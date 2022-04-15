Драма на «Бернабеу», прощание с «Баварией» и «Барсой». Топ-10 событий еврокубковой недели

Определились все полуфиналисты ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
10. Долгожданная месть Жозе Моуриньо
Накануне ответных четвертьфиналов мы подробно рассказывали о внезапно образовавшемся в Лиге конференций принципиальном противостоянии между «Ромой» и норвежским клубом «Буде-Глимт». С четвертой попытки команда Жозе Моуриньо все-таки сломила сопротивление дерзких соперников, оставшихся без главного тренера. «Рома» выиграла со счетом 4:0, а главным героем вечера стал Николо Дзаньоло: коварная подача молодого хавбека привела к быстрому голу Тэмми Абрахама, а затем сам Дзаньоло оформил хет-трик. Моуриньо завуалированно напомнил, что заплатил по всем счетам, и последнее слово осталось за ним:
После поражения 1:2 в первом матче я был уверен, что мы сильнее. Честно говоря, тот факт, что мы лишь однажды за четыре матча победили этого соперника, не укладывается в голове. Это недопустимо, это нонсенс. Но эта победа была важнее всего. 1:2 превратилось в 5:2. В перерыве я сказал игрокам, что дело не в унижении соперника, не в том, чтобы выиграть 6:1, как он у нас в Норвегии, а в выходе в полуфинал. И команда заслужила это.
9. Дружеская перестрелка на «Энфилде», которая не повлияла на планы «Ливерпуля»
Как и в 1/8 финала, «Ливерпуль» стартовал в четвертьфинале с гостевой победы в два мяча. Но если «Интер» внушал Юргену Клоппу опасения даже на «Энфилде», то против «Бенфики» самоуверенный немец выставил второй состав с редкими вкраплениями лидеров. Понятно, что держал в уме кубковый полуфинал с «Манчестер Сити». Зато народ повеселили. Защитник Конате и во втором матче забил в ворота «Бенфики», Цимикас сделал два ассиста, Фирмино оформил дубль, а в концовке португальцы сделали 3:3 из 3:1. Еще несколько голов были отменены из-за офсайдов, а два гола «Бенфики» во втором тайме засчитали только благодаря VAR, ведь нервный лайнсмен в обоих случаях поднимал флажок.
8. Фанаты «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»
Главное околофутбольное впечатление недели — белые трибуны «Камп Ноу». Фанаты «Айнтрахта» славятся своими массовыми выездами, вот и в Барселону прибыло по самым скромным подсчетам 30 тысяч человек, чтобы поддержать «Айнтрахт». Шумные немцы смели выброшенные в свободную продажу билеты и заполнили трибуны «Камп Ноу», лишив команду Хави домашних преимуществ. Минут за 10 до конца встречи разочарованные фанаты «Барселоны» стали массово покидать свои места и отправились по домам, оставив «Камп Ноу» на милость захватчикам. В чем-то это даже больнее поражения на футбольном поле.
7. Шотландский клуб впервые за 14 лет зашел так далеко в еврокубках
«Рейнджерс» проиграл в первом матче «Браге», но в домашнем матче забил уже на 2-й минуте, а в концовке тайма португальцы остались в меньшинстве и получили второй гол в свои ворота. Казалось, все решено, но «Браге» удалось в меньшинстве перевести игру в дополнительное время, где гости пропустили третий мяч и остались вдевятером. «Рейнджерс» выиграл еврокубковый матч в дополнительное время впервые с 1967 года, когда был повержен «Кельн». В том матче за клуб из Глазго играл некто Алекс Фергюсон. Представителей Шотландии на столь высоких стадиях турниров УЕФА не было с 2008 года, когда тот же «Рейнджерс» добрался до финала, где уступил «Зениту».
6. «Вест Хэм» разгромил «Лион» на выезде
В некотором смысле неожиданный результат, ведь в Лондоне «Вест Хэм» даже в равных составах играл чересчур осторожно, а «Лион» нанес почти в пять раз больше ударов по воротам (23-5). В гостевом матче оставшиеся без трех основных защитников «молотобойцы» выдержали стартовый натиск «Лиона», а потом сверхэффективно сработали в атаке, использовав каждый свой момент. Когда в начале второго тайма Джаррод Боуэн сделал счет 3:0, французы выбросили белый флаг. Лучшим в составе «Вест Хэма» стал защитник Крейг Доусон, который забил первый (и победный) гол, а в обороне смотрелся неприступной скалой — чего стоят только 7 заблокированных ударов.
5. Тедеско — в полуфинале Лиги Европы
Доменико Тедеско имеет реальные шансы завершить первый же сезон у руля «РБ Лейпциг» с трофеями: бывший тренер «Спартака» вывел свою новую команду в полуфиналы Кубка Германии, а теперь и Лиги Европы. «Лейпциг» довольствовался ничьей в домашнем матче с «Аталантой», но получил компенсацию за упущенные возможности в Бергамо, где Кристиан Нкунку забил два мяча и вывел «быков» в полуфинал. После вылета «Барселоны» команда Тедеско выглядит едва ли не главным претендентом на Кубок УЕФА.
4. «Манчестер Сити» устоял в Мадриде
75 минут скучнейшего футбола в Мадриде, а потом немного боев без правил и высокохудожественных затяжек времени вывели «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов. Все решил гол Кевина Де Брюйне, забитый в первом матче. «Манчестер Сити» так жаждет выиграть Лигу чемпионов, что готов даже в чем-то наступить на горло собственной песни. Во втором тайме против «Атлетико» у команды Гвардиолы даже «автобус» у ворот появлялся, не говоря о футбольных хитростях, из-за которых ко второму тайму было добавлено 12 минут.
3. «Барселона» в статусе абсолютного фаворита покидает розыгрыш Лиги Европы
Команда Хави набрала такой потрясающий ход в этом году, что даже разгромленный в марте «Реал» чувствует угрозу со стороны «Барселоны», несмотря на огромное преимущество в таблице испанской Примеры. А уж победа в Лиге Европы иногда казалась просто неизбежной. Иного мнения был «Айнтрахт», который и в домашнем матче доставил каталонцам массу проблем, а на оккупированном «Камп Ноу» и вовсе шокировал «Барселону»: в середине второго тайма немцы вели со счетом 3:0, свои два гола «Барса» забила уже за пределами основных 90 минут, то есть даже не была близка к попаданию в полуфинал Лиги Европы.
2. «Вильярреал» сенсационно выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
Если главной неожиданностью в Лиге Европы стал вылет «Барселоны», то в Лиге чемпионов сенсацию преподнес «Вильярреал», выбросивший за борт «Баварию». Одержавшие минимальную победу в первом матче испанцы отчаянно сопротивлялись в Мюнхене, все-таки пропустили от Роберта Левандовски в начале второго тайма, но шокировали «Баварию» на 88-й минуте, когда вышедший на замену Самуэль Чуквуэзе сравнял счет в конкретном матче и забил победный гол в противостоянии. А вы говорите, Леонид Федун ничего не смыслит в футболе. Два бывших тренера «Спартака» в полуфиналах еврокубков: Эмери продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Тедеско — в Лиге Европы.
1. «Реал» заглянул за край пропасти, куда все-таки сбросил «Челси»
В первом матче «Реал» выиграл на «Стэмфорд Бридж» 3:1, однако перед матчем на «Сантьяго Бернабеу» не было ощущения, что в этой дуэли все кончено. «Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов, а «Реал» в силу характера играет тем лучше, чем хуже ситуация. И наоборот. Команда Карло Анчелотти должна была растерять комфортно преимущество и даже оказаться над краем пропасти, когда «Челси» повел со счетом 0:3 в Мадриде, чтобы включить героический режим преодолеть трудности. Куртуа отбил сложный удар Хаверца, который мог сделать счет 0:4, Модрич выпилил шедевральную передачу на Родриго, который перевел игру в дополнительное время, а там сработала связка Винисиуса и Бензема. Карим забил первый, второй, третий и последний из девяти голов в этой захватывающей дуэли достойных соперников.
В Древнем Риме гладиаторы дабы не поранить друг друга на тренировках использовали деревянные мечи, так называемые гладии. Так вот, атака Барсы в заключительном матче с Айнтрахтом , билась на деревянных мечах против игроков с рапирами.
Неожиданное рушение Барселоны. Она проиграла впервые за 16 матчей, прервав самую долгую серию без поражений в Европе. А вот получить дома три мяча от команды из Германии – не впервые, в сентябре на Камп Ноу куражилась Бавария (кстати, никто другой в этом сезоне не забивал 3три гола на поле каталонского клуба, только немцы). Ну а с другой стороны почему неожиданное? Айнтрахт возил Барсу два матча, и Барса неожиданно проиграла. Вот так сюрприз. У кого-то до сих пор в голове по привычке сохраняется тезис о непобедимости каталонцев, а любое поражение считается сенсацией. НО это уже к большому сожалению давно не так.
Тут бессмысленно придумывать причины поражению. Как бы обидно не было, но Айнтрахт был лучше, смелее, эффективнее, физически сильнее. Тут скорее претензии непосредственно к клубу: зачем выпускать Мингесу в таком матче, если он даже в обычных матчах проваливается, почему не выпустили против такой мощной защиты габаритного нападающего (Люк де Йонг) как минимум сразу в начале второго тайма. И самая главная претензия - как играя на своем стадионе, игроки Барселоны были освистаны при приеме мяча болельщиками Айнтрахта? По информации их было 30000 на стадионе. Это недопустимо. Это катастрофа, когда у себя же дома играешь как в гостях.
Ну а так что, в целом отличная игра Айнтрахта, поздравляю их с победой !
В Древнем Риме гладиаторы дабы не поранить друг друга на тренировках использовали деревянные мечи, так называемые гладии. Так вот, атака Барсы в заключительном матче с Айнтрахтом , билась на деревянных мечах против игроков с рапирами.
Неожиданное рушение Барселоны. Она проиграла впервые за 16 матчей, прервав самую долгую серию без поражений в Европе. А вот получить дома три мяча от команды из Германии – не впервые, в сентябре на Камп Ноу куражилась Бавария (кстати, никто другой в этом сезоне не забивал 3три гола на поле каталонского клуба, только немцы). Ну а с другой стороны почему неожиданное? Айнтрахт возил Барсу два матча, и Барса неожиданно проиграла. Вот так сюрприз. У кого-то до сих пор в голове по привычке сохраняется тезис о непобедимости каталонцев, а любое поражение считается сенсацией. НО это уже к большому сожалению давно не так.
Тут бессмысленно придумывать причины поражению. Как бы обидно не было, но Айнтрахт был лучше, смелее, эффективнее, физически сильнее. Тут скорее претензии непосредственно к клубу: зачем выпускать Мингесу в таком матче, если он даже в обычных матчах проваливается, почему не выпустили против такой мощной защиты габаритного нападающего (Люк де Йонг) как минимум сразу в начале второго тайма. И самая главная претензия - как играя на своем стадионе, игроки Барселоны были освистаны при приеме мяча болельщиками Айнтрахта? По информации их было 30000 на стадионе. Это недопустимо. Это катастрофа, когда у себя же дома играешь как в гостях.
Ну а так что, в целом отличная игра Айнтрахта, поздравляю их с победой !
Работа Хави пока напоминает работу Сетьена вылет от немцев на той же стадии только в разных турнирах. 2-8 тогда от баварии и 0-3 до 90 минуте от Айнтрахта.....в одну калитку летят немцам, эти два гола вообще ничто, просто соперник подустал...еще хочется сказать, что Хави проиграл на Камп Ноу, ладно бы в гостях, но перед своими трибунами......конечно и игроки спали всю игру, а когда петух клюнул жареный вспомнили о престиже.
Те кто критиковали Кумана, почему то не критикуют Хави, странно...... хотя голландец на худой конец национальный кубок взял, тут же тишина.
Работа Хави пока напоминает работу Сетьена вылет от немцев на той же стадии только в разных турнирах. 2-8 тогда от баварии и 0-3 до 90 минуте от Айнтрахта.....в одну калитку летят немцам, эти два гола вообще ничто, просто соперник подустал...еще хочется сказать, что Хави проиграл на Камп Ноу, ладно бы в гостях, но перед своими трибунами......конечно и игроки спали всю игру, а когда петух клюнул жареный вспомнили о престиже.
Те кто критиковали Кумана, почему то не критикуют Хави, странно...... хотя голландец на худой конец национальный кубок взял, тут же тишина.