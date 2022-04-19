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Бензема + Винисиус, Левандовски + Гнабри. Топ-10 эффективных атакующих дуэтов Европы

вчера, 21:29
Карим Бензема
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
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Мощные связки с десятками голов.

- Учитываются результаты форвардов, выступающих в десятке ведущих чемпионатов Старого Света согласно рейтингу УЕФА.

- Суммируются голы и результативные передачи в национальных чемпионатах и кубках, а также в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций. Суперкубки в расчет не принимаются.

- Место той или иной пары в рейтинге определяется суммой результативных действий (голов и ассистов) обоих футболистов.

10 место. «Лацио» (Италия) = Чиро Иммобиле (Италия) и Сергей Милинкович-Савич (Сербия) — 54

Голы (передачи) = 30 (4) + 9 (11) = 39 (15) = 54

Самая яркая пара из Серии A, причем Милинкович-Савич — центральный полузащитник, но его 20 результативных действий стали серьезной прибавкой к показателям Иммобиле. Второе место в Италии занимает связка из «Интера», которую образуют натуральные форварды Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес. Так вот, на их совместном счету по системе «гол+пас» только 44 очка. Парни из «Лацио» на 10 пунктов впереди.

9 место. «Юнион» (Бельгия) = Дениз Ундав (Турция) и Данте Ванзейр (Бельгия) — 60

Голы (передачи) = 26 (10) + 14 (10) = 40 (20) = 60

Неожиданный дуэт, не так ли? В прошлом сезоне эта парочка зажигала во втором бельгийском дивизионе, а теперь на топливе из их голевых действий брюссельский «Юнион» захватил лидерство уже в Про-Лиге. Стоимость этих парней, как и интерес к ним со стороны клубов из ведущих чемпионатов, тоже растет не по дням, а по часам. Впрочем, поделить осталось только Ванзейра, Ундав еще зимой подписал контракт с «Брайтоном».

8 место. «Боруссия Д» (Германия) = Эрлинг Холанд (Норвегия) и Марко Ройс (Португалия) — 61

Голы (передачи) = 25 (8) + 12 (16) = 37 (24) = 61

Эрлинг Холанд многовато пропустил в этом сезоне из-за травм, для форварда такого таланта 25 голов к середине апреля — скромная цифра. А вот уже 32-летний Марко Ройс выдает один из лучших сезонов в карьере, хотя немца тоже традиционно преследовали травмы. Скорее всего, звучит лебединая песня этого дуэта, ведь Холанда в следующем сезоне ждут в «Манчестер Сити». Или в «Реале», если слух об отказе от трансфера норвежца — стратегический ход хитрого Переса.

7 место. «Порту» (Португалия) = Мехди Тареми (Иран) и Эванильсон (Бразилия) — 64

Голы (передачи) = 22 (17) + 20 (5) = 42 (22) = 64

«Порту» в этом сезоне вообще не проигрывает на внутренней арене, и даже отъезд Луиса Диаса в «Ливерпуль» не пошатнул непобедимых «драконов». Кстати, колумбиец за половину сезона набрал 22 результативных действий, то есть у него с Тареми могла выйти еще более эффективная связка, чем у иранца с Эванильсоном, останься Диас в «Порту» до лета.

6 место. «Ливерпуль» (Англия) = Мохамед Салах (Египет) и Диого Жота (Португалия) — 64

Голы (передачи) = 28 (11) + 21 (4) = 49 (15) = 64

В «Ливерпуле» Луису Диасу пока далеко до статуса первой звезды атаки, хотя адаптация проходит хорошо. Главное действующее лицо в линии нападения «красных», конечно же, Мохамед Салах, хотя свои лучшие матчи египтянин сыграл в конце 2021 года, а вот после болезненных поражений со сборной в начале 2022-го сам не свой. Зато Диого Жота часто решает. Португалец делает больше голов, чем Садио Мане или Роберто Фирмино.

5 место. «Бенфика» (Португалия) = Дарвин Нуньес (Уругвай) и Рафа Силва (Португалия) — 65

Голы (передачи) = 33 (4) + 10 (18) = 43 (22) = 65 Против «Бенфики» «Ливерпуль» играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Дарвин Нуньес забил в каждом из матчей, а Рафа Силва отметился ассистом. Летом на этих футболистов будет серьезный спрос, особенно на 22-летнего Нуньеса, которого сватают в «Баварию», ПСЖ, «Атлетико» и клубы АПЛ. Торги начнутся с 80 миллионов евро.

4 место. «РБ Лейпциг» (Германия) = Кристофер Нкунку (Франция) и Андре Силва (Португалия) — 72

Голы (передачи) = 30 (19) + 15 (8) = 45 (27) = 72

Кристофер Нкунку проводит великолепный сезон в составе «РБ Лейпциг», следующее результативное действие француза станет 50-м. С приходом Доменико Тедеско раскрылся и Андре Силва, да и вообще «Лейпциг» хорош: вышли в полуфиналы Кубка Германии и Лиги Европы, поднялись на третью строчку в Бундеслиге.

3 место. «Бавария» (Германия) = Роберт Левандовски (Польша) и Серж Гнабри (Германия) — 73

Голы (передачи) = 45 (6) + 15 (9) = 60 (13) = 73

Возможно, Левандовски проводит последний сезон в составе «Баварии». Роберт исключительно эффективен все последние годы, в седьмом сезоне подряд забивает 40+ голов за клуб. Впрочем, пик Левандовски и этой «Баварии» как будто остался позади, в 2020 году, когда мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов, а Роберт должен был получать «Золотой мяч».

2 место. «Пари Сен-Жермен» (Франция) = Килиан Мбаппе (Франция) и Лионель Месси (Аргентина) — 75

Голы (передачи) = 32 (22) + 8 (13) = 40 (35) = 75

Что бы ни произошло дальше, Килиан Мбаппе честно отработал сезон 2021/22 в ПСЖ. 54 результативных действия — это очень мощно. А вот Неймар и Месси, которые должны были составить с Килианом лучшее атакующее трио Европы, откровенно подвели. У Лео 21 результативное действие, а у Неймара — 17. Тем не менее запрыгнули на вторую строчку благодаря прыти Мбаппе.

1 место. «Реал» (Испания) = Карим Бензема (Франция) и Винисиус Жуниор (Бразилия) — 82

Голы (передачи) = 37 (12) + 16 (17) = 53 (29) = 82

На вершине еще один француз и еще один южноамериканец. Карим Бензема и Винисиус Жуниор делают атаку «Реала» в этой кампании. Понятно, что 82 результативных действия на двоих не обязательно равны 82 голам, ведь часто ассистируют друг другу, но цифры все равно грандиозные. А сможете добить до 100?

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:08
Марко Ройс (Германия), а не Португалия
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:07
Кстати, а где дуэт Кокорин и Мамаев?
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 02:42
Марко Ройс (Португалия)
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1311328/benzema-karim-liverpul 19.04.2022

Ух ты))) Вот это открытие
протон
протон
сегодня в 01:52
Статья отличная. Спасибо автору.
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
Не факт, в прошлом Левандовски был лучшим, а ЗМ получил самый бесполезный игрок
амурец
амурец
сегодня в 01:17
Месси и здесь залез прихлебателем Мбаппе
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:36
Я на 90% уверен что получит Карим но мы все помним прошлогоднее позорное решение Франс Футбол,так что есть вероятность что они снова испортят себе репутацию!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:33
Должен получить Карим Бензема за этот сезон и точка!
Назови хоть кого нибудь кто так же тащил свою команду в этом сезоне?
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:04
Как и в прошлом сезоне да? Как вы там считаете никого не волнует. Если ЛЧ выиграет клуб из АПЛ, то кто должен получить?
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Ну мало ли что ты считаешь,получит то Бензема!
Такое влияние на результат как в этом сезоне делает Карим нет ни у кого,он делает разницу,именно благодаря его голам Реал в полуфинале ЛЧ и станет чемпионом Испании,он лучший в мире сейчас по гол+пас!
Левандовский в этом сезоне не лучше Карима,да и Бавария вылетела!
Хотя знаешь,лучше отдать зм Месси и всё!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:32
Вот как, в прошлом сезоне за Левандовски топили, когда ЗМ уходил к Месси, а в этом сезоне тот же Левандовски, который не сбавил оборотов, а ЗМ теперь должен достаться именно игроку Реала? 😀
Я же говорил недавно, что у вас результат только в одну сторону - Реала. Если есть в составе сливок игрок, который играет достаточно сильно, то именно ему должны вручить, почему?) Двойные стандарты?
Я считаю, что Лева должен получить, потому что он и прошлые пару сезонов отыграл почти идеально.
NOVA
NOVA
вчера в 23:29
Бенз и Вини суперрр!!! если бы не травмы у Бенза в некоторых матчах и не всегда бывает отличная игра у Вини, было бы уже точно +100 успешных действий!! но еще сезон не окончен, так что вперед к вершине и победам как игрокам так и Реалу в целом, удачи!!!
Руслан Вареник
Руслан Вареник
вчера в 23:00
Ройс - Португалия?:)))
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:21
Вот посмотрите на Карима Бензема в этом сезоне,именно за такой сезон и надо давать ЗМ
Даже рядом никого!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:36
Бензема и Винисиус топ!
GHOSТ ОF TSUSHIMA
GHOSТ ОF TSUSHIMA
вчера в 21:36
Бензема-обладатель ЗМ 2022!
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