«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 18:33

«Престон»

«Престон» в прошлом туре сумел обыграть «Барнсли» (3:1). Команда, благодаря последнему успеху поднялась на 14-ю позицию в турнирной таблице. Вне зависимости от итога последнего тура уже гарантировала себе место в Чемпионшип по итогам этого сезона.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» на седьмой позиции находится и будет ждать осечку «Шеффилд Юнайтед» в матче с «Фулхмэмом». В случае своей победы сумеет над «Престоном» сумеет побороться за выход в плей-офф за право выхода в АПЛ . В прошлом туре удалось справиться с «Сток Сити» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 4,34

Ничья – 3,92

Победит «Мидлсбро» – 1,82

Статистика

«Престон» не проигрывает в 5 из 6 последних встречах

«Мидлсбро» не проигрывает в пяти выездных встречах

«Престон» был сильнее в 2 из 5 последних междусобойчиках

Прогноз

Мы считаем, что в этой игре «Мидлсбро» выглядит фаворитом. Берем победу гостей с коэффициентом 1,82.