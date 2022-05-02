«Марсель» — «Фейеноорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Марсель» — «Фейеноорд», который состоится 05 мая 2022 года

«Марсель»

«Марсель» неплохо провел первый матч полуфинала Лиги Конференций и даже смог вернуться в игру, проигрывая по ходу, однако все же уступил и теперь обязан настраиваться на игру первым номером с намерениями вскрыть оборону соперника как можно быстрее. В чемпионате Франции коллектив идет на втором месте с 65 очками, опережая двух ближайших конкурентов только на три балла, поэтому и оставшиеся матчи Лиги 1 нельзя списывать со счетов.

01 мая «Марсель» на своем поле крупно уступил «Лиону» в чемпионате (0:3), а 28 апреля проиграл на выезде «Фейеноорду» (2:3).

«Фейеноорд»

Клуб из Нидерландов имел большое преимущество в ходе первого матча и победа в один мяч не совсем тот результат, на который рассчитывали болельщики. Тем не менее, команда достигла преимущества, и постарается его удержать, а может и преумножить на знаменитом стадионе «Велодром». Во внутреннем первенстве «Фейеноорд» идет на третьем месте и скорее всего, останется на нем по итогам сезона, поэтому основной упор может сделать на Лигу Конференций.

1 мая «Фейноорд» выиграл на выезде у «Фортуны» в чемпионате (3:1), а 28 числа в лиге Конференций оказался сильнее «Марселя» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.21

Ничья – 3.7

Победит «Фейеноорд» – 3.05

Статистика

«Фейеноорд» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из семи последних встреч «Марселя» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фейеноорд» выиграл два из трех последних встреч с «Марселем»

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. В первом матче команды продемонстрировали открытый футбол и мы предполагаем, что в ответном поединке ничего не изменится, а финал выйдет команда, которой немного больше повезет.