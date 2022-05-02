«Сток Сити» — «Ковентри Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Сток Сити»
«Сток Сити» в Чемпионшипе идет на 13-й позиции в национальном первенстве. Команда уже не решает никаких задач. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Мидлсбро» (1:3).
«Ковентри Сити»
«Ковентри Сити» идет на 11-й позиции. Отрыв от зоны вылета более чем солидный. На результаты команды ничего не давит. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Хаддерсфилда» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сток Сити» – 2,40
- Ничья – 3,64
- Победит «Ковентри Сити» – 2,90
Статистика
- «Сток Сити» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей
- «Ковентри Сити» не проигрывает в трех выездных встречах
- В 3 из 5 последних междусобойчиках «Ковентри Сити» было сильнее
Прогноз
«Сток Сити» в этом поединке является фаворитом. Играя на домашней арене команда будет стремиться порадовать своих поклонников и одержит победу с котировкой 2,40.