-офф, и Лоренцо Пеллегрини даже огорчил Никиту Хайкина перед перерывом, но во втором тайме «Будё-Глимт» забил два мяча (победный на 89-й минуте) и снова щелкнул Моуриньо по носу. У «Ромы» три матча и ноль побед против норвежской команды — сильно, ничего не скажешь.

4. «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Атлетико» в битве льда и пламени

Встреча действующих чемпионов Англии и Испании в четвертьфинале Лиги чемпионов — это большая афиша, но вовсе не обязательно деликатесный футбол. Конечно, все понимали, что «Сити» будет владеть игровым и территориальным преимуществом, а «Атлетико» будет рассчитывать на контратаки и стандарты. Увы, в столкновении льда и пламени родился матч-урод: «Атлетико» не нанес ни одного удара по воротам «Сити» (15:0 в пользу «горожан»). Нонсенс какой-то, ведь это четвертьфинал Лиги чемпионов! Исходя из содержания игры, Симеоне может быть удовлетворен поражением 0:1 перед ответной встречей в Мадриде, где все же придется вспомнить о существовании чужих ворот, если хочется в полуфинал.

3. «Реал» впервые выиграл у «Челси» в официальном матче

Удивительное рядом: до встречи на «Стэмфорд Бридж» в прошедшую среду «Реал» не мог обыграть «Челси» в официальных матчах. Три победы «синих» и две ничьи в пяти играх. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды встречались в полуфинале, тогда после ничьей 1:1 в Мадриде «Челси» добился победы 2:0 на своем поле и оставил 13-кратных обладателей Кубка чемпионов за бортом любимого турнира. Теперь выбить «Реал» будет очень сложно, а за первой победой над «Челси» может последовать и вторая, если команда Карло Анчелотти не расслабится перед ответной игрой на «Сантьяго Бернабеу».

2. «Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом четвертьфинальном матче

Соотношение сил в паре «Вильярреал» — «Бавария» казалось примерно таким же, как в паре «Бенфика» — «Ливерпуль», вот только команда Унаи Эмери, в отличие от португальцев, дала бой фавориту в первом матче. Победа «Вильярреала» над мюнхенцами — сенсация, причем в «Баварии» понимают, что еще легко отделались, ведь у «Вильярреала» были моменты, чтобы выиграть крупнее. Конечно, в Мюнхене будет совсем другая игра, но такой результат первого матча снабжает вроде бы однозначное противостояние доброй интригой.

1. Бензема — король еврокубковой недели. У Карима хет-трик во втором матче ЛЧ подряд