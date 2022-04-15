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Драма на «Бернабеу», прощание с «Баварией» и «Барсой». Топ-10 событий еврокубковой недели

вчера, 12:14
Игроки «Барселоны»
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Определились все полуфиналисты ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

10. Долгожданная месть Жозе Моуриньо

Накануне ответных четвертьфиналов мы подробно рассказывали о внезапно образовавшемся в Лиге конференций принципиальном противостоянии между «Ромой» и норвежским клубом «Буде-Глимт». С четвертой попытки команда Жозе Моуриньо все-таки сломила сопротивление дерзких соперников, оставшихся без главного тренера. «Рома» выиграла со счетом 4:0, а главным героем вечера стал Николо Дзаньоло: коварная подача молодого хавбека привела к быстрому голу Тэмми Абрахама, а затем сам Дзаньоло оформил хет-трик. Моуриньо завуалированно напомнил, что заплатил по всем счетам, и последнее слово осталось за ним:

После поражения 1:2 в первом матче я был уверен, что мы сильнее. Честно говоря, тот факт, что мы лишь однажды за четыре матча победили этого соперника, не укладывается в голове. Это недопустимо, это нонсенс. Но эта победа была важнее всего. 1:2 превратилось в 5:2. В перерыве я сказал игрокам, что дело не в унижении соперника, не в том, чтобы выиграть 6:1, как он у нас в Норвегии, а в выходе в полуфинал. И команда заслужила это.

9. Дружеская перестрелка на «Энфилде», которая не повлияла на планы «Ливерпуля»

Как и в 1/8 финала, «Ливерпуль» стартовал в четвертьфинале с гостевой победы в два мяча. Но если «Интер» внушал Юргену Клоппу опасения даже на «Энфилде», то против «Бенфики» самоуверенный немец выставил второй состав с редкими вкраплениями лидеров. Понятно, что держал в уме кубковый полуфинал с «Манчестер Сити». Зато народ повеселили. Защитник Конате и во втором матче забил в ворота «Бенфики», Цимикас сделал два ассиста, Фирмино оформил дубль, а в концовке португальцы сделали 3:3 из 3:1. Еще несколько голов были отменены из-за офсайдов, а два гола «Бенфики» во втором тайме засчитали только благодаря VAR, ведь нервный лайнсмен в обоих случаях поднимал флажок.

8. Фанаты «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»

Главное околофутбольное впечатление недели — белые трибуны «Камп Ноу». Фанаты «Айнтрахта» славятся своими массовыми выездами, вот и в Барселону прибыло по самым скромным подсчетам 30 тысяч человек, чтобы поддержать «Айнтрахт». Шумные немцы смели выброшенные в свободную продажу билеты и заполнили трибуны «Камп Ноу», лишив команду Хави домашних преимуществ. Минут за 10 до конца встречи разочарованные фанаты «Барселоны» стали массово покидать свои места и отправились по домам, оставив «Камп Ноу» на милость захватчикам. В чем-то это даже больнее поражения на футбольном поле.

7. Шотландский клуб впервые за 14 лет зашел так далеко в еврокубках

«Рейнджерс» проиграл в первом матче «Браге», но в домашнем матче забил уже на 2-й минуте, а в концовке тайма португальцы остались в меньшинстве и получили второй гол в свои ворота. Казалось, все решено, но «Браге» удалось в меньшинстве перевести игру в дополнительное время, где гости пропустили третий мяч и остались вдевятером. «Рейнджерс» выиграл еврокубковый матч в дополнительное время впервые с 1967 года, когда был повержен «Кельн». В том матче за клуб из Глазго играл некто Алекс Фергюсон. Представителей Шотландии на столь высоких стадиях турниров УЕФА не было с 2008 года, когда тот же «Рейнджерс» добрался до финала, где уступил «Зениту».

6. «Вест Хэм» разгромил «Лион» на выезде

В некотором смысле неожиданный результат, ведь в Лондоне «Вест Хэм» даже в равных составах играл чересчур осторожно, а «Лион» нанес почти в пять раз больше ударов по воротам (23-5). В гостевом матче оставшиеся без трех основных защитников «молотобойцы» выдержали стартовый натиск «Лиона», а потом сверхэффективно сработали в атаке, использовав каждый свой момент. Когда в начале второго тайма Джаррод Боуэн сделал счет 3:0, французы выбросили белый флаг. Лучшим в составе «Вест Хэма» стал защитник Крейг Доусон, который забил первый (и победный) гол, а в обороне смотрелся неприступной скалой — чего стоят только 7 заблокированных ударов.

5. Тедеско — в полуфинале Лиги Европы

Доменико Тедеско имеет реальные шансы завершить первый же сезон у руля «РБ Лейпциг» с трофеями: бывший тренер «Спартака» вывел свою новую команду в полуфиналы Кубка Германии, а теперь и Лиги Европы. «Лейпциг» довольствовался ничьей в домашнем матче с «Аталантой», но получил компенсацию за упущенные возможности в Бергамо, где Кристиан Нкунку забил два мяча и вывел «быков» в полуфинал. После вылета «Барселоны» команда Тедеско выглядит едва ли не главным претендентом на Кубок УЕФА.

4. «Манчестер Сити» устоял в Мадриде

75 минут скучнейшего футбола в Мадриде, а потом немного боев без правил и высокохудожественных затяжек времени вывели «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов. Все решил гол Кевина Де Брюйне, забитый в первом матче. «Манчестер Сити» так жаждет выиграть Лигу чемпионов, что готов даже в чем-то наступить на горло собственной песни. Во втором тайме против «Атлетико» у команды Гвардиолы даже «автобус» у ворот появлялся, не говоря о футбольных хитростях, из-за которых ко второму тайму было добавлено 12 минут.

3. «Барселона» в статусе абсолютного фаворита покидает розыгрыш Лиги Европы

Команда Хави набрала такой потрясающий ход в этом году, что даже разгромленный в марте «Реал» чувствует угрозу со стороны «Барселоны», несмотря на огромное преимущество в таблице испанской Примеры. А уж победа в Лиге Европы иногда казалась просто неизбежной. Иного мнения был «Айнтрахт», который и в домашнем матче доставил каталонцам массу проблем, а на оккупированном «Камп Ноу» и вовсе шокировал «Барселону»: в середине второго тайма немцы вели со счетом 3:0, свои два гола «Барса» забила уже за пределами основных 90 минут, то есть даже не была близка к попаданию в полуфинал Лиги Европы.

2. «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

Если главной неожиданностью в Лиге Европы стал вылет «Барселоны», то в Лиге чемпионов сенсацию преподнес «Вильярреал», выбросивший за борт «Баварию». Одержавшие минимальную победу в первом матче испанцы отчаянно сопротивлялись в Мюнхене, все-таки пропустили от Роберта Левандовски в начале второго тайма, но шокировали «Баварию» на 88-й минуте, когда вышедший на замену Самуэль Чуквуэзе сравнял счет в конкретном матче и забил победный гол в противостоянии. А вы говорите, Леонид Федун ничего не смыслит в футболе. Два бывших тренера «Спартака» в полуфиналах еврокубков: Эмери продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Тедеско — в Лиге Европы.

1. «Реал» заглянул за край пропасти, куда все-таки сбросил «Челси»

В первом матче «Реал» выиграл на «Стэмфорд Бридж» 3:1, однако перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» не было ощущения, что в этой дуэли все кончено. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, а «Реал» в силу характера играет тем лучше, чем хуже ситуация. И наоборот. Команда Карло Анчелотти должна была растерять комфортно преимущество и даже оказаться над краем пропасти, когда «Челси» повел со счетом 0:3 в Мадриде, чтобы включить героический режим преодолеть трудности. Куртуа отбил сложный удар Хаверца, который мог сделать счет 0:4, Модрич выпилил шедевральную передачу на Родриго, который перевел игру в дополнительное время, а там сработала связка Винисиуса и Бензема. Карим забил первый, второй, третий и последний из девяти голов в этой захватывающей дуэли достойных соперников.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 19:00
ну а айнтрахт конечно браво, хотя они еще и в первом матче заслуживали победу!!
NOVA
NOVA
вчера в 18:59
Реал браво конечно, но что с псж, что с челси играть начинали только после середины второго тайма и это конечно нервяк что для команды, что для болельщиков!! с мс это может уже и не прокатить, надо сыграть оба матча на пределе своих возможностей, а не на расслабоне!!! вперед, удачи и победы Реалу конечно!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 18:56
Неее
Всё таки Вильярреал событие Н1
Elliada
Elliada
вчера в 16:47
По мнению Лапорты Месси им не нужен, ведь у них есть Ансу Фати
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:14
Да уж, много неожиданностей. Топ-клубы похоже совсем не в форме в конце сезона если допускают такие провалы на ровном месте. От Баварии и Барселоны ожидал большего.
Gelious
Gelious
вчера в 14:32
Ух показали барсе на ее место. Не готова пока команда и близко к игре в топовых турнирах
DXTK
DXTK
вчера в 13:24, ред.
Хави за полгода успех вылететь сначала из ЛЧ, после из кубка Испании, обыграть Атлетико и Реал, подняться на второе место в примере, но еще не окончен сезон, а в заключении проиграть Айнтрахту в 1/4 ЛЕ Итог Барселона снова осталась опять без трофеев, по-разному можно оценивать работу легенды, вот только положительной ее назовешь с трудом.

Работа Хави пока напоминает работу Сетьена вылет от немцев на той же стадии только в разных турнирах. 2-8 тогда от баварии и 0-3 до 90 минуте от Айнтрахта.....в одну калитку летят немцам, эти два гола вообще ничто, просто соперник подустал...еще хочется сказать, что Хави проиграл на Камп Ноу, ладно бы в гостях, но перед своими трибунами......конечно и игроки спали всю игру, а когда петух клюнул жареный вспомнили о престиже.

Те кто критиковали Кумана, почему то не критикуют Хави, странно...... хотя голландец на худой конец национальный кубок взял, тут же тишина.
shlomo
shlomo
вчера в 12:44
Спасибо за статью.

В Древнем Риме гладиаторы дабы не поранить друг друга на тренировках использовали деревянные мечи, так называемые гладии. Так вот, атака Барсы в заключительном матче с Айнтрахтом , билась на деревянных мечах против игроков с рапирами.

Неожиданное рушение Барселоны. Она проиграла впервые за 16 матчей, прервав самую долгую серию без поражений в Европе. А вот получить дома три мяча от команды из Германии – не впервые, в сентябре на Камп Ноу куражилась Бавария (кстати, никто другой в этом сезоне не забивал 3три гола на поле каталонского клуба, только немцы). Ну а с другой стороны почему неожиданное? Айнтрахт возил Барсу два матча, и Барса неожиданно проиграла. Вот так сюрприз. У кого-то до сих пор в голове по привычке сохраняется тезис о непобедимости каталонцев, а любое поражение считается сенсацией. НО это уже к большому сожалению давно не так.

Тут бессмысленно придумывать причины поражению. Как бы обидно не было, но Айнтрахт был лучше, смелее, эффективнее, физически сильнее. Тут скорее претензии непосредственно к клубу: зачем выпускать Мингесу в таком матче, если он даже в обычных матчах проваливается, почему не выпустили против такой мощной защиты габаритного нападающего (Люк де Йонг) как минимум сразу в начале второго тайма. И самая главная претензия - как играя на своем стадионе, игроки Барселоны были освистаны при приеме мяча болельщиками Айнтрахта? По информации их было 30000 на стадионе. Это недопустимо. Это катастрофа, когда у себя же дома играешь как в гостях.

Ну а так что, в целом отличная игра Айнтрахта, поздравляю их с победой !
KTS22
KTS22
вчера в 12:42
Реал и Лейпциг фавориты
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:33
Кажется мне что это был слив!
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