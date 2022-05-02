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«Сток Сити» — «Ковентри Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 18:40
«Сток Сити» — «Ковентри Сити»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Сток Сити»

«Сток Сити» в Чемпионшипе идет на 13-й позиции в национальном первенстве. Команда уже не решает никаких задач. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Мидлсбро» (1:3).

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» идет на 11-й позиции. Отрыв от зоны вылета более чем солидный. На результаты команды ничего не давит. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Хаддерсфилда» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сток Сити» – 2,40
  • Ничья – 3,64
  • Победит «Ковентри Сити» – 2,90

Статистика

  • «Сток Сити» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей
  • «Ковентри Сити» не проигрывает в трех выездных встречах
  • В 3 из 5 последних междусобойчиках «Ковентри Сити» было сильнее

Прогноз

«Сток Сити» в этом поединке является фаворитом. Играя на домашней арене команда будет стремиться порадовать своих поклонников и одержит победу с котировкой 2,40.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: «Сток Сити»
Все комментарии
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вчера в 21:00
Футбольный клуб «Сток Сити» одержит победу.
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4asdmm7pfaw5
вчера в 19:00
Футбольный клуб «Сток Сити» выиграет матч.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:00
Сток Сити.
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