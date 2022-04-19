Бензема + Винисиус, Левандовски + Гнабри. Топ-10 эффективных атакующих дуэтов Европы

Мощные связки с десятками голов.
- Учитываются результаты форвардов, выступающих в десятке ведущих чемпионатов Старого Света согласно рейтингу УЕФА.
- Суммируются голы и результативные передачи в национальных чемпионатах и кубках, а также в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Суперкубки в расчет не принимаются.
- Место той или иной пары в рейтинге определяется суммой результативных действий (голов и ассистов) обоих футболистов.
10 место. «Лацио» (Италия) = Чиро Иммобиле (Италия) и Сергей Милинкович-Савич (Сербия) — 54
Голы (передачи) = 30 (4) + 9 (11) = 39 (15) = 54
Самая яркая пара из Серии A, причем Милинкович-Савич — центральный полузащитник, но его 20 результативных действий стали серьезной прибавкой к показателям Иммобиле. Второе место в Италии занимает связка из «Интера», которую образуют натуральные форварды Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес. Так вот, на их совместном счету по системе «гол+пас» только 44 очка. Парни из «Лацио» на 10 пунктов впереди.
9 место. «Юнион» (Бельгия) = Дениз Ундав (Турция) и Данте Ванзейр (Бельгия) — 60
Голы (передачи) = 26 (10) + 14 (10) = 40 (20) = 60
Неожиданный дуэт, не так ли? В прошлом сезоне эта парочка зажигала во втором бельгийском дивизионе, а теперь на топливе из их голевых действий брюссельский «Юнион» захватил лидерство уже в Про-Лиге. Стоимость этих парней, как и интерес к ним со стороны клубов из ведущих чемпионатов, тоже растет не по дням, а по часам. Впрочем, поделить осталось только Ванзейра, Ундав еще зимой подписал контракт с «Брайтоном».
8 место. «Боруссия Д» (Германия) = Эрлинг Холанд (Норвегия) и Марко Ройс (Португалия) — 61
Голы (передачи) = 25 (8) + 12 (16) = 37 (24) = 61
Эрлинг Холанд многовато пропустил в этом сезоне из-за травм, для форварда такого таланта 25 голов к середине апреля — скромная цифра. А вот уже 32-летний Марко Ройс выдает один из лучших сезонов в карьере, хотя немца тоже традиционно преследовали травмы. Скорее всего, звучит лебединая песня этого дуэта, ведь Холанда в следующем сезоне ждут в «Манчестер Сити». Или в «Реале», если слух об отказе от трансфера норвежца — стратегический ход хитрого Переса.
7 место. «Порту» (Португалия) = Мехди Тареми (Иран) и Эванильсон (Бразилия) — 64
Голы (передачи) = 22 (17) + 20 (5) = 42 (22) = 64
«Порту» в этом сезоне вообще не проигрывает на внутренней арене, и даже отъезд Луиса Диаса в «Ливерпуль» не пошатнул непобедимых «драконов». Кстати, колумбиец за половину сезона набрал 22 результативных действий, то есть у него с Тареми могла выйти еще более эффективная связка, чем у иранца с Эванильсоном, останься Диас в «Порту» до лета.
6 место. «Ливерпуль» (Англия) = Мохамед Салах (Египет) и Диого Жота (Португалия) — 64
Голы (передачи) = 28 (11) + 21 (4) = 49 (15) = 64
В «Ливерпуле» Луису Диасу пока далеко до статуса первой звезды атаки, хотя адаптация проходит хорошо. Главное действующее лицо в линии нападения «красных», конечно же, Мохамед Салах, хотя свои лучшие матчи египтянин сыграл в конце 2021 года, а вот после болезненных поражений со сборной в начале 2022-го сам не свой. Зато Диого Жота часто решает. Португалец делает больше голов, чем Садио Мане или Роберто Фирмино.
5 место. «Бенфика» (Португалия) = Дарвин Нуньес (Уругвай) и Рафа Силва (Португалия) — 65
Голы (передачи) = 33 (4) + 10 (18) = 43 (22) = 65 Против «Бенфики» «Ливерпуль» играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дарвин Нуньес забил в каждом из матчей, а Рафа Силва отметился ассистом. Летом на этих футболистов будет серьезный спрос, особенно на 22-летнего Нуньеса, которого сватают в «Баварию», ПСЖ, «Атлетико» и клубы АПЛ. Торги начнутся с 80 миллионов евро.
4 место. «РБ Лейпциг» (Германия) = Кристофер Нкунку (Франция) и Андре Силва (Португалия) — 72
Голы (передачи) = 30 (19) + 15 (8) = 45 (27) = 72
Кристофер Нкунку проводит великолепный сезон в составе «РБ Лейпциг», следующее результативное действие француза станет 50-м. С приходом Доменико Тедеско раскрылся и Андре Силва, да и вообще «Лейпциг» хорош: вышли в полуфиналы Кубка Германии и Лиги Европы, поднялись на третью строчку в Бундеслиге.
3 место. «Бавария» (Германия) = Роберт Левандовски (Польша) и Серж Гнабри (Германия) — 73
Голы (передачи) = 45 (6) + 15 (9) = 60 (13) = 73
Возможно, Левандовски проводит последний сезон в составе «Баварии». Роберт исключительно эффективен все последние годы, в седьмом сезоне подряд забивает 40+ голов за клуб. Впрочем, пик Левандовски и этой «Баварии» как будто остался позади, в 2020 году, когда мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, а Роберт должен был получать «Золотой мяч».
2 место. «Пари Сен-Жермен» (Франция) = Килиан Мбаппе (Франция) и Лионель Месси (Аргентина) — 75
Голы (передачи) = 32 (22) + 8 (13) = 40 (35) = 75
Что бы ни произошло дальше, Килиан Мбаппе честно отработал сезон 2021/22 в ПСЖ. 54 результативных действия — это очень мощно. А вот Неймар и Месси, которые должны были составить с Килианом лучшее атакующее трио Европы, откровенно подвели. У Лео 21 результативное действие, а у Неймара — 17. Тем не менее запрыгнули на вторую строчку благодаря прыти Мбаппе.
1 место. «Реал» (Испания) = Карим Бензема (Франция) и Винисиус Жуниор (Бразилия) — 82
Голы (передачи) = 37 (12) + 16 (17) = 53 (29) = 82
На вершине еще один француз и еще один южноамериканец. Карим Бензема и Винисиус Жуниор делают атаку «Реала» в этой кампании. Понятно, что 82 результативных действия на двоих не обязательно равны 82 голам, ведь часто ассистируют друг другу, но цифры все равно грандиозные. А сможете добить до 100?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1311328/benzema-karim-liverpul 19.04.2022
Ух ты))) Вот это открытие
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1311328/benzema-karim-liverpul 19.04.2022
Ух ты))) Вот это открытие
Назови хоть кого нибудь кто так же тащил свою команду в этом сезоне?
Назови хоть кого нибудь кто так же тащил свою команду в этом сезоне?
Такое влияние на результат как в этом сезоне делает Карим нет ни у кого,он делает разницу,именно благодаря его голам Реал в полуфинале ЛЧ и станет чемпионом Испании,он лучший в мире сейчас по гол+пас!
Левандовский в этом сезоне не лучше Карима,да и Бавария вылетела!
Хотя знаешь,лучше отдать зм Месси и всё!
Такое влияние на результат как в этом сезоне делает Карим нет ни у кого,он делает разницу,именно благодаря его голам Реал в полуфинале ЛЧ и станет чемпионом Испании,он лучший в мире сейчас по гол+пас!
Левандовский в этом сезоне не лучше Карима,да и Бавария вылетела!
Хотя знаешь,лучше отдать зм Месси и всё!
Я же говорил недавно, что у вас результат только в одну сторону - Реала. Если есть в составе сливок игрок, который играет достаточно сильно, то именно ему должны вручить, почему?) Двойные стандарты?
Я считаю, что Лева должен получить, потому что он и прошлые пару сезонов отыграл почти идеально.
Я же говорил недавно, что у вас результат только в одну сторону - Реала. Если есть в составе сливок игрок, который играет достаточно сильно, то именно ему должны вручить, почему?) Двойные стандарты?
Я считаю, что Лева должен получить, потому что он и прошлые пару сезонов отыграл почти идеально.
Даже рядом никого!
Даже рядом никого!