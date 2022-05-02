«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Престон»
«Престон» в прошлом туре сумел обыграть «Барнсли» (3:1). Команда, благодаря последнему успеху поднялась на 14-ю позицию в турнирной таблице. Вне зависимости от итога последнего тура уже гарантировала себе место в Чемпионшип по итогам этого сезона.
«Мидлсбро»
«Мидлсбро» на седьмой позиции находится и будет ждать осечку «Шеффилд Юнайтед» в матче с «Фулхмэмом». В случае своей победы сумеет над «Престоном» сумеет побороться за выход в плей-офф за право выхода в АПЛ. В прошлом туре удалось справиться с «Сток Сити» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 4,34
- Ничья – 3,92
- Победит «Мидлсбро» – 1,82
Статистика
- «Престон» не проигрывает в 5 из 6 последних встречах
- «Мидлсбро» не проигрывает в пяти выездных встречах
- «Престон» был сильнее в 2 из 5 последних междусобойчиках
Прогноз
Мы считаем, что в этой игре «Мидлсбро» выглядит фаворитом. Берем победу гостей с коэффициентом 1,82.