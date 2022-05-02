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«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:33
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Престон»

«Престон» в прошлом туре сумел обыграть «Барнсли» (3:1). Команда, благодаря последнему успеху поднялась на 14-ю позицию в турнирной таблице. Вне зависимости от итога последнего тура уже гарантировала себе место в Чемпионшип по итогам этого сезона.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» на седьмой позиции находится и будет ждать осечку «Шеффилд Юнайтед» в матче с «Фулхмэмом». В случае своей победы сумеет над «Престоном» сумеет побороться за выход в плей-офф за право выхода в АПЛ. В прошлом туре удалось справиться с «Сток Сити» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Престон» – 4,34
  • Ничья – 3,92
  • Победит «Мидлсбро» – 1,82

Статистика

  • «Престон» не проигрывает в 5 из 6 последних встречах
  • «Мидлсбро» не проигрывает в пяти выездных встречах
  • «Престон» был сильнее в 2 из 5 последних междусобойчиках

Прогноз

Мы считаем, что в этой игре «Мидлсбро» выглядит фаворитом. Берем победу гостей с коэффициентом 1,82.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: «Престон»
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shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Гости не проиграют
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