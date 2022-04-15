Драма на «Бернабеу», прощание с «Баварией» и «Барсой». Топ-10 событий еврокубковой недели

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вчера, 12:14

Определились все полуфиналисты ЛЧ , ЛЕ и ЛК.

10. Долгожданная месть Жозе Моуриньо

Накануне ответных четвертьфиналов мы подробно рассказывали о внезапно образовавшемся в Лиге конференций принципиальном противостоянии между «Ромой» и норвежским клубом «Буде-Глимт». С четвертой попытки команда Жозе Моуриньо все-таки сломила сопротивление дерзких соперников, оставшихся без главного тренера. «Рома» выиграла со счетом 4:0, а главным героем вечера стал Николо Дзаньоло: коварная подача молодого хавбека привела к быстрому голу Тэмми Абрахама, а затем сам Дзаньоло оформил хет-трик. Моуриньо завуалированно напомнил, что заплатил по всем счетам, и последнее слово осталось за ним:

После поражения 1:2 в первом матче я был уверен, что мы сильнее. Честно говоря, тот факт, что мы лишь однажды за четыре матча победили этого соперника, не укладывается в голове. Это недопустимо, это нонсенс. Но эта победа была важнее всего. 1:2 превратилось в 5:2. В перерыве я сказал игрокам, что дело не в унижении соперника, не в том, чтобы выиграть 6:1, как он у нас в Норвегии, а в выходе в полуфинал. И команда заслужила это.

9. Дружеская перестрелка на «Энфилде», которая не повлияла на планы «Ливерпуля»

Как и в 1/8 финала, «Ливерпуль» стартовал в четвертьфинале с гостевой победы в два мяча. Но если «Интер» внушал Юргену Клоппу опасения даже на «Энфилде», то против «Бенфики» самоуверенный немец выставил второй состав с редкими вкраплениями лидеров. Понятно, что держал в уме кубковый полуфинал с «Манчестер Сити». Зато народ повеселили. Защитник Конате и во втором матче забил в ворота «Бенфики», Цимикас сделал два ассиста, Фирмино оформил дубль, а в концовке португальцы сделали 3:3 из 3:1. Еще несколько голов были отменены из-за офсайдов, а два гола «Бенфики» во втором тайме засчитали только благодаря VAR , ведь нервный лайнсмен в обоих случаях поднимал флажок.

8. Фанаты «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»

Главное околофутбольное впечатление недели — белые трибуны «Камп Ноу». Фанаты «Айнтрахта» славятся своими массовыми выездами, вот и в Барселону прибыло по самым скромным подсчетам 30 тысяч человек, чтобы поддержать «Айнтрахт». Шумные немцы смели выброшенные в свободную продажу билеты и заполнили трибуны «Камп Ноу», лишив команду Хави домашних преимуществ. Минут за 10 до конца встречи разочарованные фанаты «Барселоны» стали массово покидать свои места и отправились по домам, оставив «Камп Ноу» на милость захватчикам. В чем-то это даже больнее поражения на футбольном поле.

7. Шотландский клуб впервые за 14 лет зашел так далеко в еврокубках

«Рейнджерс» проиграл в первом матче «Браге», но в домашнем матче забил уже на 2-й минуте, а в концовке тайма португальцы остались в меньшинстве и получили второй гол в свои ворота. Казалось, все решено, но «Браге» удалось в меньшинстве перевести игру в дополнительное время, где гости пропустили третий мяч и остались вдевятером. «Рейнджерс» выиграл еврокубковый матч в дополнительное время впервые с 1967 года, когда был повержен «Кельн». В том матче за клуб из Глазго играл некто Алекс Фергюсон. Представителей Шотландии на столь высоких стадиях турниров УЕФА не было с 2008 года, когда тот же «Рейнджерс» добрался до финала, где уступил «Зениту».

6. «Вест Хэм» разгромил «Лион» на выезде

В некотором смысле неожиданный результат, ведь в Лондоне «Вест Хэм» даже в равных составах играл чересчур осторожно, а «Лион» нанес почти в пять раз больше ударов по воротам (23-5). В гостевом матче оставшиеся без трех основных защитников «молотобойцы» выдержали стартовый натиск «Лиона», а потом сверхэффективно сработали в атаке, использовав каждый свой момент. Когда в начале второго тайма Джаррод Боуэн сделал счет 3:0, французы выбросили белый флаг. Лучшим в составе «Вест Хэма» стал защитник Крейг Доусон, который забил первый (и победный) гол, а в обороне смотрелся неприступной скалой — чего стоят только 7 заблокированных ударов.

5. Тедеско — в полуфинале Лиги Европы

Доменико Тедеско имеет реальные шансы завершить первый же сезон у руля «РБ Лейпциг» с трофеями: бывший тренер «Спартака» вывел свою новую команду в полуфиналы Кубка Германии, а теперь и Лиги Европы. «Лейпциг» довольствовался ничьей в домашнем матче с «Аталантой», но получил компенсацию за упущенные возможности в Бергамо, где Кристиан Нкунку забил два мяча и вывел «быков» в полуфинал. После вылета «Барселоны» команда Тедеско выглядит едва ли не главным претендентом на Кубок УЕФА .

4. «Манчестер Сити» устоял в Мадриде

75 минут скучнейшего футбола в Мадриде, а потом немного боев без правил и высокохудожественных затяжек времени вывели «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов. Все решил гол Кевина Де Брюйне, забитый в первом матче. «Манчестер Сити» так жаждет выиграть Лигу чемпионов, что готов даже в чем-то наступить на горло собственной песни. Во втором тайме против «Атлетико» у команды Гвардиолы даже «автобус» у ворот появлялся, не говоря о футбольных хитростях, из-за которых ко второму тайму было добавлено 12 минут.

3. «Барселона» в статусе абсолютного фаворита покидает розыгрыш Лиги Европы

Команда Хави набрала такой потрясающий ход в этом году, что даже разгромленный в марте «Реал» чувствует угрозу со стороны «Барселоны», несмотря на огромное преимущество в таблице испанской Примеры. А уж победа в Лиге Европы иногда казалась просто неизбежной. Иного мнения был «Айнтрахт», который и в домашнем матче доставил каталонцам массу проблем, а на оккупированном «Камп Ноу» и вовсе шокировал «Барселону»: в середине второго тайма немцы вели со счетом 3:0, свои два гола «Барса» забила уже за пределами основных 90 минут, то есть даже не была близка к попаданию в полуфинал Лиги Европы.

2. «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

Если главной неожиданностью в Лиге Европы стал вылет «Барселоны», то в Лиге чемпионов сенсацию преподнес «Вильярреал», выбросивший за борт «Баварию». Одержавшие минимальную победу в первом матче испанцы отчаянно сопротивлялись в Мюнхене, все-таки пропустили от Роберта Левандовски в начале второго тайма, но шокировали «Баварию» на 88-й минуте, когда вышедший на замену Самуэль Чуквуэзе сравнял счет в конкретном матче и забил победный гол в противостоянии. А вы говорите, Леонид Федун ничего не смыслит в футболе. Два бывших тренера «Спартака» в полуфиналах еврокубков: Эмери продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Тедеско — в Лиге Европы.

1. «Реал» заглянул за край пропасти, куда все-таки сбросил «Челси»

В первом матче «Реал» выиграл на «Стэмфорд Бридж» 3:1, однако перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» не было ощущения, что в этой дуэли все кончено. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, а «Реал» в силу характера играет тем лучше, чем хуже ситуация. И наоборот. Команда Карло Анчелотти должна была растерять комфортно преимущество и даже оказаться над краем пропасти, когда «Челси» повел со счетом 0:3 в Мадриде, чтобы включить героический режим преодолеть трудности. Куртуа отбил сложный удар Хаверца, который мог сделать счет 0:4, Модрич выпилил шедевральную передачу на Родриго, который перевел игру в дополнительное время, а там сработала связка Винисиуса и Бензема. Карим забил первый, второй, третий и последний из девяти голов в этой захватывающей дуэли достойных соперников.